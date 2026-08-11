Sau thời gian sử dụng, Zalo có thể lưu nhiều dữ liệu tạm thời như hình ảnh, video, sticker hoặc các nội dung đã xem. Những dữ liệu này có thể khiến ứng dụng chiếm thêm dung lượng trên điện thoại.

Việc lưu bộ nhớ đệm giúp Zalo mở lại một số nội dung nhanh hơn do không phải tải lại từ đầu. Tuy nhiên, lượng dữ liệu này có thể tăng dần theo thời gian, đặc biệt với những người thường xuyên gửi và nhận hình ảnh, video hoặc sử dụng Zalo trong thời gian dài.

Khi bộ nhớ đệm chiếm nhiều dung lượng, người dùng có thể xóa để giải phóng không gian lưu trữ. Thao tác này không đồng nghĩa với việc xóa toàn bộ dữ liệu tài khoản hoặc các cuộc trò chuyện trên Zalo.

Cách xóa bộ nhớ đệm trên Zalo

Zalo đã tích hợp sẵn công cụ quản lý và xóa bộ nhớ đệm trong ứng dụng. Người dùng có thể thực hiện trực tiếp trên điện thoại mà không cần cài thêm phần mềm.

Bước 1: Mở ứng dụng Zalo, chọn Cá nhân.

Bước 2: Chọn Dữ liệu trên máy

Bước 3: Ứng dụng sẽ thống kê dung lượng bộ nhớ đệm. Bấm vào Dọn dẹp để xóa bộ nhớ đệm.

Sau khi hoàn tất, phần dung lượng được sử dụng cho dữ liệu tạm sẽ được giải phóng. Tùy phiên bản Zalo và hệ điều hành, tên hoặc vị trí một số tùy chọn có thể khác nhau.

Người dùng nên kiểm tra bộ nhớ đệm định kỳ nếu điện thoại thường xuyên báo thiếu dung lượng hoặc Zalo chiếm nhiều bộ nhớ.

Tuy nhiên, không cần xóa quá thường xuyên bởi các dữ liệu được lưu trong cache cũng giúp ứng dụng tải lại nội dung nhanh hơn.