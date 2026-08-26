1. Vu Lan 2026, con xin gửi ngàn lời tri ân đến mẹ, người đã cho con cả cuộc đời. Chúc mẹ thật nhiều sức khỏe, an vui và mãi nở nụ cười rạng rỡ.
2. Mẹ là món quà quý giá nhất mà cuộc đời đã dành cho con. Nhân mùa Vu Lan, con chúc mẹ bình an, hạnh phúc và luôn nở nụ cười.
3. Dẫu đi đâu, về đâu, mẹ vẫn là nơi bình yên nhất để con trở về. Chúc mẹ mùa Vu Lan ấm áp và ngập tràn yêu thương.
4. Nhân ngày Vu Lan, con cảm ơn mẹ vì cả cuộc đời đã hy sinh thầm lặng cho con. Mong mẹ luôn khỏe, luôn vui và mãi là người phụ nữ hạnh phúc nhất.
5. Mẹ ơi, con không có món quà nào đủ lớn để đáp lại công ơn của mẹ. Con chỉ mong mỗi ngày đều có thể khiến mẹ vui và tự hào về con. Mùa Vu Lan 2026, con cầu mong mẹ luôn mạnh khỏe, tâm an, đời vui và có thật nhiều tháng năm bình yên bên gia đình.
6. Cảm ơn mẹ đã dành cho con tình yêu không bao giờ vơi cạn. Chúc mẹ một mùa Vu Lan thật hạnh phúc và ấm áp trong vòng tay những người mẹ yêu thương.
Nếu trên đời này có điều ước, con ước thời gian sẽ trôi thật chậm để mẹ luôn khỏe mạnh và ở bên con thật lâu mẹ ạ.
7. Mẹ chính là ánh sáng dịu dàng soi đường cho cuộc đời con. Nhân mùa Vu Lan, con chúc mẹ luôn bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc. Mẹ ơi, con chẳng mong điều gì cao sang, chỉ mong mẹ mỗi ngày đều khỏe mạnh, ăn ngon, ngủ ngon và luôn vui cười. Với con, như thế là đủ.
8. Mẹ đã dành cả thanh xuân để chăm lo cho con. Mong những năm tháng phía trước sẽ là những ngày tháng thật nhẹ nhàng, an vui dành cho mẹ. Chúc mẹ yêu một mùa Vu Lan trọn vẹn yêu thương.
9. Mẹ ơi, thời gian có thể làm mọi thứ đổi thay, nhưng tình yêu và lòng biết ơn con dành cho mẹ sẽ không bao giờ thay đổi.
Chúc mẹ không chỉ một mùa Vu Lan mà 365 ngày trong năm đều được yêu thương, trân trọng và sống thật hạnh phúc.
10. Mẹ kính yêu, nhân mùa Vu Lan báo hiếu, con xin gửi đến mẹ lời yêu thương sâu sắc nhất. Cảm ơn mẹ vì đã dành cả cuộc đời để yêu thương, che chở và hy sinh cho con. Con chỉ mong mẹ luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc. Với con, được làm con của mẹ chính là điều may mắn nhất trên đời.
1. Cha kính yêu, nhân mùa Vu Lan báo hiếu, con xin gửi đến cha lòng biết ơn sâu sắc nhất. Cảm ơn cha đã dành cả cuộc đời để che chở, hy sinh và vun vén cho gia đình. Con cầu mong cha luôn mạnh khỏe, bình an, sống thật lâu và luôn mỉm cười. Với con, được có cha trong cuộc đời là một phước lành vô giá.
2. Nhân mùa Vu Lan, con kính chúc cha luôn mạnh khỏe, bình an và vui vẻ. Cảm ơn cha đã luôn là chỗ dựa vững chắc cho gia đình và cho con.
3. Cha là người đã âm thầm hy sinh cả cuộc đời vì gia đình. Vu Lan này, con chỉ mong cha thật nhiều sức khỏe, sống vui và sống thật lâu bên chúng con.
4. Nhân ngày Vu Lan, con muốn nói rằng: Con biết ơn cha rất nhiều! Cảm ơn cha vì những hy sinh thầm lặng mà đôi khi con chưa kịp nói lời cảm ơn.
5. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, con kính chúc cha phúc nhiều, thọ lâu, tâm luôn an và đời luôn vui. Con yêu thương và biết ơn cha rất nhiều.
6. Cha có thể không nói nhiều, nhưng tình yêu của cha luôn hiện diện trong từng điều nhỏ bé. Mùa Vu Lan này, con mong cha luôn khỏe mạnh và biết rằng cha luôn được chúng con yêu thương.
7. Mùa Vu Lan lại về, con càng trân trọng hơn những phút giây được ở bên cha. Mong thời gian chậm lại để con có thể yêu thương, chăm sóc và báo đáp cha nhiều hơn.
8. Chúc cha một mùa Vu Lan bình an. Mong mọi nhọc nhằn, vất vả của cha sẽ được đổi lại bằng những tháng ngày khỏe mạnh, thanh thản và nhiều niềm vui.
9. Dù con có trưởng thành đến đâu thì trong mắt cha, con vẫn là đứa con bé nhỏ. Con mong cha luôn khỏe để chúng ta còn có thật nhiều năm tháng bên nhau.
10. Vu Lan này, con không biết nói gì ngoài hai chữ “cảm ơn”. Cảm ơn cha vì tất cả những gì cha đã làm cho con và gia đình.
1. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, con xin gửi đến ông bà tất cả lòng yêu thương và biết ơn. Cảm ơn ông bà vì đã dành cả cuộc đời yêu thương, hy sinh và vun đắp cho con cháu. Con chỉ mong ông bà luôn mạnh khỏe, bình an, trường thọ để gia đình mãi được sum vầy dưới mái ấm yêu thương của ông bà.
2. Mùa Vu Lan nhắc con rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là còn được nghe tiếng ông bà, được ngồi bên ông bà và được gọi hai tiếng thân thương: “Ông ơi, bà ơi!”.
3. Kính chúc ông bà tuổi cao nhưng lòng luôn vui trẻ, sức khỏe luôn dồi dào, cuộc sống luôn an nhiên và mỗi ngày đều ngập tràn tình yêu thương.
4. Con cầu mong ông bà luôn được bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc. Mong gia đình mình mãi giữ được những bữa cơm sum họp và những tiếng cười ấm áp.
5. Cảm ơn ông bà đã trao cho con tình yêu thương vô điều kiện. Những lời dạy và tình cảm của ông bà sẽ luôn là hành trang quý giá theo con suốt cuộc đời.
6. Vu Lan này, con không mong điều gì lớn lao, chỉ mong ông bà luôn khỏe, ăn ngon, ngủ ngon và mỗi ngày đều được sống trong sự yêu thương của con cháu.
7. Ông bà là cội nguồn yêu thương của cả gia đình. Con kính chúc ông bà một mùa Vu Lan thật an lành, hạnh phúc và luôn được con cháu yêu thương, phụng dưỡng.
8. Nhân ngày Vu Lan báo hiếu, con kính chúc ông bà phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, luôn mạnh khỏe và an vui bên gia đình.
9. Vu Lan về, con xin gửi đến ông bà những lời chúc tốt đẹp nhất. Mong ông bà luôn khỏe mạnh, tâm an, mỗi ngày đều tràn ngập tiếng cười.
10. Mùa Vu Lan này, con cầu mong ông bà luôn được bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc. Mong gia đình mình mãi giữ được những bữa cơm sum họp và những tiếng cười ấm áp.