Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 diễn ra từ ngày 18-24/11/2026 trên phạm vi cả nước.

Cục Điện ảnh vừa thông tin về việc tổ chức Tuần phim chào mừng LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026. Theo đó, Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị điện ảnh địa phương, các đơn vị sản xuất, phát hành phim và các doanh nghiệp kinh doanh rạp chiếu phim tổ chức Tuần phim trong phạm vi cả nước.

Cảnh trong phim "Chuyện tình Khau Vai".

Tuần phim diễn ra từ ngày 18-24/11/2026 trên phạm vi cả nước, với các buổi chiếu phim miễn phí tại rạp và các chương trình chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân.

Chương trình gồm có các bộ phim do Nhà nước đặt hàng và phim do doanh nghiệp tư nhân sản xuất, trong đó có những tác phẩm từng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả khi ra rạp. Phim truyện được giới thiệu cùng phim tài liệu và phim hoạt hình, mang đến cho khán giả nhiều lựa chọn, phù hợp nhiều lứa tuổi.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 19h30 ngày 22/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội với bộ phim Chuyện tình Khau Vai do Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất.

Phim "Thanh âm vượt đại dương" sẽ được chiếu lưu động.

Chương trình chiếu phim lưu động diễn ra từ ngày 18-24/11/2026, các địa phương tổ chức chiếu phim lưu động gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn chưa có rạp. Các đơn vị địa phương lựa chọn phim và bố trí lịch chiếu phù hợp với từng điểm.

Các phim được lựa chọn chiếu lưu động gồm có: Thanh âm vượt đại dương (Phim truyện); Làng xây đảo, Dáng đứng Việt Nam, Tâm tình của gốm, Nghê - Linh vật của người Việt, Hành trình áo dài Việt, Chầu Văn - Âm hưởng linh thiêng, Nghìn năm sơn ta - trăm năm sơn mài (Phim tài liệu) và Phật Hoàng, Người thầy của muôn đời, Liên kết, Sự tích cây Nêu ngày Tết, Poocbaga, Hàng xóm láng giềng, Ngọn lửa vĩnh cửu, Tiếng cồng Núi Nưa, Sự tích hoa trạng nguyên, Ngọn đèn ấm áp (Phim hoạt hình).

Chương trình chiếu phim miễn phí tại 33 cụm rạp trên cả nước kéo dài trong 3 ngày 22-24/11/2026. Các rạp sẽ công bố giờ chiếu cụ thể và hướng dẫn nhận vé miễn phí tại quầy. Theo kế hoạch, phương thức nhận vé được công bố trước buổi chiếu từ 3-5 ngày.

Diễn viên Thuỳ Dương - nữ chính "Thanh âm vượt đại dương" tại sự kiện ra mắt phim.

Trailer phim "Thanh âm vượt đại dương":