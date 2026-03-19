Những khung giờ vàng để học tiếng Anh hiệu quả

Buổi sáng sớm (5h-7h)

Đây được xem là một trong những khung giờ vàng trong ngày để học tiếng Anh hiệu quả nhất. Lý do:

Não bộ vừa nghỉ ngơi sau một đêm dài nên khả năng tiếp thu rất tốt

Môi trường yên tĩnh giúp tập trung cao

Vào thời điểm này sóng não alpha hoạt động mạnh, rất phù hợp để rèn luyện kỹ năng:

Từ vựng

Đọc (Reading)

Ngữ pháp.

Buổi trưa (12h-13h)

Sau thời gian làm việc hoặc học tập buổi sáng, não bộ cần hoạt động nhẹ nhàng. Đây cũng là khung giờ vàng để học tiếng Anh phù hợp với các hoạt động học đơn giản.

Việc tiếp nhận thông tin thụ động lúc này giúp duy trì phản xạ ngôn ngữ mà không gây áp lực lên hệ thần kinh. Các phương pháp học phù hợp gồm:

Xem video tiếng Anh ngắn

Nghe podcast

Buổi chiều (16h-18h)

Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy đây là thời điểm trí nhớ ngắn hạn hoạt động hiệu quả nhất. Người học có thể tận dụng khung giờ này để học tiếng Anh:

Luyện nói với bạn bè hoặc giáo viên

Thực hành hội thoại

Buổi tối (20h-22h)

Đối với nhiều người bận rộn, buổi tối là khung giờ vàng để học tiếng Anh phổ biến nhất. Thời gian này thích hợp cho: