Ngày 7/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng đã chủ trì buổi làm việc với đại diện các sở, ngành và doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác thu hồi nợ.

Theo báo cáo, tính đến ngày 5/5, Quảng Nam còn 35 dự án khu dân cư, khu đô thị nợ hơn 2.080 tỷ đồng. Trong đó, hơn 2.011 tỷ đồng là tiền sử dụng đất, 68,8 tỷ đồng tiền thuê đất một lần và hơn 224 tỷ đồng tiền chậm nộp.

Tỷ lệ thu tiền sử dụng đất của tổ chức mới đạt 1,8% so với dự toán năm, gây áp lực lớn cho nhiệm vụ thu ngân sách của tỉnh.

Nhiều dự án chậm nộp kéo dài từ năm 2021 đến nay. Cụ thể, dự án Khu đô thị Phức hợp Hà My nợ gần 80 tỷ đồng, cùng với hơn 24,6 tỷ đồng tiền chậm nộp phát sinh. Dự án Khu dân cư đô thị Điện Minh do Công ty CP Xây dựng công trình Minh Sơn làm chủ đầu tư nợ hơn 240 tỷ đồng. Khu đô thị Phú Thịnh (Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Tổng hợp Phước Nguyên) nợ gần 280 tỷ đồng.

Các dự án như Khu đô thị Ánh Dương, Khu dân cư mới Bình An 2, An Phú, An Bình Riverside... cũng đang bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế.

Dự án khu phố chợ Đông Phú nợ gần 76 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Ảnh: Hà Nam

Đáng chú ý là trong số tiền nợ, có hơn 500 tỷ đồng là khoản doanh nghiệp đã tạm ứng để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, đến nay các cơ quan tài chính và UBND cấp huyện vẫn chưa thực hiện quyết toán, khiến doanh nghiệp không thể ghi thu - ghi chi vào ngân sách nhà nước.

Nhiều doanh nghiệp đã nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách; phần còn nợ chủ yếu liên quan đến khoản bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa được quyết toán. Một số dự án thuộc diện này gồm: Khu dân cư Thống Nhất, KDC khối 5 Điện Bàn, KDC Nhị Trưng - Cồn Thu, Khu đô thị Thiên Ân, KDC dọc đường Điện Biên Phủ nối dài...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Nam Hưng cho biết, tỉnh đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp phân kỳ tiến độ thực hiện dự án, cấp sổ đỏ theo từng block nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn.

Các doanh nghiệp phải tập trung hoàn thành các vướng mắc, hoàn thành toàn bộ dự án, giao đất, hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì mới được cấp sổ đỏ theo quy định.

Tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành tháo gỡ vướng mắc pháp lý, tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm hoàn thành dự án. Doanh nghiệp bị cưỡng chế hóa đơn lần 3 phải nộp tiền sử dụng đất trước 30/6, quá hạn sẽ bị cưỡng chế thuế, thu hồi giấy phép.