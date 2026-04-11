Clip Thanh Sơn khóc khi diễn cảnh viết thư cho mẹ trong "Đồng hồ đếm ngược":

Thanh Sơn vừa có thêm một vai diễn đáng chú ý trong sự nghiệp, một bộ phim fantasy hiếm hoi của truyền hình Việt. Đồng hồ đếm ngược có thể nói là một thành công nữa của nam diễn viên sinh năm 1991, cho thấy vì sao anh giữ được sức hút lâu và bền bỉ như vậy suốt 14 năm.

Trong chương trình Sao check mới phát sóng trên VTV, nam diễn viên thừa nhận hào hứng ngay từ khi nghe đạo diễn Bùi Tiến Huy chia sẻ ý tưởng bộ phim Đồng hồ đếm ngược nhưng khi bắt tay vào thực hiện, anh mới nhận ra đây là một thử thách giới hạn. Vai Thành "ngẫn" không chỉ đòi hỏi khả năng diễn xuất hài hước mà còn chứa đựng vô số phân cảnh tâm lý nặng nề buộc anh phải chạm đến những tầng cảm xúc chưa từng trải qua ngoài đời.

Đặc biệt, người bạn diễn khó nhằn nhất của anh chính là chú chó Cody. Để có được sự kết nối tự nhiên nhất, Thanh Sơn đã đưa Cody về nhà và có 10 ngày để chơi cùng, dạy các lệnh cơ bản. Trên trường quay để thu hút sự tập trung của bạn diễn 4 chân, anh thậm chí phải dán bóng lên mặt.

Thanh Sơn chia sẻ khó khăn lớn nhất khi diễn với động vật là cả ê-kíp phải giữ im lặng tuyệt đối, không một ai được phép cử động để tránh làm Cody xao nhãng. Sự ăn ý này còn đến từ dàn diễn viên trẻ như Hoàng Hà với nét diễn tự nhiên hay Yến My - người đồng nghiệp cùng nhà hát với anh.

Ít ai biết rằng, nam diễn viên sở hữu hàng loạt vai chính đình đám trên sóng giờ vàng và gần đây trở lại trong các dự án điện ảnh lớn như Thanh Sơn lại từng là một cậu học trò nghịch ngợm thường xuyên gắn bó với vị trí bàn cuối.

Niềm đam mê nghệ thuật của anh không đến từ lời khen ngợi ngoại hình mà bắt nguồn từ những thùng băng đĩa cũ của người chú và những buổi chiều xem Văn nghệ chủ nhật, Điện ảnh chiều thứ bảy. Bước ngoặt thực sự đến vào năm lớp 10, khi anh lần đầu thử sức trong vai trò đạo diễn và diễn viên cho một tiết mục kịch ngoại khóa lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học lồng ghép hơi thở thời đại.

Khoảnh khắc đứng trên sân khấu, nhìn thấy khán giả cười và lắng nghe tiếng vỗ tay vang dội, Thanh Sơn hiểu rằng mình đã tìm thấy mục tiêu của cuộc đời. Ngay sau năm học đó, anh bắt đầu hành trình ôn luyện để thi vào Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội. May mắn anh đã gặp người thầy đầu tiên là nghệ sĩ Phạm Cường - người đã rèn giũa cho anh môn tiếng nói. Đây chính là nền tảng giúp anh sở hữu chất giọng trầm ấm, dù thời sinh viên anh thường xuyên bị bạn bè trêu chọc vì chuyên phải đóng vai bố do giọng quá già.

Diễn viên Thanh Sơn

Nam diễn viên chạm ngõ màn ảnh với bộ phim điện ảnh Mùi cỏ cháy năm 2012 và sau đó là vai Tài - học viên tại Học viện Cảnh sát nhân dân trong phim truyền hình Chạm tay vào nỗi nhớ khi vừa bước qua cánh cửa trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội, khi ấy Thanh Sơn mới ngoài đôi mươi và gương mặt vẫn còn "non".

Những năm sau đó, Thanh Sơn liên tục gây chú ý trong các dự án phim giờ vàng như: Cả một đời ân oán, Đừng bắt em phải quên, Tình yêu và tham vọng, Chiều ngang qua phố cũ, Nàng dâu order, 11 tháng 5 ngày, Đấu trí, Gia đình mình vui bất thình lình với hơn nửa trong số này là vai chính. Nam diễn viên cho thấy có khả năng chinh phục mọi dạng vai, từ thầy giáo, luật sư đến công an hay chàng trai nghèo nỗ lực từng ngày để khẳng định bản thân hay người đàn ông mới bước vào ngưỡng cửa hôn nhân.

Thanh Sơn với chú chó Coddy trong "Đồng hồ đếm ngược".

Trong bộ phim Đồng hồ đếm ngược vừa kết thúc phát sóng, Thanh Sơn vào vai Thành, một chàng trai lương thiện và luôn nỗ lực trong cuộc sống, đặc biệt có hiếu với mẹ. Xuất hiện gần như xuyên suốt 20 tập phim, Thanh Sơn cho thấy mình là một diễn viên thực lực và có khả năng chinh phục những vai diễn khó, đòi hỏi phải nuôi cảm xúc lâu dài. Đặc biệt là biểu cảm diễn bằng ánh mắt của nam diễn viên được nhiều khán giả khen ngợi.

Thanh Sơn tiết lộ một trong những trở ngại dở khóc dở cười nhất chính là cơ địa ra quá nhiều mồ hôi, khiến anh rất ngại nhận phim vào mùa hè. Trong quá trình quay phim Đồng hồ đếm ngược dưới cái nắng oi ả, tổ phục trang đã phải sử dụng một lượng khổng lồ miếng dán thấm hút xung quanh áo lót của anh. Dù tốn kém nhưng đó là minh chứng cho sự tận tâm của cả tập thể.

Bên cạnh sự nỗ lực để tạo dấu ấn với những cảnh cảm xúc, Thanh Sơn luôn tạo ra chemistry với các bạn diễn nữ đóng cùng mình, cho dù đó là Lan Phương - bạn diễn hơn anh 8 tuổi hay Quỳnh Kool, Việt Hoa, Diễm My 9X và đặc biệt là Khả Ngân. Sự tương tác của hai diễn viên trong 11 tháng 5 ngày và Gia đình mình vui bất thình lình ngọt ngào tới mức dấy lên tin đồn phim giả tình thật dù họ chưa từng công khai với truyền thông.

Thanh Sơn trong "Tử chiến trên không".

3 năm qua, Thanh Sơn tích cực tham gia các dự án điện ảnh chiếu rạp. Và rõ ràng đây không chỉ là cơ hội để anh khám phá thêm những điều còn tiềm ẩn ở bản thân mà thông qua các vai diễn ấn tượng đã trở thành ''sự lựa chọn hàng đầu'' của các đạo diễn miền Nam khi cần tìm một diễn viên miền Bắc đóng các vai chính lẫn phụ cho phim chiếu rạp.

Chia sẻ với VietNamNet, anh nói: "Tôi suy nghĩ về sự một màu luôn tồn tại từ lúc làm nghề bởi từ trước đến nay dạng vai của tôi hay na ná nhau, cả trên sân khấu lẫn phim truyền hình. Suy nghĩ làm thế nào để không bị giống tác phẩm trước đây luôn tồn tại trong đầu tôi. Đúng lúc cảm thấy các vai diễn đang lặp lại tôi nhận được lời mời casting phim điện ảnh Yêu nhầm bạn thân. Dù nhân vật không có nhiều đất diễn nhưng vai diễn giúp tôi chào sân thị trường phía Nam và quay lại với điện ảnh".

Thanh Sơn được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng diễn xuất.

Vai cảnh vệ Bình phim Tử chiến trên không của Thanh Sơn khiến nhiều người bất ngờ vì sự lột xác của mình trên màn ảnh với một nhân vật gai góc đòi hỏi nhiều nỗ lực về diễn xuất và tập luyện. Nỗ lực thay đổi và hoàn thiện mình của Thanh Sơn và một lần nữa khẳng định nam diễn viên không chỉ quanh quẩn ở lĩnh vực truyền hình mà phải là màn ảnh lớn, nơi kỹ thuật được phô diễn và ánh mắt nhiều cảm xúc được "zoom" hết cỡ.

Vai diễn trong phim Tử chiến trên không cũng cho thấy Thanh Sơn không chỉ có thế mạnh với các vai soái ca màn ảnh mà có thể cân những thể loại phim khó hơn nhiều. Giải Nam chính xuất sắc nhất ở Hạng mục Điện ảnh do Hội đồng bình chọn tại giải Ngôi Sao Xanh 2025 cho vai Bình trong Tử chiến trên không là sự ghi nhận xứng đáng cho diễn xuất của Thanh Sơn.

Thanh Sơn trong phim điện ảnh "Hẹn em ngày nhật thực".

Mới đây Thanh Sơn trở lại với diễn nhỏ nhưng thú vị trong Hẹn em ngày nhật thực. Và dù đã tạo được chỗ đứng nhất định trong lĩnh vực điện ảnh nhưng nam diễn viên vẫn dốc sức cho phim truyền hình với vai diễn được đánh giá cao về cảm xúc trong Đồng hồ đếm ngược.

Nói về tương lai, Thanh Sơn vẫn giữ nguyên ngọn lửa rực cháy khi nhắc về các dự án mới trong đó có hay một tác phẩm điện ảnh sắp ra mắt vào tháng 5/2026. Anh không ngại thử thách với những dạng vai phản diện để thỏa sức sáng tạo.

Mỗi vai diễn dù lớn hay nhỏ, ở thể loại nào, cũng được Thanh Sơn chăm chút kỹ lưỡng và thổi vào đó cảm xúc. Có lẽ chính vì vậy mà khi mỗi dự án kết thúc, anh luôn nhận nhiều lời khen của đồng nghiệp và khán giả.