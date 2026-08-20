Là sinh viên năm thứ 4 ĐH Sân khấu & Điện ảnh nhưng Thanh Tâm - nữ diễn viên sinh năm 2005 đã ghi dấu ấn với khán giả qua cả hai mảng phim truyền hình và điện ảnh.

Diễn viên Thanh Tâm.

- Gần đây, dù chỉ đảm nhận một vai diễn ngắn trong dự án phim truyền hình "Dưới ô cửa sáng đèn", Thanh Tâm đã gây bức xúc cho khán giả. Bạn lần đầu chạm ngõ màn ảnh nhỏ đã 'gây bão' hẳn cũng thấy bất ngờ?

Ngay từ lúc casting và nhận vai, tôi đã xác định đây là một dạng nhân vật đặc biệt. Tôi lường trước được khi phim lên sóng sẽ có những luồng ý kiến và bình luận trái chiều nên chuẩn bị tinh thần trước. Thế nhưng tôi vẫn khá bất ngờ khi bộ phim lại trở nên viral. Khép lại dự án, tôi rất vui vì lần đầu đóng phim truyền hình đã được đông đảo khán giả biết đến.

- Lần đầu đóng phim truyền hình, lại còn có những phân cảnh khá tình cảm, bạn có gặp áp lực?

Nếu nói không là nói dối bởi tôi mới vào nghề, lại phải đảm nhận một vai diễn nhạy cảm nên áp lực là điều khó tránh, nhất là ở những phân cảnh phải tương tác gần gũi. Tuy nhiên, đạo diễn thấu hiểu tâm lý người mới nên luôn cởi mở, quan tâm và tạo điều kiện để tôi có tâm lý thoải mái nhất. Đặc biệt là anh Tiến Lộc, trước các cảnh quay tình cảm thường chủ động giải tỏa nói: "Anh rất thoải mái đấy nhé, em đừng tự tạo rào cản rồi không diễn được đâu". Do vậy hai anh em cố gắng làm tốt trong 1-2 đúp là xong.

Thanh Tâm và Tiến Lộc ở hậu trường phim.

- Bạn có bị "khớp" hay e ngại khi diễn cùng anh Tiến Lộc - một diễn viên giàu kinh nghiệm?

Ngại ngùng chắc chắn là có. Nhưng bù lại, những lúc rảnh rỗi hai anh em dành nhiều thời gian trò chuyện về nghề. Hơn nữa, cả tôi và anh Lộc đều xuất thân từ sân khấu kịch và đều là học trò của cô Minh Hòa nên tìm được tiếng nói chung và kết nối với nhau dễ dàng. Điều đó giúp tôi vượt qua khó khăn và thả lỏng hơn khi bấm máy. Tôi nghĩ vai diễn khó nhưng cũng là cơ hội cho tôi.

- Trong thời gian phim phát sóng, bạn có vào các hội nhóm hay fanpage như VTV Giải trí, VTV Go để đọc bình luận của khán giả?

Mọi người trong đoàn khuyên tôi đóng dạng vai này nên hạn chế đọc bình luận. Nhưng vì là người mới, tôi không tránh khỏi sự tò mò muốn biết khán giả đánh giá thế nào về diễn xuất của mình. Ở giai đoạn đầu phim khi chưa có nhiều tình tiết gay cấn, đọc những lời khen tôi rất vui.

Đến giai đoạn sau, khi nhân vật có những bước ngoặt xoay chuyển, tôi vẫn vào xem phản ứng của người xem. Bên cạnh những phản hồi tiêu cực về bản thân nhân vật, vẫn có nhiều khán giả nhìn nhận tích cực và dành lời khen cho vai diễn. Tôi chọn lọc những góp ý đúng đắn về chuyên môn để rút kinh nghiệm cho các vai sau, đồng thời bình thản đón nhận những ý kiến trái chiều.

- Khán giả biết khá ít thông tin đời tư của bạn?

Năm nay tôi mới là sinh viên năm 4 và còn 1 năm nữa mới ra trường. Vì vậy, khi có cơ hội tham gia các dự án phim, tôi cảm thấy trân trọng. Tôi hy vọng trong năm tới sẽ tập trung hoàn thành thật tốt việc học để có kết quả ra trường tốt nhất.

Thanh Tâm từng đỗ thủ khoa đầu vào ĐH Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội.

- Còn trẻ nhưng trong năm nay bạn đã sở hữu hai vai diễn ở cả mảng truyền hình lẫn điện ảnh (Thanh Tâm đóng chính phim ''Huyền tình Dạ Trạch" - PV). Phản hồi từ thầy cô, đồng nghiệp và bạn bè dành cho bạn như thế nào, đặc biệt là NSND Minh Hòa?

Cô Minh Hòa là người truyền cảm hứng và tiếp thêm động lực cho tôi. Khi nhận vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh cổ trang đầu tay Huyền tình Dạ Trạch, tôi vô cùng áp lực vì đây là dự án đầu tư kinh phí nhiều tỷ đồng, tôi sợ làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến cả đoàn phim. Lúc đó, cô Minh Hoà động viên: "Đây là cơ hội rất tốt cho con. Con không chỉ học trên nhà trường mà còn cần rèn giũa ở môi trường thực tế". Nhờ lời động viên của cô, tôi mới tự tin nhận vai. Bộ phim đó thực sự đã giúp tôi trưởng thành hơn và có cái nhìn thực tế hơn về nghề.

Trước đây khi chưa vào nghề, tôi chỉ thấy nghề này nhiều hào quang và được nhiều người biết đến. Chỉ đến khi dấn thân vào từng giai đoạn tiền kỳ, ghi hình đến hậu kỳ, tôi mới hiểu làm nghề cần sự chuẩn bị nhiều khâu và kỹ lưỡng đến thế nào.

- Sinh năm 2005, tuổi đời còn rất trẻ và ngoại hình xinh đẹp, chắc hẳn bạn đã có bạn trai?

(Cười) Bảo chưa có bạn trai thì không đúng nhưng đó là chuyện trước đây. Hiện tại, lịch học ở trường đã chiếm phần lớn thời gian của tôi, cộng thêm việc đi quay phim cũng tốn trọn cả ngày. Những lúc rảnh hiếm hoi tôi lại dành để gặp gỡ các anh chị trong nghề nên hiện tại vẫn đang độc thân vì chưa có thời gian để yêu.

Nhan sắc trong veo của nữ diễn viên 21 tuổi.

- Vậy tiêu chí chọn bạn trai tương lai của bạn là gì?

Con gái thường có nhiều tiêu chí cho người yêu nhưng tôi thích sự đơn giản. Tôi mong muốn tìm được một người bạn trai nghiêm túc, tử tế, biết yêu thương, tôn trọng gia đình tôi và đặc biệt nhất là phải tôn trọng, thấu hiểu cho công việc diễn xuất của tôi.

- Và không được ghen khi thấy bạn đóng các phân cảnh tình cảm trên màn ảnh?

Đúng vậy! Tôi nghĩ trong nghề này nếu đối phương hay ghen chắc chắn khó có thể đồng hành lâu dài cùng nhau được. Từ khi bước chân vào đường nghệ thuật, tôi luôn ưu tiên hàng đầu cho sự nghiệp.

Thanh Tâm trong trích đoạn phim "Dưới ô cửa sáng đèn":

Ảnh, clip: VTV, FBNV