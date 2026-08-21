Ngày, giờ đẹp cúng Rằm tháng 7 năm 2026

Theo chuyên gia, các gia đình có thể cúng Rằm tháng 7 từ 11/7 âm lịch đến 15/7 âm lịch.

- Ngày 11/7 âm lịch: Ngày Kỷ Tỵ, tháng Bính Thân, kỵ các tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi, Dậu và những người mang thiên can Quý có năm sinh âm lịch tận cùng là số 3 (1943, 1953, 1963, 1973, 1983, 1993, 2003 và 2013).

Ngày này hợp các tuổi Tý, Sửu, Mão, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất.

Giờ đẹp làm lễ gồm: giờ Thìn (7-9h); giờ Tỵ (9-11h); giờ Mùi (13-15h) và giờ Dậu (17-19h).

- Ngày 12/7 âm lịch: Ngày Canh Ngọ, tháng Bính Thân, kỵ các tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thân và những người mang thiên can Giáp có năm sinh âm lịch tận cùng là số 4 (1944, 1954, 1964, 1974, 1984, 1994, 2004).

Ngày này hợp các tuổi còn lại là Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất, Hợi.

Giờ đẹp làm lễ gồm: giờ Mão (5-7h); giờ Thìn (7-9h); giờ Thân (15-17h); giờ Dậu (17-19h).

- Ngày 13/7 âm lịch: Ngày Tân Mùi, tháng Bính Thân, kỵ các tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Hợi và những người mang thiên can Ất có năm sinh âm lịch tận cùng là số 5 (1945, 1955, 1965, 1975, 1985, 1995, 2005).

Ngày này hợp các tuổi Tý, Dần, Mão, Tỵ, Ngọ, Thân, Dậu.

Giờ đẹp làm lễ gồm: giờ Mão (5-7h); giờ Tỵ (9-11h); giờ Thân (15-17h).

- Ngày 14/7 âm lịch: Ngày Nhâm Thân, tháng Bính Thân, kỵ các tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi và những người mang thiên can Bính có năm sinh âm lịch tận cùng là số 6 (1946, 1956, 1966, 1976, 1986, 1996, 2006).

Ngày này hợp các tuổi Tý, Sửu, Mão, Thìn, Ngọ, Mùi, Dậu, Tuất.

Giờ đẹp làm lễ gồm: giờ Thìn (7-9h); giờ Tỵ (9-11h); giờ Mùi (13-15h) và giờ Dậu (17-19h).

- Ngày 15/7 âm lịch: Ngày Quý Dậu, tháng Bính Thân, kỵ các tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu và những người mang thiên can Đinh có năm sinh âm lịch tận cùng là số 7 (1947, 1957, 1967, 1977, 1987, 1997, 2007).

Ngày này hợp các tuổi Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Mùi, Thân, Tuất, Hợi.

Giờ đẹp làm lễ gồm: giờ Mão (5-7h); giờ Tỵ (9-11h); giờ Mùi (13-15h); giờ Dậu (17-19h).