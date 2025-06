5 cuốn sách của Đinh Tị Books phát hành, phụ huynh nên tìm cho con đọc hè này để vừa học vừa chơi mà vẫn phát triển kỹ năng ứng phó linh hoạt trước mọi tình huống.

Cuốn sách 30 ngày cùng em học hiểu về phòng cháy chữa cháy cung cấp những kiến thức cơ bản, cần thiết về cách phòng cháy và thoát hiểm an toàn. Thông qua hình thức truyện tranh minh họa sinh động, mỗi ngày trẻ sẽ tiếp cận một nội dung nhỏ dễ nhớ, dễ hiểu, từ nhận biết thiết bị báo cháy đến xử lý khi gặp khói hoặc lửa.

Cuốn sách được biên soạn công phu với sự cố vấn chuyên môn của PGS.TS Đào Hữu Dân - Nguyên Trưởng bộ môn Pháp luật, nghiệp vụ công an (Trường Đại học Phòng cháy - Chữa cháy).

30 ngày cùng em học hiểu về phòng chống đuối nước là cuốn sách phù hợp cho mùa hè - khi trẻ thường xuyên tham gia các hoạt động dưới nước. Sách hướng dẫn các kỹ năng nhận biết vùng nước nguy hiểm, kỹ năng bơi an toàn và cách xử lý tình huống khi bản thân hoặc người khác gặp nạn dưới nước.

Sách có sự cố vấn chuyên môn bởi cựu VĐV bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên nên các thông tin, kiến thức trong sách được đảm bảo tính chuyên môn cao.

Bộ sách 100++ kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ với các kiến thức đã được hệ thống hóa một cách phù hợp với đặc điểm tư duy của trẻ, giúp trẻ nâng cao khả năng cảnh giác, biết phân biệt tốt xấu ngay từ trong tiềm thức, đồng thời có khả năng ứng phó mọi tình huống có thể xảy ra.

Gồm 2 chủ đề giúp trẻ có kiến thức, kỹ năng ứng phó với nguy hiểm và ứng phó với thiên tai. Mỗi cuốn sách là tổng hợp 100 tình huống nguy hiểm dễ gặp nhất với trẻ, chia theo các chủ đề như: An toàn khi vận động, An toàn giao thông, Sử dụng mạng an toàn, Ngăn chặn xâm hại, Phòng tránh nguy hiểm khi động đất... Hướng dẫn cách xử lý tình huống nguy hiểm phù hợp với khả năng và nhận thức của trẻ.

Nội dung được viết dưới dạng truyện tranh với những nhân vật ngộ nghĩnh, hình minh họa sinh động khiến trẻ hứng thú tìm hiểu, dễ dàng ghi nhớ và thực hành.

Kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ từ 3–6 tuổi là điều vô cùng cần thiết để giúp trẻ nhận biết nguy hiểm và ứng phó kịp thời với các tình huống bất ngờ. Bộ sách gồm 4 chủ đề thiết thực: An toàn ở trường mẫu giáo (xử lý mâu thuẫn, dùng kéo an toàn, tránh nuốt dị vật…); Kiến thức chung về an toàn (bị lạc, hoả hoạn, động đất, phòng chống bắt cóc…); An toàn khi ở nhà (phòng tránh tai nạn điện, thuốc, cửa, người lạ…); An toàn khi ở ngoài (tránh người lạ tiếp cận, lưu ý khi đi chơi, du lịch, tránh xa ao hồ...).