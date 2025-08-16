Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa cảnh báo rằng có 4 thay đổi trên da có thể là dấu hiệu của bệnh gan tiềm ẩn, và hoàn toàn có thể tự quan sát tại nhà. Theo Indian Express, gan đóng vai trò trung tâm trong quá trình giải độc, nên khi gan hoạt động kém, cơ thể thường gửi những tín hiệu cảnh báo thông qua làn da. Nếu nhận thấy các dấu hiệu này, mọi người cần chú ý và xử lý kịp thời để bảo vệ sức khỏe, vì phát hiện sớm và điều trị sớm sẽ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống.

Theo bác sĩ Ameet Mandot (Trưởng khoa Gan mật và Ghép gan, Bệnh viện Gleneagles, Ấn Độ) và bác sĩ Saurabh Sethi (chuyên gia về gan), 4 thay đổi của da liên quan bệnh gan bao gồm:

1. Vàng da và mắt: Xuất hiện khi mức bilirubin trong máu tăng cao, thường do gan không thể xử lý và thải loại chất này hiệu quả. Bình thường, bilirubin là sản phẩm phân hủy hồng cầu và sẽ được gan lọc bỏ, nhưng khi chức năng gan suy giảm, bilirubin tích tụ sẽ khiến da và mắt ngả vàng. Vàng da rõ rệt khi bilirubin vượt mức khoảng 2 mg/dL và đây là dấu hiệu kinh điển của bệnh gan.

Các dấu hiệu của bệnh xơ gan. Ảnh: Family First

2. Các mảng da sẫm màu hoặc đổi màu, nhất là quanh mắt hoặc cổ: Có thể phản ánh tình trạng gan hoạt động kém, làm thay đổi quá trình chuyển hóa và sắc tố da.

3. U mạch hình nhện: Là những cụm mạch máu giãn nhỏ, đỏ, hình mạng nhện ngay dưới bề mặt da, thường xuất hiện ở mặt, cổ hoặc ngực. Bình thường, một hoặc hai cụm không đáng lo, đặc biệt ở phụ nữ và trẻ em. Nhưng nếu có từ ba cụm trở lên ở người trưởng thành, đây có thể là dấu hiệu của xơ gan hoặc suy gan, do mất cân bằng hormone và thay đổi mạch máu khi gan suy giảm chức năng.

4. Ban đỏ lòng bàn tay: Tình trạng đỏ ở lòng bàn tay, đặc biệt ở ngón cái và ngón út, liên quan đến sự gia tăng estrogen trong máu khi gan chuyển hóa kém. Nghiên cứu cho thấy khoảng 23-72% bệnh nhân xơ gan có triệu chứng này.

Ngoài 4 dấu hiệu trên, bác sĩ còn lưu ý ngứa da không rõ nguyên nhân, thường nặng hơn về đêm. Triệu chứng này hay bắt đầu ở lòng bàn tay và bàn chân, do axit mật và các chất thải tích tụ trong da khi gan không loại bỏ được chúng hiệu quả. Tình trạng này phổ biến ở người bị bệnh gan ứ mật (như viêm đường mật nguyên phát) và xơ gan.

Bác sĩ Vikas Jindal (chuyên gia Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện CK Birla, Delhi, Ấn Độ) khẳng định, tất cả thay đổi trên đều là “chỉ điểm lâm sàng đã được xác nhận” cho rối loạn chức năng gan, đặc biệt trong bệnh gan mạn tính và xơ gan. Vì vậy, khi thấy những dấu hiệu này, không nên bỏ qua mà cần khám và xử lý sớm.