Thanh Sơn: Gây chú ý bởi hình ảnh điển trai, phong độ

Thanh Sơn sinh năm 1991, từng là thủ khoa đầu vào Trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội. Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của phim giờ vàng, Thanh Sơn từng thử sức 1 vở kịch nhỏ cho chương trình ngoại khóa ở cấp THPT. Sau đó, anh quyết tâm theo đuổi nghệ thuật và thi đỗ thủ khoa trường sân khấu.

Thanh Sơn gây sốt trong "Tử chiến trên không".

Thanh Sơn được khán giả đặc biệt chú ý qua 11 tháng 5 ngày, Đấu trí, Gia đình mình vui bất thình lình và gần đây là Đồng hồ đếm ngược. Không chỉ đóng truyền hình, anh còn mở rộng hoạt động sang điện ảnh với Tử chiến trên không và Hẹn em ngày nhật thực. Nam diễn viên từng nhận Cánh diều vàng 2021 cho Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyện truyền hình và VTV Awards 2022 ở hạng mục Diễn viên nam ấn tượng.

Nam tài tử gây ấn tượng bởi nhan sắc cuốn hút cùng lối diễn tự nhiên.

Đời tư của Thanh Sơn từng được khán giả đặc biệt quan tâm sau khi anh và vợ cũ ly hôn. Nam diễn viên từng bị đồn có mối quan hệ tình cảm với Khả Ngân nhưng chưa từng xác nhận. Thời gian gần đây liên tục xuất hiện những nghi vấn tình ái trên mạng xã hội song Thanh Sơn không lên tiếng phủ nhận hay xác thực.

Lương Thanh: Nhiều thị phi bởi vai diễn tiểu tam quá xuất sắc

Lương Thanh sinh năm 1996 tại Thanh Hóa, cô đứng đầu trong khoảng 600 thí sinh dự thi vào khoa Diễn viên của Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội năm 2014. Lương Thanh từng thừa nhận danh hiệu thủ khoa đôi khi trở thành áp lực, song cho rằng điều quan trọng hơn là tiếp tục nỗ lực và chiến thắng chính mình.

Nhan sắc khả ái ngoài đời thực của "tiểu tam".

Sau một vai nhỏ trong Cả một đời ân oán, Lương Thanh được chú ý bởi khả năng ứng biến vai diễn xuất sắc qua Những cô gái trong thành phố. Tuy nhiên, dấu ấn lớn nhất của cô đến từ vai Trà tiểu tam trơ trẽn trong Hoa hồng trên ngực trái. Nhân vật phản diện khiến nữ diễn viên nhận nhiều ý kiến trái chiều nhưng đồng thời cho thấy cô không muốn bị đóng khung trong hình ảnh dịu dàng, một màu.

Lương Thanh trong vai Trà.

Trái với sự chú ý dành cho nhân vật trên màn ảnh, Lương Thanh khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Khi được hỏi về bạn trai và việc người yêu có cảm thấy khó chịu trước những vai diễn nhạy cảm hay không, cô từng từ chối tiết lộ đời tư và cho biết muốn khán giả nhớ đến mình qua công việc, vai diễn hơn những câu chuyện bên ngoài màn ảnh.

Thanh Tâm: Nối tiếp đàn chị trở thành thủ khoa và tạo dấu ấn bởi vai diễn tiểu tam

Thế hệ trẻ hơn có Thanh Tâm, sinh năm 2005 tại Thanh Hóa. Năm 2023, khi mới 18 tuổi, cô đỗ thủ khoa đầu vào Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội. Trước đó, Thanh Tâm gần như chưa có định hướng rõ ràng về nghề diễn và thi vào trường điện ảnh sau lời rủ rê của bạn bè.

Vẻ đẹp cuốn hút của nữ diễn viên 21 tuổi.

Khi còn là sinh viên, Thanh Tâm đã tham gia nhiều phim ngắn và sau đó đảm nhận vai Công chúa Tiên Dung trong phim điện ảnh Huyền tình Dạ Trạch. Năm 2026, cô gây chú ý trên sóng VTV3 với vai Trang tiểu tam trong Dưới ô cửa sáng đèn nhận nhiều phản ứng trái chiều. Nhưng chính những tranh luận này giúp nữ diễn viên trẻ được khán giả biết đến rộng rãi hơn.

Thanh Tâm trong vai Trang.

"Ngay từ lúc casting và nhận vai, tôi đã xác định đây là một dạng nhân vật đặc biệt. Tôi lường trước được khi phim lên sóng sẽ có những luồng ý kiến và bình luận trái chiều nên chuẩn bị tinh thần trước. Thế nhưng tôi vẫn khá bất ngờ khi bộ phim lại trở nên viral. Khép lại dự án, tôi rất vui vì lần đầu đóng phim truyền hình đã được đông đảo khán giả biết đến", Thanh Tâm chia sẻ với VietNamNet.

Yến My: Thủ khoa đầu ra, “người tình màn ảnh” của Thanh Sơn

Trong khi đó, Yến My sinh năm 2000 lại là người tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh - Truyền hình, khóa K38 của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Yến My hiện cộng tác tại Nhà hát Tuổi trẻ, đồng thời từng xuất hiện trong Cuộc chiến không giới tuyến, Gặp em ngày nắng và Không thời gian.

Nét duyên dịu dàng của Yến My.

Năm 2026, Yến My tiếp tục được chú ý khi đảm nhận vai Minh Anh trong Đồng hồ đếm ngược, đóng cặp với Thanh Sơn và Bình An. Nhân vật từng gây phản ứng dữ dội vì tham vàng bỏ ngãi, ngoại tình với chính bạn thân của người yêu. Đây cũng là vai nữ chính đầu tiên của cô trên truyền hình. Từ một sinh viên gần như không tham gia phim ảnh trong thời gian học để tập trung rèn nghề, Yến My đang từng bước tạo dấu ấn trên màn ảnh giờ vàng.

Yến My trong "Đồng hồ đếm ngược":

Nguồn: FBNV, Tư liệu