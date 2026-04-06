Những lợi thế vượt trội

Tại tọa đàm “Dòng vốn ngoại đổ bộ - Cơ hội cho bất động sản Việt Nam” diễn ra ngày 6/4 tại TPHCM, ông Troy Griffiths - Phó Tổng Giám đốc Savills Việt Nam, cho rằng yếu tố quan trọng nhất giúp Việt Nam vượt lên so với Thái Lan, Indonesia hay Malaysia là sự ổn định chính trị.

Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu nhiều bất định, dòng vốn có xu hướng tìm đến những thị trường an toàn để bảo toàn giá trị.

Bên cạnh đó, năng lực quản trị và cải cách pháp lý ngày càng được cải thiện, giúp thị trường minh bạch hơn và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Đây là yếu tố quan trọng góp phần giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư nước ngoài.

Đặc biệt, đầu tư hạ tầng đang trở thành “đòn bẩy” lớn cho thị trường. Hệ thống cao tốc, sân bay, logistics liên vùng, đặc biệt tại khu vực phía Nam, đang mở ra các hành lang phát triển mới. “Hạ tầng là chìa khóa khai mở tiềm năng bất động sản”, ông Griffiths nhấn mạnh.

Ở góc độ vĩ mô, TS. Đinh Thế Hiển - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tin học & Kinh tế ứng dụng, cho rằng những yếu tố tưởng chừng là hạn chế như hạ tầng chưa hoàn thiện hay đô thị hóa chưa đạt đỉnh lại chính là dư địa tăng trưởng của Việt Nam. Theo dự báo, GDP giai đoạn từ 2026 trở đi có thể duy trì 5-7%, mức tăng trưởng hấp dẫn trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn đang chững lại.

Song song đó, Việt Nam đang chuyển dịch từ mô hình gia công sang thu hút FDI chất lượng cao và phát triển chuỗi cung ứng nội địa. Các dự án hạ tầng trọng điểm như sân bay Long Thành hay hệ thống cao tốc không chỉ thúc đẩy kinh tế mà còn tạo lực đẩy trực tiếp cho thị trường bất động sản.

Cơ hội cho người đi trước

Theo ông Ngô Thành Huấn - CEO FIDT, kinh tế toàn cầu đang bước vào giai đoạn “lệch pha”, khi Mỹ tăng trưởng mạnh trong khi nhiều khu vực khác gặp khó khăn. Sự khác biệt này buộc dòng vốn phải tái phân bổ, tìm kiếm những thị trường cân bằng giữa an toàn và lợi nhuận.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam nổi lên nhờ nội lực ổn định, kiểm soát lạm phát tốt và chiến lược tái cấu trúc kinh tế rõ ràng. Dù từng có giai đoạn vốn ngoại rút ra để cơ cấu danh mục, xu hướng dài hạn vẫn là quay trở lại các thị trường có nền tảng tốt.

Đáng chú ý, dòng vốn hiện nay đang chuyển từ đầu cơ ngắn hạn sang chiến lược dài hạn và chọn lọc hơn.

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc khu vực miền Nam Batdongsan.com.vn, cho biết thị trường đang chứng kiến sự dịch chuyển rõ nét khỏi các tài sản đầu cơ. Tỷ trọng tìm kiếm đất nền đã giảm mạnh, trong khi nhu cầu đối với các sản phẩm có dòng tiền, pháp lý rõ ràng và gắn với hạ tầng ngày càng gia tăng.

Theo ông Ngô Thành Huấn, các nhà đầu tư quốc tế hiện ưu tiên những dự án có khả năng vận hành thực và tạo ra giá trị bền vững. Các đại đô thị được quy hoạch bài bản, tích hợp tiện ích và kết nối hạ tầng đồng bộ đang trở thành “đích đến” của dòng vốn.

Theo ông Stephen Higgins, những dự án đáp ứng tiêu chí xanh, bền vững sẽ có lợi thế lớn trong việc thu hút dòng vốn quốc tế.

Ở góc độ thị trường, ông Đỗ Trí Hiếu - đại diện VinaCapital, nhận định, bất động sản biển đang nổi lên như một phân khúc giàu tiềm năng. Với hơn 21 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025 và dư địa phát triển du lịch còn lớn, Việt Nam có khả năng hình thành những “điểm đến toàn cầu”, tương tự các mô hình thành công tại Dubai hay Singapore.

Bên cạnh đó, ông Stephen Higgins - Giám đốc Bộ phận Thị trường Vốn, Cushman & Wakefield Nhật Bản, cho rằng xu hướng đầu tư hiện nay còn gắn với các tiêu chuẩn ESG. Những dự án đáp ứng tiêu chí xanh, bền vững sẽ có lợi thế lớn trong việc thu hút dòng vốn quốc tế.

Điều này lý giải vì sao các đại đô thị tích hợp, mật độ xây dựng thấp, chú trọng không gian sống và phát triển bền vững đang trở thành “chuẩn mới” của thị trường.

Tại tọa đàm, các chuyên gia đều có chung nhận định rằng cơ hội trong giai đoạn mới không còn trải đều mà sẽ tập trung vào những khu vực và dự án thực sự có giá trị. Khi dòng vốn quốc tế tăng tốc, “vùng trũng cơ hội” sẽ nhanh chóng được lấp đầy.

Với nhà đầu tư trong nước, lợi thế không còn ở việc tiếp cận thông tin mà ở khả năng hành động sớm. Trong một thị trường đang bước vào chu kỳ phát triển mới, những người lựa chọn đúng phân khúc, đúng vị trí và đúng thời điểm sẽ nắm giữ lợi thế.