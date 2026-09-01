Nhan Phúc Vinh - Khả Ngân: Cặp đôi vừa công khai đã khiến mạng xã hội dậy sóng

Tối 31/8, Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân đồng loạt công khai chuyện tình cảm sau thời gian dài giữ kín. Nam diễn viên sinh năm 1986 hơn bạn gái đúng 11 tuổi. Không chỉ xác nhận yêu nhau, Nhan Phúc Vinh còn cầu hôn Khả Ngân thành công. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ khoảnh khắc nắm tay bạn gái cùng dòng trạng thái: “Cô ấy nói đồng ý!”. Khả Ngân sau đó đăng ảnh cả hai bên nhau để xác nhận chuyện tình cảm.

Cặp đôi đều không giấu được niềm hạnh phúc khi về chung một nhà.

Thông tin này gây bất ngờ bởi Nhan Phúc Vinh vốn nổi tiếng kín tiếng về đời tư, gần như không tiết lộ chuyện tình cảm trước công chúng. Trong khi đó, Khả Ngân từng nhiều lần được ghép đôi với bạn diễn Thanh Sơn sau 11 tháng 5 ngày nhưng cả hai chưa từng xác nhận chuyện hẹn hò.

Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân có điểm chung khá thú vị là đều yêu thích thể thao. Nam diễn viên từng là giáo viên môn giáo dục thể chất và duy trì thói quen chạy bộ nhiều năm, còn Khả Ngân từng nổi tiếng với hình ảnh “hot girl boxing”. Thêm vào đó, cặp đôi thường xuyên tương tác trên mạng xã hội, xuất hiện cùng nhau trước khi mối quan hệ được công khai.

Khả Ngân, Nhan Phúc Vinh chụp ảnh cùng bạn bè.

Khánh Thi - Phan Hiển: Từ cô trò đến gia đình 5 thành viên

Khánh Thi và Phan Hiển là một trong những cặp đôi lệch tuổi nổi tiếng nhất showbiz Việt. Khánh Thi hơn chồng 11 tuổi. Trước khi trở thành bạn đời, họ có mối quan hệ cô trò trong bộ môn dancesport. Phan Hiển từng là học trò của Khánh Thi và dần nảy sinh tình cảm với cô giáo.

Khánh Thi và Phan Hiển trong lễ cưới.

Mối quan hệ từng đối mặt với nhiều bình luận tiêu cực bởi khoảng cách tuổi tác và xuất phát điểm cô trò. Tuy nhiên, cả hai đã cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn, có 2 con trước khi tổ chức đám cưới vào cuối năm 2022. Năm 2023, gia đình đón thêm con gái Lisa, trở thành tổ ấm 5 thành viên.

Tổ ấm của 2 kiện tướng dancesport.

Hiện Khánh Thi và Phan Hiển vừa đồng hành trong cuộc sống gia đình vừa hỗ trợ nhau trong công việc. Khánh Thi đã rời sàn đấu để tập trung đào tạo thế hệ vận động viên trẻ trong khi Phan Hiển tiếp tục theo đuổi dancesport và gặt hái nhiều thành tích. Các con của Khánh Thi và Phan Hiển cũng thường tham gia những giải đấu giống bố mẹ.

Ngô Thanh Vân - Huy Trần: Hôn nhân bình yên của “đả nữ” và chàng đầu bếp

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979, Huy Trần sinh năm 1990, chênh nhau 11 tuổi. Hai người quen nhau khi Huy Trần đến thử vai cho Thanh Sói, bộ phim do Ngô Thanh Vân đạo diễn. Anh không nhận được vai diễn nhưng sau đó lại trở thành người đồng hành đặc biệt của nữ diễn viên. Cả hai trải qua thời gian hẹn hò kín tiếng trước khi tổ chức đám cưới vào tháng 5/2022.

Ngô Thanh Vân rạng rỡ bên chồng.

Sau 4 năm kết hôn, cặp đôi có cuộc sống khá kín đáo nhưng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Tháng 8/2025, Ngô Thanh Vân và Huy Trần đón con gái đầu lòng, bé Gạo. Ở tuổi 47, nữ diễn viên tạm gác nhiều hoạt động nghệ thuật để dành thời gian chăm sóc gia đình. Cô từng chia sẻ sự biết ơn với chồng vì luôn đồng hành trong hành trình làm mẹ.

Gia đình trọn vẹn 3 thành viên của Huy Trần và Ngô Thanh Vân.

Huy Trần được biết đến là đầu bếp, doanh nhân. Hình ảnh anh chăm sóc vợ và con khiến cuộc hôn nhân lệch tuổi của cặp đôi nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.

Diệp Lâm Anh - Phạm Kiên: Tình yêu mới sau biến cố hôn nhân

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Diệp Lâm Anh tìm thấy tình yêu mới bên người mẫu Phạm Kiên kém cô 11 tuổi. Phạm Kiên sinh năm 2000, từng giành Quán quân The Next Gentleman 2022 và sở hữu chiều cao 1,85m. Hai người chính thức công khai hẹn hò từ giữa năm 2025 sau thời gian được bắt gặp đồng hành tại nhiều sự kiện và chuyến du lịch.

Cặp đôi được cộng đồng mạng nhận xét là đẹp đôi.

Cặp đôi thường xuất hiện bên nhau với hình ảnh trẻ trung, năng động và có chung sở thích du lịch, khám phá thiên nhiên. Tháng 8/2026, Phạm Kiên gây chú ý khi chuẩn bị 6.836 bông hồng tặng Diệp Lâm Anh nhân dịp sinh nhật. Anh cho biết món quà được chuẩn bị trong nhiều ngày, mang ý nghĩa chúc bạn gái gặp thuận lợi, hanh thông trong công việc.

Sau những biến động trong đời tư, Diệp Lâm Anh hiện khá thoải mái tận hưởng mối quan hệ mới nhưng vẫn giữ sự riêng tư nhất định. Những hình ảnh tình cảm của cô và bạn trai kém 11 tuổi nhận được nhiều lời chúc từ đồng nghiệp, bạn bè.

Phạm Kiên luôn tháp tùng bạn gái trong mọi chuyến đi.

Nhan Phúc Vinh trong phim "Đừng làm mẹ cáu":

Ảnh: FBNV, Tư liệu