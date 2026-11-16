Từ hai cổ phiếu trong phiên giao dịch đầu tiên, sau 30 năm, chứng khoán Việt Nam đã trở thành kênh huy động vốn quan trọng, góp phần đưa nhiều doanh nghiệp vươn lên thành những tập đoàn nghìn tỷ đồng và kiến tạo các tỷ phú USD.