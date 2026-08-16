Nhiều người có thói quen cắm cố định các thiết bị gia dụng trên bàn bếp để tiện sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, theo Cục Phòng cháy Chữa cháy Mỹ (USFA), một số đồ dùng quen thuộc có thể gây lãng phí điện năng và tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn nghiêm trọng nếu không rút phích cắm sau khi dùng.

Ngay cả khi đã tắt công tắc, thiết bị vẫn tiếp tục tiêu thụ một lượng điện năng nhất định. Hiện tượng này thường được gọi là "điện ma" hay "thiết bị hút máu năng lượng", có thể chiếm từ 5% đến 10% tổng hóa đơn tiền điện hàng tháng. Nguy hiểm hơn, việc duy trì kết nối nguồn điện liên tục có thể phát sinh tia lửa điện hoặc chập mạch.

Một số thiết bị nên rút phích cắm ngay sau khi sử dụng để tránh lãng phí điện và nguy cơ cháy nổ. Ảnh: Simply Recipes

Dưới đây là 3 thiết bị nhà bếp cần ngắt nguồn điện hoàn toàn sau mỗi lần sử dụng:

1. Nồi chiên không dầu

Nồi chiên không dầu là thiết bị phổ biến và thường được đặt cố định trên kệ bếp. Tương tự nhiều thiết bị gia dụng khác, nồi chiên không dầu vẫn tiêu thụ điện khi ở trạng thái tắt.

Các chuyên gia an toàn khuyến cáo người dùng nên đối xử với nồi chiên không dầu như mọi thiết bị sinh nhiệt cao khác: rút phích cắm ngay khi nấu xong. Đồng thời, mỗi ổ cắm chỉ nên dùng cho một thiết bị sinh nhiệt tại một thời điểm để tránh quá tải điện.

2. Máy nướng bánh mì

Máy nướng bánh mì ẩn chứa nguy cơ cháy nổ cao do có các thanh nhiệt trần tiếp xúc trực tiếp và vụn bánh tích tụ lâu ngày bên trong. Lượng vụn bánh khô này rất dễ bắt lửa khi xảy ra sự cố tăng áp đột ngột hoặc chập điện.

Bên cạnh đó, công tắc cơ bản của máy có thể bị mòn hoặc hỏng hóc sau thời gian dài sử dụng. Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC) từng ghi nhận nhiều trường hợp máy nướng bánh mì vẫn có dòng điện chạy qua dù bề ngoài đã tắt. Tổ chức An toàn Điện Quốc tế (ESFI) cũng khuyến cáo người dùng luôn phải rút phích cắm của thiết bị này khi không hoạt động.

3. Máy pha cà phê

Nhiều người có thói quen cắm máy pha cà phê qua đêm và đặt chế độ hẹn giờ để có sẵn đồ uống vào buổi sáng. Tuy nhiên, việc để thiết bị điện tự hoạt động khi cả gia đình đang ngủ tương đương với hành vi "đun nấu không người trông coi" – nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ hỏa hoạn nhà bếp.

Để đảm bảo an toàn tối đa, người dùng nên từ bỏ tính năng hẹn giờ qua đêm, chỉ cắm nguồn và khởi động máy vào buổi sáng ngay trước khi sử dụng.

(Theo Simply Recipes)