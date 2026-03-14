Sáng 14/3, tại đình Nại Nam (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng), Ban liên lạc bộ đội Trường Sa TP Đà Nẵng giai đoạn 1984 -1988 tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm, tri ân 64 liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma cách đây 38 năm (14/3/1988 -14/3/2026 ).

Đình Nại Nam là nơi đặt bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của phường qua nhiều thời kỳ. Trên bia có khắc tên 10 chiến sĩ quê Đà Nẵng hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma.

Tại buổi lễ, đại diện chính quyền địa phương, các đoàn thể cùng sinh viên Trường Đại học Đông Á đã dâng hương tưởng niệm, thăm hỏi và trao quà tri ân các gia đình liệt sĩ.

" ngày này, đi đâu cũng thấy hình bóng của con"

Giữa dòng người đến dâng hương, hình ảnh bà Huỳnh Thị Kế (94 tuổi; mẹ liệt sĩ Nguyễn Phú Đoàn) lặng lẽ bước lên trước bàn thờ khiến nhiều người xúc động.

Với mái tóc bạc trắng theo năm tháng, đôi tay run run, bà chậm rãi thắp nén hương cho con trai và các đồng đội của con. Thỉnh thoảng, người mẹ già đưa tay lau vội giọt nước mắt.

Bà Kế cho biết năm nào đến ngày 14/3 cũng cố gắng đến lễ tưởng niệm để thắp hương cho con.

“Con tôi hy sinh để giữ biển đảo của Tổ quốc. Gia đình rất nhớ nhưng cũng tự hào vì con đã sống và chiến đấu như một người lính”, bà Kế nghẹn ngào nói.

Trong khi đó, bà Trần Thị Huệ (84 tuổi; mẹ liệt sĩ Lê Thế) không giấu được xúc động khi nhắc đến người con trai đã hy sinh khi mới 23 tuổi. “Những ngày này, đi đâu tôi cũng thấy hình bóng của con”, bà Huệ chia sẻ.

Suốt 38 năm qua, liệt sĩ Lê Thế vẫn nằm lại nơi biển đảo Trường Sa – nơi Gạc Ma, một phần chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Dù tuổi cao, sức yếu, năm nào bà Huệ cũng cố gắng đến dự lễ tưởng niệm cùng các gia đình liệt sĩ tại Đà Nẵng.

Bà chia sẻ, sau lễ tưởng niệm năm nay, bà sẽ về nhà làm giỗ cho con. Trong căn nhà nhỏ, con cháu quây quần bên mâm cơm giản dị, cùng ôn lại những câu chuyện về anh Thế như một cách tưởng nhớ và nhắc nhở thế hệ sau về sự hy sinh của những người đi trước.

“Tôi đã hai lần vào khu tưởng niệm Gạc Ma ở Khánh Hòa. Giờ già rồi đi không nổi nữa. Con ở ngoài đó, nhưng nhớ con thì lên bia Nại Nam thắp hương, cũng thấy gần con thêm”, bà Huệ chia sẻ.

Ký ức Gạc Ma chưa bao giờ phai nhạt

Theo ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng Ban liên lạc bộ đội Trường Sa TP Đà Nẵng giai đoạn 1984–1988, cách đây tròn 38 năm, ngày 14/3/1988, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh tại bãi đá Gạc Ma.

Các anh ngã xuống trong tư thế hiên ngang, tay nắm chặt lá cờ Tổ quốc, quyết tâm bảo vệ từng tấc đá, từng sải biển của cha ông để lại...

Trong số 64 liệt sĩ, Đà Nẵng có 10 người con đã vĩnh viễn nằm lại giữa trùng khơi. Sự hy sinh của họ là niềm tự hào của quê hương và nỗi nhớ khôn nguôi của gia đình, đồng đội và nhân dân thành phố.

“38 năm đã trôi qua nhưng ký ức về Gạc Ma chưa bao giờ phai nhạt. Tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền biển đảo vẫn là ngọn lửa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác”, ông Tấn nhấn mạnh.

Thầy Trần Hoàng Em – Bí thư Đoàn Trường Đại học Đông Á cho biết, thầy và trò nhà trường đã có 13 năm liên tiếp tham gia các hoạt động tri ân sự kiện Gạc Ma.

“Được trực tiếp dâng hương, lắng nghe những câu chuyện về "vòng tròn bất tử" từ thân nhân liệt sĩ giúp sinh viên hiểu sâu sắc hơn về giá trị của lòng biết ơn, trách nhiệm với cộng đồng và đất nước”, thầy Em chia sẻ.