1. Quốc gia nào có người dân thông thạo tiếng Anh nhất Đông Nam Á?
Singapore
Malaysia
Philippines
Indonesia
Theo bảng xếp hạng chỉ số thông thạo tiếng Anh toàn cầu 2025 (EF EPI) do EF Education First công bố cuối năm 2025, Malaysia dẫn đầu khu vực Đông Nam Á và cả châu Á về độ thông thạo tiếng Anh. Với mức điểm trung bình 581/800, người dân nước này thuộc nhóm thông thạo cao.
Những năm trước, Singapore luôn dẫn đầu Đông Nam Á và nằm trong top 10 thế giới. Nhưng đợt này, Singapore không được đưa vào bảng xếp hạng. Theo EF, tại Singapore, tiếng Anh được xem là ngôn ngữ thứ nhất, tương tự Anh, Mỹ, Canada, Australia.
2. Đây là quốc gia rộng thứ mấy Đông Nam Á?
2
5
Malaysia có diện tích khoảng 330.000km2, xếp thứ 5 Đông Nam Á, sau Indonesia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Đất nước này bị tách làm hai phần qua biển Đông là Malaysia bán đảo và Borneo thuộc Malaysia. Dân số hiện tại của quốc gia này là khoảng 36 triệu người, theo Worldometers.
3. Đây là quốc gia ở Đông Nam Á duy nhất có 2 thủ đô, đúng hay sai?
Đúng
Sai
Malaysia là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á có 2 thủ đô. Thủ đô của Malaysia vẫn được thế giới công nhận là Kuala Lumpur, nhưng nơi đặt trụ sở của chính phủ, trung tâm hành chính và pháp lý của Malaysia hiện tại là thành phố Putrajaya. Trên Cổng thông tin Bộ Ngoại giao Việt Nam, Putrajaya được nhắc tới là thủ đô hành chính của Malaysia.
Các quốc gia ở Đông Nam Á còn lại chỉ có một thủ đô.
4. Nước nào có biên giới trên bộ duy nhất với Malaysia?
Thái Lan
Indonesia
Brunei
Singapore
Brunei có biên giới trên bộ duy nhất với Malaysia. Đất nước này rộng 5.765km2, có đường bờ biển giáp với biển Đông và được bao quanh bởi Malaysia.
Brunei giành độc lập ngày 1/1/1984. Dù có diện tích và dân số khiêm tốn, Brunei lại có nguồn dự trữ khí đốt và dầu mỏ khổng lồ. Đây là loại tài nguyên giúp người dân nước này có mức thu nhập bình quân đầu người thuộc top cao bậc nhất thế giới.
5. Ngôi sao năm cánh có xuất hiện trong quốc kỳ của nước này không?
Có
Không
Việt Nam, Myanmar và Đông Timor là ba nước Đông Nam Á có hình ngôi sao 5 cánh trong quốc kỳ. Tuy nhiên, ngôi sao của Đông Timor khác biệt khi nghiêng một góc khoảng 45 độ so với phương thẳng đứng.
Quốc kỳ Malaysia có biểu tượng trăng lưỡi liềm, cùng ngôi sao 14 cánh có tên Bintang Persekutuan hay Ngôi sao Liên bang, đại diện cho sự đoàn kết của các bang và chính quyền trong nước.
