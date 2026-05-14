Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Theo định hướng tổ chức không gian đô thị và nông thôn, Hà Nội sẽ sắp xếp lại hệ thống trụ sở làm việc theo hướng phù hợp với vai trò đặc thù của Thủ đô, ưu tiên giảm tải hạ tầng khu vực nội đô và nâng cao hiệu quả quản trị.

Trong đó, khu vực Ba Đình và Hoàn Kiếm tiếp tục được xác định là trung tâm chính trị - hành chính đầu não của Đảng, Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ.

Thành phố đồng thời xây dựng lộ trình di dời trụ sở làm việc của các bộ, ngành và cơ quan Trung ương ra ngoài khu vực nội đô lịch sử, tập trung tại các khu quy hoạch mới ở Mễ Trì và Tây Hồ Tây. Việc di dời nhằm giảm áp lực lên hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại khu vực trung tâm.

Quỹ đất sau di dời sẽ được ưu tiên chuyển đổi thành không gian công cộng, công viên cây xanh, bãi đỗ xe ngầm và hệ thống trường học phổ thông để bổ sung hạ tầng dịch vụ còn thiếu cho khu vực nội thành.

Hệ thống trụ sở cơ quan của thành phố thực hiện phương án sắp xếp, quy tụ hợp lý xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Việc bố trí bảo đảm sự tập trung đồng bộ, tăng cường tính kết nối hành chính, hiệu quả quản trị và xác lập giá trị biểu tượng của cơ quan hành chính Thủ đô trong không gian trung tâm.

Hạn chế xây dựng nhà ở trụ sở được di dời

Theo quy hoạch, Hà Nội sẽ phát triển hệ thống khu công nghệ cao và khu công nghệ số trọng điểm gắn với chiến lược chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức.

Các khu vực trọng điểm gồm: khu công nghệ cao Hòa Lạc ở phía Tây; khu công nghệ cao sinh học Hà Nội tại phường Thượng Cát; khu công viên công nghệ số và hỗn hợp tại các phường Tây Tựu, Phú Diễn; cùng các trung tâm khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và “thung lũng công nghệ” dọc theo các cực tăng trưởng, trục động lực của thành phố.

Hà Nội cũng sẽ cải tạo không gian các trường đại học, bệnh viện trong khu vực nội đô... từng bước chuyển đổi chức năng thành các trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, không gian văn hóa, không gian công cộng,...

Các trường đại học, bệnh viện có cơ sở thứ hai tại các đô thị bên ngoài nhằm giảm tải cho khu vực nội đô, đồng thời làm tiền đề, động lực hình thành, phát triển đô thị khu vực bên ngoài.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ từng bước di dời, chuyển đổi chức năng theo quy hoạch đối với các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, cơ sở điều trị bệnh truyền nhiễm và các trường đại học, cao đẳng quy mô nhỏ, không đáp ứng tiêu chuẩn.

Quỹ đất sau khi di dời, ưu tiên phát triển các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh, bãi đỗ xe, tiện ích công cộng chất lượng cao, hạn chế phát triển xây dựng nhà ở mới.