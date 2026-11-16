"Ngày con còn mẹ" - bộ phim ngập nước mắt của Hồng Đào và Phương Anh Đào - vượt "Chị chị em em 3" để dẫn đầu phòng vé bất chấp ý kiến trái chiều.

Phòng vé cuối tuần qua chứng kiến sự giảm nhiệt nhanh chóng của Chị chị em em 3 ngay khi có sự xuất hiện của Ngày con còn mẹ - tác phẩm đánh dấu màn tái hợp của Hồng Đào và Phương Anh Đào kể từ phim Mai. Trong phim, họ vào vai mẹ con và cùng nhau vượt qua chuyện sinh tử.

Tác phẩm có nội dung và mô típ cũ nhưng vẫn thu hút người xem nhờ tình mẫu tử cảm động cùng diễn xuất ấn tượng của cặp song Đào. Vì vậy, Ngày con còn mẹ không khó khăn để giành ngôi đầu phòng vé, hút gần nửa triệu khán giả ra rạp trong 5 ngày và thu về 38 tỷ đồng, theo số liệu từ Box Office Vietnam tính đến hết ngày 15/11.

Hồng Đào và Phương Anh Đào trong "Ngày con còn mẹ".

Chị chị em em 3 dù là chủ đề thảo luận nóng trên mạng xã hội, chủ yếu quanh diễn xuất của Kỳ Duyên nhưng nhanh chóng "rớt đài". Tác phẩm 18+ có sự góp mặt của Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn bị đẩy xuống vị trí thứ 4 phòng vé song đã kịp mang về hơn 114 tỷ đồng.

Trong khi đó, bom tấn Nhật Bản Godzilla vẫn duy trì sức hút và vững chắc ở vị trí á quân phòng vé ở tuần thứ 2 công chiếu với doanh thu vượt 31 tỷ đồng sau 10 ngày ra rạp Việt.

Phim sử thi Ấn Độ Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại được đầu tư tới 500 triệu USD xếp thứ 3 phòng vé và hiện đã vượt doanh thu 14 tỷ đồng sau 10 ngày. Đây cũng là bộ phim Ấn Độ có doanh thu cao nhất tại thị trường Việt Nam tính tới thời điểm này.

Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc trong "Chị chị em em 3".

Bên cạnh Chị chị em em 3, diễn viên Steven Nguyễn còn có một tác phẩm khác vẫn đang trụ rạp là Trại buôn người nhưng gần như không còn bán được vé sau 8 tuần công chiếu. Phim giữ nguyên doanh thu so với tuần trước với mốc 496 tỷ đồng. Dù vậy Trại buôn người hiện vẫn là bộ phim có doanh thu cao nhất năm 2026.

Bò sữa bay, tác phẩm mới ra rạp tuần trước có sự góp mặt của dàn diễn viên Võ Điền Gia Huy, Ngọc Xuân, hoa hậu Tiểu Vy, Nguyễn Hùng.... hiện xếp thứ 6 phòng vé và thu về trên 18 tỷ đồng, theo số liệu từ Box Office Vietnam tính đến hết ngày 15/11.

Phim Hollywood Phép màu đêm Giáng sinh có sự góp mặt của tài tử Johnny Depp ra rạp cuối tuần chỉ xếp thứ 8 doanh thu và thu về chưa đầy 1 tỷ đồng sau 3 ngày.

Tuần tới phòng vé được dự báo là cuộc so găng của hai phim Ngày con còn mẹ đến từ cặp song Đào và Trại giam hạnh phúc với sự góp mặt của diễn viên nghìn tỷ Tuấn Trần khi tác phẩm này bắt đầu chiếu sớm.

Trích đoạn phim "Ngày con còn mẹ":

Ảnh, video: NSX