Theo chuyên gia, các gia đình có thể cúng Rằm tháng 7 từ 11/7 âm lịch đến 15/7 âm lịch.
- Ngày 11/7 âm lịch: Ngày Kỷ Tỵ, tháng Bính Thân, kỵ các tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi, Dậu và những người mang thiên can Quý có năm sinh âm lịch tận cùng là số 3 (1943, 1953, 1963, 1973, 1983, 1993, 2003 và 2013).
Ngày này hợp các tuổi Tý, Sửu, Mão, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất.
Giờ đẹp làm lễ gồm: giờ Thìn (7-9h); giờ Tỵ (9-11h); giờ Mùi (13-15h) và giờ Dậu (17-19h).
- Ngày 12/7 âm lịch: Ngày Canh Ngọ, tháng Bính Thân, kỵ các tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thân và những người mang thiên can Giáp có năm sinh âm lịch tận cùng là số 4 (1944, 1954, 1964, 1974, 1984, 1994, 2004).
Ngày này hợp các tuổi còn lại là Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất, Hợi.
Giờ đẹp làm lễ gồm: giờ Mão (5-7h); giờ Thìn (7-9h); giờ Thân (15-17h); giờ Dậu (17-19h).
- Ngày 13/7 âm lịch: Ngày Tân Mùi, tháng Bính Thân, kỵ các tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Hợi và những người mang thiên can Ất có năm sinh âm lịch tận cùng là số 5 (1945, 1955, 1965, 1975, 1985, 1995, 2005).
Ngày này hợp các tuổi Tý, Dần, Mão, Tỵ, Ngọ, Thân, Dậu.
Giờ đẹp làm lễ gồm: giờ Mão (5-7h); giờ Tỵ (9-11h); giờ Thân (15-17h).
- Ngày 14/7 âm lịch: Ngày Nhâm Thân, tháng Bính Thân, kỵ các tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi và những người mang thiên can Bính có năm sinh âm lịch tận cùng là số 6 (1946, 1956, 1966, 1976, 1986, 1996, 2006).
Ngày này hợp các tuổi Tý, Sửu, Mão, Thìn, Ngọ, Mùi, Dậu, Tuất.
Giờ đẹp làm lễ gồm: giờ Thìn (7-9h); giờ Tỵ (9-11h); giờ Mùi (13-15h) và giờ Dậu (17-19h).
- Ngày 15/7 âm lịch: Ngày Quý Dậu, tháng Bính Thân, kỵ các tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu và những người mang thiên can Đinh có năm sinh âm lịch tận cùng là số 7 (1947, 1957, 1967, 1977, 1987, 1997, 2007).
Ngày này hợp các tuổi Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Mùi, Thân, Tuất, Hợi.
Giờ đẹp làm lễ gồm: giờ Mão (5-7h); giờ Tỵ (9-11h); giờ Mùi (13-15h); giờ Dậu (17-19h).
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà lưu ý rằng, khi tiến hành cúng lễ vào các ngày, giờ đẹp trên, gia chủ nên ưu tiên tránh thiên can xung trước rồi xét đến địa chi sau vì thiên can tương tác mạnh gấp 3 lần địa chi.
Cũng theo vị chuyên gia này, mùng 10 âm lịch hằng tháng, kể cả tháng 7 âm lịch, được xem là ngày Nguyệt Thần Tài. Vì vậy, gia chủ không nên làm lễ cúng Rằm vào ngày này để tránh phạm lễ, mất lễ.
Nếu trong ngày mùng 10 âm lịch, gia chủ cúng Thần Tài trước rồi cúng Rằm tháng 7 sau thì được.