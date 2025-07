Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 với sự góp mặt của 8 đội bóng đến từ các nước trong khu vực.

Các quan chức tham gia buổi họp báo sáng 2/7 - Ảnh: BTC

Giải đấu không chỉ mang đậm tinh thần thể thao mà còn là hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường gắn kết, hợp tác vì một Đông Nam Á hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Các đội tham dự gồm: Thái Lan, Lào, Campuchia, Singapore, Timor Leste, đội ngoài ASEAN là Australia cùng hai đội chủ nhà CAND Việt Nam I và II. Các trận đấu sẽ diễn ra tại SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội) và PVF (Hưng Yên), chia làm hai bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn hai đội nhất – nhì mỗi bảng vào bán kết và chung kết.

Ông Đỗ Vinh Quang - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T, đơn vị tài trợ chính cho giải đấu phát biểu - Ảnh: BTC

Giải có tổng giải thưởng hơn 70.000 USD, trong đó nhà vô địch nhận 30.000 USD, á quân nhận 15.000 USD, hai đội hạng ba nhận 10.000 USD. Ngoài ra còn có giải phong cách và nhiều phần thưởng cá nhân hấp dẫn, góp phần tăng sức hút cho từng trận cầu.

Giải đấu là dịp quảng bá hình ảnh Việt Nam hiếu khách, thân thiện và là điểm đến lý tưởng cho du lịch – thể thao khu vực.