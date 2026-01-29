Chính xác

Theo bảng xếp hạng chỉ số thông thạo tiếng Anh toàn cầu 2025 (EF EPI) do EF Education First công bố cuối năm 2025, Malaysia dẫn đầu khu vực Đông Nam Á và cả châu Á về độ thông thạo tiếng Anh. Với mức điểm trung bình 581/800, người dân nước này thuộc nhóm thông thạo cao.

Những năm trước, Singapore luôn dẫn đầu Đông Nam Á và nằm trong top 10 thế giới. Nhưng đợt này, Singapore không được đưa vào bảng xếp hạng. Theo EF, tại Singapore, tiếng Anh được xem là ngôn ngữ thứ nhất, tương tự Anh, Mỹ, Canada, Australia.