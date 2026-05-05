Siêu mẫu Minh Tú hiện là tâm điểm xôn xao khi chuyên gia trang điểm kiêm nhiếp ảnh gia Tee Le công khai bày tỏ bức xúc trên mạng xã hội vào đầu tháng 5/2026. Trong bài đăng dài, Tee Le kể về mối quan hệ gắn bó hơn 1 thập kỷ khi anh hỗ trợ xây dựng hình ảnh cho Minh Tú từ những ngày đầu sự nghiệp.

Anh cho biết cuối năm 2018, trước thềm Miss Supranational, Minh Tú từng năn nỉ anh hướng dẫn trang điểm để tự thực hiện trong cuộc thi. Dù ban đầu do dự, Tee Le vẫn nhiệt tình hỗ trợ. Tuy nhiên, gần đây anh liên tục nhận tin nhắn từ nhiều người kể lại việc Minh Tú chê bai, xem thường những đóng góp cũ của anh, thậm chí dùng chúng để mua vui và diễu cợt. Tee Le đính kèm loạt ảnh chụp màn hình từ tài khoản ẩn danh nhắc trực tiếp đến Minh Tú với những nhận xét tiêu cực về thái độ bề trên và khó chịu.

Sau đó, Tee Le chính thức gắn thẻ Minh Tú và yêu cầu một lời xác nhận rõ ràng nếu cô còn quan tâm đến mối quan hệ này. Động thái này nhanh chóng khiến dư luận dậy sóng, khơi lại hình ảnh "liên tiếp bị tố" của nữ siêu mẫu.

Trước bài đăng của Tee Le, nhiều nhân vật nổi bật trong làng thời trang lên tiếng, tạo nên bức tranh ý kiến đa chiều. Nhà thiết kế Chung Thanh Phong - người từng gắn bó sâu sắc và nâng đỡ Minh Tú - bình luận dài dưới bài viết, nhắc thẳng tên cô. Anh khẳng định hiểu rõ mối quan hệ giữa hai bên hơn ai hết và cho rằng những ồn ào kiểu này không phải lần đầu mà lặp lại suốt nhiều năm.

Anh nhấn mạnh: "Nếu những gì anh Tee Le chia sẻ là không đúng sự thật em tự tin rằng không làm gì ảnh hưởng đến anh ấy, anh nghĩ em cứ nên thẳng thẳn lên tiếng để làm rõ mọi điều công khai và bảo vệ anh Tee Le trước những dư luận sai lệch, giống như cách anh ấy đã từng bất chấp tất cả công khai để bảo vệ và đứng về phía em".

Ngược lại, nhà thiết kế Hà Nhật Tiến - người từng hợp tác nhiều với Minh Tú - bày tỏ quan điểm ủng hộ cách xử lý riêng tư. Anh nhận xét rằng nếu dựa trên niềm tin và mối quan hệ lâu năm, Tee Le nên chủ động nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp để kiểm chứng thay vì đăng công khai chụp màn hình gây xôn xao dư luận.

Các ý kiến khác trong giới chủ yếu xuất hiện qua bình luận, chia thành 2 phe rõ rệt: một bên chỉ trích thái độ vô ơn, bên kia kêu gọi chờ phản hồi từ Minh Tú để có góc nhìn cân bằng, tránh phán xét dựa trên thông tin một phía.

Trong khi đó, Minh Tú vẫn giữ thái độ im lặng hoàn toàn trước loạt cáo buộc. Đây không phải lần đầu nữ siêu mẫu vướng ồn ào. Trước đó, cô từng đối mặt tranh cãi vì phát ngôn thẳng thắn với Lương Thùy Linh đầu năm 2026.

Mỹ Nhụy

