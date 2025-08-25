Tuổi Tý

Theo tử vi, tuần này, tuổi Tý nên giữ tâm thế bình tĩnh, an toàn là trên hết, tránh hành động tấn công hay quyết định mạo hiểm. Thời gian này, không thích hợp để tuổi Tý đi làm ăn xa hay giao dịch tài chính. Việc tham gia tiệc tùng cũng cần hạn chế để tránh mâu thuẫn không đáng có.

Tình yêu của bạn trong tuần này khá ổn, được bạn đời và người yêu quan tâm, chia sẻ mọi chuyện vui, buồn.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu trong tuần này nên sắp xếp lại suy nghĩ, điều chỉnh trạng thái, giữ thái độ điềm đạm để không rước thị phi vào người.

Người tuổi Sửu phù hợp quản lý dự trữ, lên kế hoạch, học hỏi và tự kiểm điểm. Trong tuần này người tuổi Sửu có cơ hội thể hiện tài năng của mình. Nếu cấp trên giao nhiệm vụ, bạn đừng từ chối. Vì đây có thể là cơ hội cho bạn thể hiện bản thân.

Tuổi Dần

Trong tuần này, người tuổi Dần nhận được vận may nhờ tài năng giao tiếp, đối ngoại. Bạn dễ nhận được sự ủng hộ của cấp trên, đồng nghiệp, giúp tăng sức mạnh và mở rộng tầm nhìn. Nên tham gia gặp gỡ, bàn bạc, học hỏi, hợp tác với những người có kinh nghiệm để phát triển khả năng của mình.

Chuyện tình cảm của bạn trong tuần này khá ổn, người ấy sẽ mang đến cho bạn nhiều bất ngờ lãng mạn.

Tuổi Mão

Trong tuần mới, tuổi Mão dễ nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè, tăng tự tin, vượt khó.

Người tuổi Mão phù hợp khảo sát, kết bạn, đàm phán, học tập. Tuần này, nếu có tiệc tùng, gặp gỡ, bạn nên đi để có cơ hội tiếp xúc với nhiều người có đầu óc làm ăn, kinh doanh, phù hợp với tiêu chí đối tác bạn đang tìm kiếm.

Tuổi Thìn

Tuần mới, tuổi Thìn cần giữ sự khiêm nhường, chờ thời điểm thích hợp, tránh hợp tác, giao dịch, tiệc tùng. Bạn nên thuận theo đại cục, lý trí xử lý bất đồng một cách thông minh, linh hoạt.

Tuần này nếu có ai đó hỏi vay tiền thì nên từ chối vì rất có thể người đó chỉ lợi dụng bạn mà không có ý định trả lại.

Tuổi Tỵ

Trong tuần này, người tuổi Tỵ dễ nhận được sự ủng hộ, thuận lợi thúc đẩy công việc phát triển. Bạn nên xác định mục tiêu rõ ràng, chuẩn bị kỹ càng trước khi làm việc để mọi thứ thành công tốt đẹp. Là người quảng giao, tuổi Tỵ nên tận dụng các mối quan hệ mới để có cơ hội làm ăn tốt hơn. Nếu được cấp trên đưa đi họp hay gặp gỡ cùng, bạn không nên từ chối.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ dễ được quý nhân giúp đỡ, có lợi cho công việc trong tuần này. Sự thông minh, khéo léo trong cách nói chuyện của người tuổi Ngọ gây ấn tượng với đối tác. Vì vậy, họ muốn mời bạn kết hợp làm ăn. Tuy nhiên, trước khi tham gia bất cứ dự án nào, bạn hãy hỏi ý kiến của người thân, đặc biệt những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực bạn đang phụ trách.

Tuổi Mùi

Tuần này, khi làm việc gì, người tuổi Mùi hãy lập kế hoạch trước, chú trọng thực tiễn. Bạn là người ngoại giao tốt. Nếu cấp trên giao nhiệm vụ đi ngoại giao, đừng từ chối. Vì đây có thể là cơ hội giúp bạn thăng tiến trong sự nghiệp.

Tuổi Thân

Tuổi Thân tuần mới cần cẩn thận tiểu nhân lợi dụng. Sự dễ dãi của bạn có thể khiến bạn bị chính bạn bè thân thiết lợi dụng. Vì vậy, người tuổi Thân không nên tin tưởng quá nếu đó không phải người ruột thịt của mình.

Ai làm kinh doanh tuần này nên mở rộng cơ sở để tăng thu nhập. Bạn nên nhớ, người thân luôn ở bên ủng hộ bạn.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu nên giữ tâm thế ổn định, hành xử cẩn trọng, lấy tĩnh chế động để không bị người khác nắm thóp. Tuần này, bạn không nên đi xa và cũng không phù hợp tham gia các buổi tiệc tùng, giao dịch lớn. Bạn cần tự kiểm điểm, bồi dưỡng năng lực để phát triển tốt hơn cả về bản thân và công việc trong tuần sau.

Tuổi Tuất

Trong tuần mới này, tuổi Tuất tạo bầu không khí hài hòa, hóa giải khó khăn, vượt giới hạn bản thân nên được đồng nghiệp hết lòng yêu quý. Họ sẵn sàng giúp đỡ bạn nếu công việc của bạn gặp trắc trở.

Tuổi Tuất nên thăm hỏi, hợp tác nhóm để quản lý, rà soát, bổ khuyết thiếu sót của mình. Bạn cũng cần thường xuyên soi xét bản thân, tìm ra cái sai của mình để sửa chứ không nên khăng khăng cho mình luôn đúng.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là người thích hợp làm việc ngoại giao, mở rộng quan hệ, xây dựng đội ngũ, hoạt động thiện nguyện. Cấp trên rất tín nhiệm bạn và tuần này có thể trao cho bạn cơ hội làm ăn lớn, đừng từ chối kẻo việc tốt sẽ vào tay người khác đó.

Trong tuần mới, tuổi Hợi nên quan tâm tới người yêu nhiều hơn, đừng khiến họ nghĩ bạn thờ ơ, vô tâm rồi từ rời bỏ.

