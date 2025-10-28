Ngày 28/10, Công an xã Công Hải (tỉnh Khánh Hòa) đã mời phụ huynh của ba thiếu niên (từ 9-15 tuổi, đều trú ở thôn Ma Trai, xã Công Hải) lên làm việc liên quan đến việc ném đá vào các phương tiện trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, trong lúc tuần tra kiểm soát trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, lực lượng chức năng phát hiện ba thiếu niên đứng ở lòng đường cao tốc. Cả nhóm vẫy tay chặn xe và có hành động ném đá vào ô tô đang di chuyển. Các tài xế liên tục bấm còi, giảm tốc độ để tránh né.

Hình ảnh nhóm thiếu niên đi vào cao tốc do camera ghi lại.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, ba thiếu niên trên cho biết đã nghỉ học. Ngày thường, các em đi chăn bò gần khu vực cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, rồi ném đá vào các xe “cho vui” vì không nhận thức được hành vi nguy hiểm của mình.

Công an xã đã phối hợp với gia đình tuyên truyền và yêu cầu quản lý chặt con em, đồng thời nhắc nhở người dân không để trẻ nhỏ tiếp cận khu vực đường cao tốc, nơi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.