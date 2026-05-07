Những ngày qua, mạng xã hội dậy sóng câu chuyện siêu mẫu Minh Tú bị chuyên gia trang điểm kiêm nhiếp ảnh gia Tee Le tố vô ơn. Cùng VietNamNet nhìn lại 3 vụ sao Việt cũng từng rơi vào trường hợp tương tự.

Hương Tràm - Thu Minh

Sự việc nổ ra tháng 11/2013 khi Thu Minh chia sẻ với báo chí: "Bản thân Hương Tràm sau cuộc thi The Voice cũng chẳng liên lạc nên tôi biết gì mà hỗ trợ?". Hương Tràm phản hồi bằng tâm thư dài, thừa nhận "không có Thu Minh thì không thể có Hương Tràm ngày hôm nay", song cũng bức xúc trước việc bị đánh giá thiếu sáng tạo dù đã tự vỡ bài trước. Không ít ý kiến cho rằng thái độ của Hương Tràm là "vô ơn, không biết tôn trọng người thầy của mình".

Suốt nhiều năm, Hương Tràm nhiều lần xin lỗi nhưng không nhận được hồi đáp. Cô từng bộc bạch: "Ước mơ và tâm nguyện của tôi là mời được chị Thu Minh góp mặt trong liveshow. Nếu điều đó xảy ra tôi rất hạnh phúc nhưng điều này khó thành sự thật".

Cuối năm 2018, khoảnh khắc Hương Tràm và Thu Minh gặp lại tại một sự kiện thời trang, bắt tay chào nhau được ghi lại với chú thích "gương vỡ lại lành sau 6 năm". Năm 2022, Thu Minh bất ngờ nhắc tới Hương Tràm trong clip mới với những chia sẻ tích cực về kỷ niệm đăng quang của học trò cũ, khiến nhiều người tin rằng mâu thuẫn năm xưa đã được xóa bỏ. Hương Tràm hát "Trên đỉnh Phù Vân" ở tuổi 17:

Ngô Kiến Huy - Thanh Thảo

Scandal giữa Ngô Kiến Huy và Thụy Anh - em gái ca sĩ Thanh Thảo - năm 2011 từng gây chú ý. Nam ca sĩ ban đầu phủ nhận tình cảm, yêu cầu xét nghiệm ADN trước khi nhận con, khiến Thanh Thảo giận dữ và nhiều lần lên tiếng chỉ trích công khai.

Điều khiến dư luận phẫn nộ hơn là chính Thanh Thảo - người đã đầu tư và nâng đỡ sự nghiệp cho anh - phải đứng ra bảo vệ em gái. Cô tiết lộ đã dùng 60% cổ phần của mình ở công ty để đổi lấy Ngô Kiến Huy, dù khi nhận lại sẽ phải tốn thêm tiền tỷ để lăng-xê lại.

Thụy Anh sang Mỹ định cư, kết hôn với ông xã Việt kiều năm 2017 và có thêm 2 cô con gái. Từ cú sốc đầu đời, cô dần xây dựng lại cuộc sống, hiện kinh doanh ổn định và được nhận xét rạng rỡ, trẻ trung hơn xưa. Bé Jacky Minh Trí được Thanh Thảo nhận làm con nuôi, chăm sóc chu đáo tại Mỹ, chồng Thụy Anh cũng yêu thương cậu như con ruột.

Về phía Ngô Kiến Huy, giai đoạn sau scandal là khoảng thời gian đen tối nhất. Anh phải đi bưng bê trà sữa, đóng vai quần chúng vì không có thu nhập. Ngô Kiến Huy đã vượt qua và tiếp tục phát triển sự nghiệp, nổi bật với ca khúc Truyền thái y năm 2019 đạt hàng triệu lượt xem. Năm 2025, Ngô Kiến Huy tham gia Anh trai say hi mùa 2 với tư cách "anh cả" có thâm niên và kinh nghiệm nhiều nhất chương trình.

Ngoài âm nhạc, anh còn được trao bằng khen vì những đóng góp tích cực cho xã hội năm 2025 và đảm nhận vai trò Phó Chủ nhiệm Khối văn nghệ sĩ Câu lạc bộ tình nguyện Vì bình yên thành phố. Về đời tư, anh kín tiếng.

Phương Mỹ Chi

Nghi vấn đầu tiên liên quan đến huấn luyện viên Hiền Thục tại Giọng hát Việt nhí 2013. Phương Mỹ Chi bị cho rằng chưa từng công khai nói lời cảm ơn người thầy đầu tiên dìu dắt mình. Tuy nhiên, chính Hiền Thục đã đứng ra thanh minh, khẳng định học trò vắng mặt trong liveshow là do trùng lịch biểu diễn tại Hà Nội và không phải cố ý.

Nghi liên quan đến cha nuôi Quang Lê - người đã nhận Phương Mỹ Chi - từ sau Giọng hát Việt nhí, đầu tư toàn diện từ tài chính, âm nhạc đến định vị thương hiệu suốt 6 năm. Cuối năm 2019, khi Phương Mỹ Chi rời công ty sau khi hợp đồng hết hạn, lập tức dấy lên nghi vấn "qua cầu rút ván". Tuy nhiên, cả 2 đều phủ nhận mạnh mẽ.

Quang Lê thẳng thắn giải thích: "Giữa tôi và Phương Mỹ Chi không có gì rạn nứt. Xung đột chỉ xảy ra với gia đình của Chi, còn bản thân Chi thì không bao giờ". Phương Mỹ Chi cũng khẳng định: "Tôi và bố Quang Lê vẫn là bố con bình thường, mối quan hệ vẫn tốt đẹp. 6 năm ở một công ty là đủ dài để mình có thể tự lập, tự bước đi trên đôi chân của mình". Phương Mỹ Chi vẫn tham gia liveshow của Quang Lê sau khi tách. Nhiều năm qua, Quang Lê vẫn giữ quan hệ ấm áp, nhiều lần khích lệ tinh thần học trò cũ.

