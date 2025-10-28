Thực hiện Thông báo Kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La đã và đang tích cực triển khai các giải pháp cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh miền núi, biên giới.

Ngay khi có chủ trương đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới, tỉnh Sơn La đã tổ chức các đoàn công tác do các lãnh đạo tỉnh trực tiếp đi khảo sát địa hình, vị trí và điều kiện giao thông tại 13 xã biên giới.

Qua rà soát tỉnh Sơn La đề xuất xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở tại 13 xã biên giới trên địa bàn gồm các xã: Mường Lèo, Sốp Cộp, Mường Lạn, Chiềng Khoong, Mường Hung, Chiềng Khương, Phiêng Pằn, Yên Sơn, Phiêng Khoài, Lóng Phiêng, Lóng Sập, Chiềng Sơn, Xuân Nha. Với quy mô xây dựng 390 lớp, 13.000 học sinh, mỗi trường 30 lớp, 1.000 học sinh. Trong đó, xây mới 11 trường, cải tạo, nâng cấp 2 trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Việt nhấn mạnh: “Việc xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp là chủ trương lớn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên giới, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục cho học sinh dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn”.

Đường tới trường. Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng

Tới nay, việc xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đang được các xã vào cuộc rốt ráo.

Chiềng Khương bố trí quỹ đất 5ha xây Trường Phổ thông nội trú liên cấp

Thực hiện theo Thông báo Kết luận số 81 của Bộ Chính trị, Sơn La có 13 trường liên cấp Tiểu học, THCS tại các xã biên giới được khởi công xây dựng.

Tại xã Chiềng Khương, qua rà soát có trên 3.800 học sinh tiểu học và trung học cơ sở, trong đó, phần lớn học sinh có nhu cầu học nội trú. Dự án trường phổ thông Nội trú liên cấp TH - THCS xã sẽ được triển khai trên diện tích đất 4,93 ha tại bản Búa, quy mô xây dựng đáp ứng khoảng 1.000 học sinh.

Trường nội trú liên cấp Tiểu học - THCS xã Mường Lèo tại bản Liềng

Sáng 22/10, tại xã Mường Lèo đã diễn ra Lễ khởi công xây dựng Trường Nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Mường Lèo. Đây là 1 trong 13 trường liên cấp được triển khai tại tỉnh Sơn La theo Thông báo kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.

Trường nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Mường Lèo được xây dựng tại bản Liềng, có tổng diện tích xây dựng trên 4,8 ha, với quy mô tiếp nhận gần 1.000 học sinh. Công trình do Tổng Công ty 789, Bộ Quốc phòng xây dựng, gồm nhiều hạng mục, như: Khối nhà lớp học bộ môn, nhà lớp học lý thuyết, nhà ban giám hiệu; khu nhà khu ở nội trú của học sinh và giáo viên; nhà ăn, nhà thể thao đa năng, bể bơi, nhà để xe và một số hạng mục phụ trợ khác, đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập học, rèn luyện thể chất của học sinh.

Cùng thời điểm sáng 22/10, tại khu Phiêng Dong, bản Mờn 1, xã Phiêng Pằn cũng diễn ra lễ khởi công xây dựng Trường nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở xã Phiêng Pằn.

Phiêng Pằn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã cũ: Chiềng Lương, Phiêng Pằn và Nà Ớt, đều là các xã vùng III đặc biệt khó khăn.

Hiện xã có 5 trường học với 33 điểm trường, 153 lớp học, hơn 4.500 học sinh, trong đó khoảng 1.500 em bán trú. Hiện nhiều điểm trường đã xuống cấp nghiêm trọng, thiếu phòng học chức năng, nhà nội trú, thư viện, sân chơi và thiết bị dạy học, khiến việc học tập của học sinh gặp nhiều khó khăn.

Theo thiết kế, Trường nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở xã Phiêng Pằn có quy mô 30 lớp học, gồm khu nội trú, các phòng học bộ môn, nhà đa năng, thư viện, sân thể thao…, đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 1.000 học sinh là con em các dân tộc vùng biên giới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Xuân Liêm, Bí thư Đảng ủy xã Phiêng Pằn nhấn mạnh: “Đây là nguồn động viên to lớn, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để con em đồng bào các dân tộc được học tập, rèn luyện trong môi trường giáo dục khang trang, hiện đại”.

Những năm qua, Sơn La đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân cùng tham gia để giữ vững kết quả và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Mục tiêu đến năm 2030, đối với phổ cập giáo dục mầm non, toàn tỉnh có trên 50% số trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp, trên 98% số trẻ trong độ tuổi mẫu giáo đến trường; 98% số người khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục.

Đối với giáo dục phổ thông, 100% số trẻ 6 tuổi vào lớp 1, có 97,5% số trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học, 99,5% số trẻ 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học; 100% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, THCS mức độ 3; 100% huyện, thành phố đạt chuẩn PCGD tiểu học, THCS mức độ 3; tỉnh Sơn La đạt chuẩn PCGD tiểu học, THCS mức độ 3. Có 98,5% số thanh niên, thiếu niên độ tuổi 15-18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS; 93% số thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi 15-18 tuổi đang học chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp; 100% người khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục; 40% số học sinh tốt nghiệp THCS được học nghề trình độ trung cấp.

Đối với xóa mù chữ, có 100% số người trong độ tuổi 15-35 hoàn thành chương trình XMC giai đoạn 2; có 99,5% số người 15-60 tuổi hoàn thành chương trình XMC giai đoạn 1 và 99% số người hoàn thành chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2; có 65% số người khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục; 100% số xã, 12/12 huyện, thành phố duy trì chuẩn XMC mức độ 2; tỉnh Sơn La duy trì vững chắc chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Với sự vào cuộc chủ động, quyết liệt, khi các ngôi trường mới được hoàn thiện, không chỉ giải quyết bài toán về thiếu cơ sở vật chất mà còn mở rộng cơ hội học tập, xoá mù chữ trên địa bàn tỉnh Sơn La sẽ đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Bình Yên