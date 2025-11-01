Hai khách hàng trúng Giải Nhì - mỗi giải là 1 xe ô tô Kia New Sonet 1.5L Deluxe, gồm: bà Nguyễn Thị Hằng, trú tại phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội; ông Trần Thế Tài, trú tại phường Hải An, TP. Hải Phòng.

Chương trình tri ân khách hàng với quy mô lớn nhất từ trước đến nay diễn ra trên phạm vị toàn quốc từ ngày 5/6 đến 10/11/2025 với tổng giá trị giải thưởng gần 100 tỷ đồng. Tính đến hiện tại chương trình đã nhận được rất nhiều tín hiệu tích cực cùng sự tham gia nhiệt tình từ quý khách hàng trên khắp 34 tỉnh, thành. Hàng triệu giải thưởng đã tìm được chủ nhân may mắn với nhiều giải thưởng lớn… đã lần lượt đến tay khách hàng ở khắp mọi miền.

Yến sào Khánh Hòa đã tổ chức lễ trao giải cho khách hàng tại các tỉnh: Cà Mau, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Quảng Trị, Đắk Lắk, Vĩnh Long, Tây Ninh, với nhiều giải thưởng lớn như 6 xe ô tô Kia New Sonet, 5 xe máy SH Mode, 5 Honda Vision, 16 Tivi Sony 4K, 8 iPhone 16, 8 iPad Air … cùng hàng triệu giải thưởng giá trị.

Đây là một trong những hoạt động trọng điểm nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty Yến sào Khánh Hòa (1990-2025). Chương trình khuyến mãi lớn được công ty thực hiện nhằm tri ân sâu sắc tình cảm quý khách hàng đã đồng hành, tin tưởng và góp phần xây dựng nên thương hiệu Yến sào Khánh Hòa như ngày hôm nay.

Là đơn vị dẫn đầu ngành Yến sào Việt Nam trong lĩnh vực quản lý, khai thác, chế biến và kinh doanh các sản phẩm từ yến sào đảo thiên nhiên. Thương hiệu Yến sào Khánh Hòa hiệu Sanest - Sanvinest nhiều lần đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam cùng nhiều danh hiệu giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế, hiện đã có mặt tại hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ, chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng vượt trội, hương vị đặc trưng và giá trị dinh dưỡng cao.

Trải qua hơn 3 thập kỷ hình thành và phát triển, Công ty Yến sào Khánh Hòa tiếp tục giữ vững vị thế “Niềm tự hào thương hiệu quốc gia”, “Đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng”, không ngừng ứng dụng các thành tựu nghiên cứu khoa học và công nghệ hiện đại vào hoạt động khai thác sản xuất. Công ty đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong nghiên cứu nhân đàn, di đàn chim yến, mở rộng quần thể yến đảo, góp phần bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên quý giá của thiên nhiên.

Song song đó, doanh nghiệp cũng đổi mới dây chuyền công nghệ, ra mắt các dòng sản phẩm mới, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa hơn 60 sản phẩm phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của mọi đối tượng: trẻ em, người cao tuổi, người bận rộn và người tiêu dùng hiện đại.

Miền Bắc - Điểm sáng chiến lược trong hành trình phát triển thương hiệu Yến sào Khánh Hòa. Đặc biệt, khu vực Hà Nội và Hải Phòng là thị trường trọng điểm chiến lược của Công ty trong hành trình mở rộng hệ thống phân phối, nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng. Tại đây, người tiêu dùng luôn dành tình cảm đặc biệt cho các sản phẩm Yến sào Khánh Hòa Sanest, Sanvinest nhờ chất lượng vượt trội, hương vị đặc trưng và giá trị dinh dưỡng cao, góp phần lan tỏa niềm tự hào thương hiệu quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng Giám đốc Công ty nhấn mạnh: “Thành công hôm nay là kết tinh của niềm tin, tình cảm và sự đồng hành của hàng triệu khách hàng, của hệ thống NPP, đại lý trên khắp cả nước. Công ty mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác, gắn bó của Quý vị, để cùng nhau lan tỏa giá trị bổ dưỡng, tinh túy của Yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hòa đến cộng đồng, vươn xa ra năm châu”.

Chương trình tri ân khách hàng 2025 đang bước vào giai đoạn tăng tốc về đích, với thời hạn quét mã đến 17h ngày 10/11/2025 và hạn cuối đổi thưởng đến ngày 21/11/2025. Người dùng các sản phẩm Yến sào Khánh Hòa Sanest - Sanvinest tiếp tục tham gia bằng cách quét mã QR dưới nắp lọ, khoen lon hoặc thẻ rời trong hộp/lốc sản phẩm để có cơ hội sở hữu những phần thưởng giá trị. Với mỗi mã quét sản phẩm, Yến sào Khánh Hòa mong muốn lan tỏa thông điệp “Mua thật - Quét thật - Trúng thật”, khẳng định cam kết minh bạch, công bằng, và tri ân người tiêu dùng cả nước, đồng thời lan tỏa giá trị sức khỏe, hạnh phúc và niềm tin đến cộng đồng.

