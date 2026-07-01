Bên lề Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026 do UBND TP. Hà Nội tổ chức ngày 29/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, ông Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Hệ sinh thái AMACCAO Group đã chia sẻ về những đề xuất nhằm cùng Hà Nội tháo gỡ các “điểm nghẽn” dân sinh, từ môi trường, việc làm, hạ tầng dịch vụ thiết yếu đến phát triển doanh nghiệp nội địa.

Từ quy hoạch 100 năm đến “đường băng thể chế” mới

Ông Nguyễn Văn Vinh cho rằng, việc Hà Nội công bố Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm mở ra một tầm nhìn chiến lược cho nhiều thế hệ và một không gian phát triển mới để Thủ đô tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của cả nước. AMACCAO nhìn thấy cơ hội để góp phần cùng Thành phố hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Hà Nội, văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Theo Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Hệ sinh thái AMACCAO Group, việc Quốc hội thông qua Luật Thủ đô sửa đổi số 02/2026/QH16 cùng những nghị quyết đột phá của Thành phố đã tạo nên một “đường băng thể chế” mới cho Hà Nội. Ông bày tỏ niềm tin rằng, “khi khát vọng phát triển được tiếp sức bởi những cơ chế đủ mạnh, Thủ đô sẽ có thêm động lực để bứt phá, thu hút nguồn lực xã hội và hiện thực hóa tầm nhìn 100 năm bằng những bước đi nhanh hơn, mạnh mẽ hơn”.

Ông Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Hệ sinh thái AMACCAO Group trả lời báo chí tại sự kiện

Từ góc nhìn của một doanh nghiệp khởi nguồn và trưởng thành tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Vinh cho biết, AMACCAO đã có hơn 30 năm phát triển, hiện là hệ sinh thái sản xuất, đầu tư, xây dựng và giáo dục, đào tạo với khoảng 10.000 cán bộ, công nhân viên. Trọng tâm hoạt động của doanh nghiệp là sản xuất vật liệu ngành nước, ngành điện, vật liệu chống cháy và các cấu kiện bê tông chuyên dụng phục vụ những công trình đặc thù như đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao; đồng thời tham gia với vai trò nhà đầu tư và tổng thầu triển khai nhiều dự án trên cả nước.

Song hành với lĩnh vực sản xuất, đầu tư và xây dựng, AMACCAO cũng kiên trì đầu tư cho giáo dục thông qua Trường Liên cấp Quốc tế Archimedes Đông Anh, Success Business School và tiếp tục mở rộng quy mô. Ông Nguyễn Văn Vinh chia sẻ: “Hạ tầng kiến tạo diện mạo đô thị, còn giáo dục kiến tạo tương lai của một Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững”.

Theo quan điểm của ông, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Hà Nội cần những doanh nghiệp lớn làm nên hạ tầng xương sống, đồng thời cũng cần những lực lượng doanh nghiệp đủ bền bỉ để tham gia giải quyết các “điểm nghẽn” dân sinh.

Bốn kiến nghị từ những bài toán sát sườn của đô thị

Từ thực tiễn hoạt động của AMACCAO trong các lĩnh vực môi trường, công nghiệp, hạ tầng và giáo dục, ông Nguyễn Văn Vinh đề xuất 4 kiến nghị nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển Thủ đô.

Đầu tiên là Hà Nội cần có cơ chế đặc thù cho các dự án giải quyết “điểm đen” ô nhiễm môi trường. Hiện nay, nhiều cơ chế đã được thiết kế cho các dự án quy mô lớn, nhưng chưa có chính sách phù hợp dành cho các dự án xử lý các “điểm đen” môi trường. Vì vậy, AMACCAO mong Thành phố sớm xây dựng cơ chế đặc thù để xã hội hóa các dự án này, từ đó hình thành mô hình mẫu có thể tham chiếu cho các đô thị khác trên toàn quốc.

Thứ hai là phát triển quy hoạch cụm công nghiệp, làng nghề và hỗ trợ kết nối giao thông. Trong tiến trình đô thị hóa mạnh mẽ, các làng nghề và cư dân khu vực ven đô là nhóm chịu nhiều tác động khi cơ cấu kinh tế và phương thức sinh kế truyền thống chuyển dịch. Đây là vấn đề dân sinh rất cụ thể, đòi hỏi các chính sách phát triển phải đi cùng giải pháp bảo đảm việc làm, thu nhập và giữ gìn bản sắc.

Ông Nguyễn Văn Vinh - đại diện AMACCAO Group nhận hoa từ đồng chí Vũ Đại Thắng – Chủ tịch UBND TP.Hà Nội tại Hội nghị

Thứ ba là có chính sách khuyến khích phát triển đội ngũ doanh nghiệp nội địa để “trăm hoa đua nở”. Bên cạnh các dự án trọng điểm quốc gia và các dự án đô thị quy mô lớn như Khu đô thị thể thao Olympic hay Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, vốn tập trung cho các doanh nghiệp lớn hàng đầu đất nước, Hà Nội cũng cần thêm chính sách đặc thù cho các dự án quy mô từ 3.000 đến 10.000 tỷ đồng để các tập đoàn trong nước có năng lực, có khát vọng như AMACCAO được giao làm nhà đầu tư thí điểm.

Ông Nguyễn Văn Vinh phân tích, cách tiếp cận này sẽ góp phần hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp nhiều tầng nấc, đan xen cùng phát triển đất nước. Qua đó, nền kinh tế có thể nâng cao khả năng thích ứng và chống chịu trước những biến động, hạn chế rủi ro khi tập trung và phụ thuộc quá lớn vào một số ít doanh nghiệp đầu tàu. Đây cũng là cách để khơi thông nguồn lực xã hội, nuôi dưỡng đội ngũ doanh nghiệp Việt đủ năng lực tham gia các dự án thiết thực của đô thị.

Thứ tư là khuyến khích và tạo điều kiện cho các dự án dịch vụ dành cho doanh nghiệp nội địa. Ông Vinh cho biết, AMACCAO mong muốn tham gia đầu tư các công trình hạ tầng dịch vụ thiết yếu như nhà máy phát điện, cấp nước, xử lý nước thải, cảng nội địa, cảng sông. Những lĩnh vực này doanh nghiệp Việt đã làm chủ được công nghệ và nguồn vốn, đồng thời đóng vai trò quan trọng đối với năng lực cạnh tranh và tăng trưởng bền vững của nền kinh tế.

Từ 4 kiến nghị trên, AMACCAO bày tỏ cam kết và mong muốn được tham gia sâu hơn vào các dự án cải tạo các bãi rác chôn lấp cũ, cải tạo các dòng sông “chết”, xử lý triệt để nước thải đô thị và phát triển hệ sinh thái công nghiệp bền vững. Đây là những lĩnh vực vừa sát với năng lực doanh nghiệp, vừa gắn trực tiếp với chất lượng sống của người dân Thủ đô.

AMACCAO cùng các “ông lớn” đầu ngành góp phần kiến tạo diện mạo Thủ đô

Khởi nguồn từ thi công xây dựng và sản xuất công nghiệp, sau hơn ba thập kỷ, AMACCAO đã phát triển thành hệ sinh thái đa ngành, mở rộng sang đầu tư hạ tầng, môi trường, năng lượng và giáo dục đào tạo. Những đề xuất của doanh nghiệp có cơ sở từ chính dấu ấn của AMACCAO tại Hà Nội trong nhiều năm qua với nhiều dự án tiêu biểu.

Trong lĩnh vực môi trường và năng lượng xanh, Nhà máy điện rác Seraphin và dự án Nhà máy xử lý rác thải, phát điện AMACCAO - Thành Công được xem là hai công trình nổi bật tại khu vực phía Tây Thủ đô, góp phần giảm chôn lấp, phát điện từ rác và thúc đẩy mô hình xử lý chất thải hiện đại.

Trong hạ tầng giao thông và công nghiệp, AMACCAO tham gia tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, cung ứng tấm vỏ hầm Segment cho đoạn hầm metro; đồng thời các sản phẩm ống nhựa EUROPIPE, cống AMACCAO PIPE, bê tông Châu Âu Nam, đèn chiếu sáng và thiết bị điện VONTA, thiết bị chống cháy NOVODOOR… được lựa chọn trong nhiều công trình trọng điểm, các dự án chống ngập, tuyến đường vành đai, các khu đô thị lớn.

Từ nền tảng đó, việc AMACCAO góp mặt trong danh sách hơn 50 doanh nghiệp, tổ chức được Thành phố Hà Nội lựa chọn để ký kết, trao thỏa thuận hợp tác và vinh danh tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2026 cho thấy sự ghi nhận đối với những doanh nghiệp có năng lực tham gia vào các định hướng phát triển dài hạn của Thủ đô.

Đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu được vinh danh tại Hội nghị

Điểm chung của các doanh nghiệp, tổ chức được lựa chọn không chỉ nằm ở quy mô vốn hay thương hiệu, mà còn ở khả năng tham gia vào những lĩnh vực Hà Nội xác định là động lực phát triển trong giai đoạn mới: hạ tầng, đô thị, công nghiệp, tài chính, đổi mới sáng tạo, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, giáo dục, y tế, môi trường và năng lượng xanh. Trong bức tranh ấy, sự hiện diện của AMACCAO cho thấy Hà Nội không chỉ tìm kiếm nguồn lực từ các tập đoàn quốc tế, mà còn đặt niềm tin vào những doanh nghiệp Việt có năng lực đầu tư, làm chủ công nghệ và đủ sức triển khai các dự án hạ tầng, môi trường quy mô lớn.

Trở lại với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, ông Nguyễn Văn Vinh cho rằng sự phát triển của Hà Nội sẽ là sự cộng hưởng từ những siêu dự án mang tính biểu tượng đến những công trình thiết thực, gắn với đời sống dân sinh và phát triển bền vững. Ông chia sẻ: “Với tinh thần khiêm nhường, bền bỉ, thầm lặng, chúng tôi không hứa những điều lớn lao; chỉ xin cam kết làm thật tốt, làm đến cùng phần việc của mình bằng tất cả sự nghiêm túc, trách nhiệm và tâm huyết”.

Theo ông, AMACCAO và các doanh nghiệp đã sẵn sàng tâm thế, nguồn lực, trí tuệ để đồng hành cùng Thành phố giải quyết những bài toán khó, góp phần biến tầm nhìn trở thành hiện thực, đưa Thủ đô tiến nhanh trong “kỷ nguyên vươn mình”, trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào của các thế hệ hôm nay và mai sau.

Bắt đầu từ Hà Nội, AMACCAO đã tăng cường sự hiện diện tại các tỉnh thành trên cả nước và vươn ra quốc tế.

Từ các kiến nghị của AMACCAO có thể thấy, trong hành trình hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội cần những dự án lớn để tạo biểu tượng phát triển, đồng thời rất cần những giải pháp sát sườn để gỡ điểm nghẽn dân sinh. Bởi sức vóc của một đô thị hiện đại được đo bằng những công trình nghìn tỷ, nhưng chất lượng phát triển lại bắt đầu từ việc xử lý một bãi rác cũ, hồi sinh một dòng sông “chết”, tạo thêm việc làm cho người dân ven đô và mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp Việt bước vào những lĩnh vực khó.