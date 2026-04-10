Không chỉ đánh dấu bước khởi động chiến dịch bán hàng quy mô lớn, sự kiện còn cho thấy tín hiệu “nóng” lên của thị trường bất động sản Lục Nam (Bắc Ninh) trong giai đoạn đầu năm 2026.

Thu hút lực lượng phân phối quy mô lớn

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang từng bước phục hồi, những dự án sở hữu pháp lý rõ ràng, vị trí thuận lợi và khả năng khai thác thực tế đang trở thành tâm điểm thu hút dòng tiền. Tại Bắc Giang - một trong những địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh nhất khu vực phía Bắc - nhu cầu về bất động sản phục vụ an cư và kinh doanh tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại các khu vực có hạ tầng giao thông và cụm công nghiệp phát triển.

Lễ ký kết đại lý phân phối F1 dự án Khu dân cư số 3, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam (cũ) được tổ chức bởi Tổng đại lý 3H Holding đã ghi nhận sự tham gia của hàng loạt đơn vị phân phối như BĐS Kinh Bắc, Blue Sky, DK Land, Happy Homes, Hưng Thịnh, Landmass, Thành Nam Invest… Đây đều là những đơn vị có kinh nghiệm và mạng lưới khách hàng rộng, góp phần tạo nên một hệ thống phân phối mạnh, sẵn sàng đưa dự án tiếp cận thị trường một cách nhanh chóng và bài bản.

3H Holding ký kết hợp tác với hệ thống đại lý F1, khởi động chiến dịch phân phối quy mô lớn

Đáng chú ý, ngay sau lễ ký kết, gần 500 chuyên viên kinh doanh từ các đại lý đã đồng loạt ra quân tại khu vực Lục Nam, triển khai hoạt động phát tờ rơi, tư vấn trực tiếp khách hàng tại Quốc lộ 31, khu vực chợ Sàn và các tuyến dân cư lân cận. Hình ảnh đội ngũ sale phủ kín nhiều khu vực đã tạo nên một không khí sôi động, góp phần tạo sức hút cho dự án.

Vị trí đắc địa tạo sức hút cho dự án

Một trong những yếu tố quan trọng giúp dự án này thu hút sự quan tâm của thị trường đến từ vị trí chiến lược. Dự án nằm trên trục Quốc lộ 31 - tuyến giao thông huyết mạch kết nối Lục Nam với các khu vực lân cận, đồng thời đang được đầu tư nâng cấp, mở rộng trong thời gian gần đây. Đây là yếu tố có tác động trực tiếp đến giá trị bất động sản, đặc biệt đối với các sản phẩm có thể khai thác kinh doanh.

Bên cạnh đó, dự án còn nằm liền kề Cụm Công nghiệp Phương Sơn - Đại Lâm với quy mô khoảng 50ha. Khi cụm công nghiệp này đi vào hoạt động ổn định, dự kiến sẽ thu hút một lượng lớn lao động và chuyên gia về khu vực, kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, dịch vụ và thương mại. Đây được xem là nguồn cầu thực quan trọng, tạo nền tảng cho tính thanh khoản và khả năng khai thác dòng tiền của các sản phẩm bất động sản xung quanh.

Dự án sở hữu vị trí mặt tiền Quốc lộ 31 - trục giao thương huyết mạch của khu vực

Không chỉ dừng lại ở yếu tố vị trí, dự án còn ghi điểm nhờ pháp lý rõ ràng, hạ tầng được đầu tư đồng bộ.

Ngoài ra, khu vực dự án đã có sẵn dân cư hiện hữu, gần chợ Sàn - một trong những điểm giao thương sầm uất của Lục Nam, cùng các tiện ích như trường học, cơ quan hành chính và dịch vụ thiết yếu. Điều này giúp dự án không phải “chờ thị trường”, mà có thể khai thác ngay nhu cầu thực tế từ khu vực xung quanh.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, trong giai đoạn thị trường đang dần phục hồi, những dự án hội tụ đủ các yếu tố “vị trí - pháp lý - nhu cầu thực” sẽ là những điểm sáng thu hút dòng tiền.

Sự kiện ký kết và hoạt động ra quân quy mô lớn của hệ thống đại lý không chỉ là bước khởi đầu cho chiến dịch bán hàng của dự án, mà còn là tín hiệu cho thấy thị trường Lục Nam đang dần sôi động trở lại. Trong bối cảnh nguồn cung chất lượng chưa nhiều, những dự án có khả năng khai thác thực và pháp lý rõ ràng được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trong thời gian tới.

(Nguồn: 3H Holding)