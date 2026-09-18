Sự kiện diễn ra ngay trước thời điểm thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell, có hiệu lực từ ngày 21/9.

Dấu mốc lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh đây là dấu mốc lịch sử có ý nghĩa đặc biệt đối với thị trường tài chính Việt Nam. Từ ngày 21/9, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức mang trạng thái thị trường mới nổi thứ cấp theo tiêu chuẩn đánh giá của FTSE Russell.

Theo Bộ trưởng, trong bối cảnh dòng vốn quốc tế đang dịch chuyển mạnh, Việt Nam kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh; đồng thời ưu tiên thu hút dòng vốn chất lượng, dài hạn, gắn với chuyển giao tri thức, công nghệ, quản trị hiện đại và phát triển bền vững.

Thời gian qua, thị trường vốn Việt Nam tiếp tục là điểm sáng với nhiều cải cách về thể chế, cơ chế vận hành và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư. Cơ quan quản lý duy trì đối thoại cởi mở với cộng đồng đầu tư quốc tế, góp phần củng cố sự ổn định của hệ thống tài chính và nâng cao vai trò của thị trường vốn đối với tăng trưởng kinh tế.

Bộ trưởng cho biết khuôn khổ pháp lý và chính sách phát triển thị trường vốn đã có nhiều bước tiến, tập trung vào ba hướng lớn: nâng cao chất lượng quản trị, kỷ luật thị trường và hiệu quả xử lý vi phạm; tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài, theo chuẩn mực quốc tế; đồng thời xây dựng nền tảng pháp lý cho các mô hình thị trường và sản phẩm mới.

Nhờ những cải cách kịp thời với quyết tâm cao của Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các bộ, ngành, FTSE Russell đã công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp tại kỳ đánh giá tháng 9/2025 và tiếp tục xác nhận lộ trình tại kỳ đánh giá năm 2026.

Bộ trưởng khẳng định việc nâng hạng mở ra cơ hội tiếp cận sâu rộng hơn với dòng vốn quốc tế, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng thị trường và năng lực quản lý, giám sát. Chính phủ và Bộ Tài chính sẽ tiếp tục triển khai các định hướng phát triển thị trường vốn đến năm 2030, tầm nhìn 2045; nâng cao thanh khoản, hiện đại hóa hạ tầng, tăng cường công cụ quản trị rủi ro, đa dạng hóa sản phẩm và thu hút dòng vốn theo hướng bền vững.

“Việt Nam sẵn sàng lắng nghe ý kiến của các tổ chức quốc tế và tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn nữa, hướng tới xây dựng một thị trường vốn minh bạch, an toàn, hiệu quả và có sức hấp dẫn bền vững”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số toàn cầu - FTSE Russell Global Equity Index Series”. Ảnh: SSC

Cộng đồng quốc tế đánh giá cao tiến trình cải cách của Việt Nam

Phát biểu tại Hội nghị, ngài Iain Grant Frew, Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam đánh giá việc nâng hạng phản ánh sự chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam và phát đi tín hiệu rõ ràng tới cộng đồng đầu tư toàn cầu về quyết tâm xây dựng một thị trường vốn sâu rộng, dễ tiếp cận và kết nối quốc tế hơn.

Theo ngài Đại sứ, nguồn vốn quốc tế sẽ có vai trò quan trọng đối với các lĩnh vực then chốt của Việt Nam như sản xuất tiên tiến, công nghệ, hạ tầng, năng lượng sạch và dịch vụ tài chính. Đại sứ cũng cho biết Vương quốc Anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về dịch vụ tài chính, tài chính xanh, công nghệ tài chính và phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Thay mặt Ngân hàng Thế giới, bà Mariam J. Sherman chúc mừng Việt Nam về thành tựu mang tính bước ngoặt và khẳng định đây là sự ghi nhận đối với những cải cách đáng kể được thực hiện trong nhiều năm. Từ năm 2019, Ngân hàng Thế giới đã hỗ trợ Việt Nam cải cách và củng cố thị trường vốn thông qua tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật và Chương trình Thị trường Vốn Chung.

Ngân hàng Thế giới ghi nhận nỗ lực của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam trong cải cách hạ tầng thị trường, cơ chế thanh toán, thủ tục mở tài khoản và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài. Những cải cách này có ý nghĩa cốt yếu trong việc giải quyết các rào cản tồn tại từ lâu đối với việc tham gia vào thị trường Việt Nam.

Bà Mariam J. Sherman cho rằng nâng hạng là cột mốc chứ không phải điểm đến cuối cùng. Đây chính là lúc các thị trường vốn sâu rộng phát huy vai trò chuyển đổi, thu hút vốn tư nhân và tổ chức, đa dạng hóa các kênh tài chính ngoài hệ thống ngân hàng và phân bổ nguồn tiết kiệm dài hạn vào các khoản đầu tư hiệu quả.

Bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell khẳng định việc thay đổi phân loại thị trường là kết quả của nhiều năm cam kết, hợp tác và nỗ lực bền bỉ của các cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý, sở giao dịch, công ty chứng khoán, ngân hàng lưu ký, nhà đầu tư và toàn bộ hệ sinh thái tài chính Việt Nam.

Theo Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell, việc Việt Nam được đưa vào các chỉ số chuẩn toàn cầu là sự ghi nhận quan trọng đối với cải cách và mức độ hội nhập ngày càng sâu rộng vào thị trường vốn quốc tế. Điều này củng cố vị thế của Việt Nam như một điểm đến ngày càng quan trọng đối với đầu tư quốc tế và phản ánh niềm tin của nhà đầu tư toàn cầu vào triển vọng của thị trường.

Hiện có hơn 22 nghìn tỷ USD tài sản trên toàn cầu sử dụng các chỉ số của FTSE Russell làm chuẩn tham chiếu. Bà Fiona Bassett cho biết đợt triển khai nâng hạng đầu tiên đã hoàn thành và nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng, thành viên thị trường. Kết quả này phản ánh sự chuẩn bị và phối hợp chặt chẽ của Bộ Tài chính, các cơ quan quản lý, sở giao dịch, đơn vị cung cấp hạ tầng và cộng đồng đầu tư.