Người tuổi Dần vốn mang khí chất mạnh mẽ, lại gặp “Lộc Thần” chiếu mệnh đúng thời điểm, tạo nên cục diện “Mộc Hỏa thông minh”. Điều này giúp công việc thuận buồm xuôi gió, đặc biệt là với những ai làm trong lĩnh vực quản lý, kinh doanh.
Ngoài ra, vận may bất ngờ như trúng thưởng hay được biếu tặng cũng có khả năng xảy ra với người tuổi Dần sau Rằm tháng 6 nhuận này.
Với sự xuất hiện của sao “Thiên Tài”, người tuổi Thìn có cơ hội thu hút tài lộc từ cả nguồn chính và phụ. Người làm kinh doanh dễ ký được những hợp đồng giá trị, còn người làm công ăn lương có thể nhận lời mời hấp dẫn từ các công ty lớn. Đặc biệt, khả năng đầu tư tài chính được đánh giá là "mát tay".
Nhờ tương sinh “Kim Thủy”, người tuổi Thân nhạy bén, sáng tạo hơn thường lệ. Đây là thời điểm thuận lợi cho những ai làm công việc sáng tạo nội dung, thiết kế, thương mại điện tử.
Ngay cả người buôn bán nhỏ lẻ cũng có thể nghĩ ra cách kinh doanh hiệu quả, doanh thu tăng rõ rệt.
Gặp cục diện “Thủy Hỏa ký tế”, người tuổi Hợi như cá gặp nước. Không chỉ lương, thưởng tăng mà công việc phụ cũng đem lại khoản thu vượt mong đợi. Người bán hàng online, nông dân đều có cơ hội tăng thu nhập, thông tin từ Sohu.
Tuổi Hợi làm kinh doanh trong thời gian này khá hợp. Sau Rằm tháng 6 nhuận, bạn còn gặp được quý nhân, sức khỏe vật lý và tinh thần đều tốt, giảm suy nghĩ tiêu cực, sống lạc quan yêu đời.