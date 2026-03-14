Ngoại ngữ mở cửa nhiều ngành nghề

Tại “Ngày hội việc làm 2026” diễn ra ở Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, PGS.TS Hà Lê Kim Anh, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết hiện nay, nhiều người vẫn nghĩ sinh viên ngoại ngữ sau khi ra trường chủ yếu làm giáo viên hay biên - phiên dịch. Tuy nhiên, thực tế cơ hội nghề nghiệp với sinh viên ngoại ngữ rộng mở hơn rất nhiều.

Theo khảo sát của nhà trường, bên cạnh các công việc truyền thống như giảng dạy, biên – phiên dịch hay trợ lý tại các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, sinh viên tốt nghiệp còn làm việc trong nhiều lĩnh vực khác như du lịch, marketing, báo chí, truyền thông, ngân hàng, tài chính hay quan hệ quốc tế.

“Các doanh nghiệp hiện nay đều có nhu cầu tuyển nhân sự có khả năng ngoại ngữ. Vì vậy sinh viên hoàn toàn có thể tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau nếu được trang bị thêm kiến thức chuyên môn phù hợp”, bà Kim Anh cho biết.

Để đáp ứng nhu cầu đó, theo bà, hiện nay chương trình đào tạo của nhà trường đã được thiết kế theo hướng mở. Sau khoảng 3 học kỳ đầu, sinh viên sẽ được giới thiệu các định hướng nghề nghiệp khác nhau. Từ năm thứ 3, các em có thể lựa chọn các nhánh đào tạo phù hợp với sở thích và mục tiêu nghề nghiệp.

Ngoài ra trong những năm gần đây, nhà trường cũng chú trọng đưa một số nội dung vào chương trình đào tạo hoặc trong các hoạt động phát triển kỹ năng cho sinh viên như ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, sinh viên cũng được phát triển các kỹ năng nghề nghiệp gắn với từng lĩnh vực như tài chính – ngân hàng, du lịch hay ngoại giao.

Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Thúy Nga

Cũng theo khảo sát hằng năm của nhà trường, các ngoại ngữ có tỷ lệ việc làm cao hiện nay gồm tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Hàn. Ngoài ra, tiếng Anh vẫn là ngoại ngữ có nhu cầu rất lớn trên thị trường lao động.

Đặc biệt, sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh thường có cơ hội việc làm tốt với mức thu nhập khá cao. Ngoài ra, nhiều sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh sau khi học thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cũng có thể tham gia giảng dạy tại các trung tâm hoặc trường học.

Chỉ giỏi ngoại ngữ đã đủ cạnh tranh trên thị trường lao động?

Cũng tại ngày hội, nhiều doanh nghiệp cho biết ngoại ngữ là lợi thế lớn, nhưng chưa phải là yếu tố duy nhất trong yêu cầu tuyển dụng.

Ông Bùi Ngọc Đại, Trưởng bộ phận tuyển dụng của LG Display, cho biết những sinh viên có thế mạnh ngoại ngữ có thể đảm nhiệm các vị trí phiên dịch văn bản, tài liệu hoặc trong các cuộc họp của doanh nghiệp.

“Chúng tôi thường tuyển những ứng viên thông thạo tiếng Hàn, đồng thời yêu cầu tiếng Anh là bắt buộc”, ông Đại nói.

Tuy nhiên theo ông, sinh viên vẫn cần trang bị thêm kiến thức để có thể sử dụng tiếng Hàn làm công việc chuyên môn trong các bộ phận như sản xuất, kỹ thuật, tài chính hay quản lý. Ngoài ra, các kỹ năng mềm như thuyết trình, làm việc nhóm, sử dụng các công cụ văn phòng hay kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề cũng đều rất quan trọng”.

Tuy nhiên ngay cả khi đã trúng tuyển, nhiều doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục đào tạo thêm cho nhân viên mới về chuyên môn và môi trường làm việc. Chẳng hạn với vị trí phiên dịch trong các công ty sản xuất và kỹ thuật thường có nhiều thuật ngữ chuyên ngành, vì vậy nhân sự vẫn cần tích lũy trải nghiệm và kiến thức để có thể phiên dịch chính xác.

Sinh viên tham gia ngày hội việc làm. Ảnh: Thúy Nga

Trong khi đó, ông Nguyễn Hải Long, Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính của Đoàn Tiếp viên Vietnam Airlines, cho biết khả năng sử dụng ngoại ngữ là điều kiện bắt buộc đối với nhiều vị trí tại hãng hàng không này.

“Tùy từng vị trí cụ thể, yêu cầu về khả năng sử dụng, giao tiếp ngoại ngữ sẽ khác nhau. Riêng đối với Đoàn Tiếp viên, ứng viên cần có IELTS từ 5.5 trở lên”, ông Long cho biết.

Ngoài tiếng Anh, hãng hàng không cũng khuyến khích ứng viên biết thêm các ngoại ngữ khác như tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Đức hay tiếng Nga để có thể chăm sóc hành khách tốt hơn. Bên cạnh ngoại ngữ, ứng viên vẫn phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khác liên quan đến nghiệp vụ phục vụ cho vị trí công việc.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, ngoại ngữ không chỉ là một ngành học mà còn trở thành “chìa khóa” giúp người trẻ bước vào nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tuy vậy, để tận dụng tốt lợi thế này, sinh viên cần kết hợp ngoại ngữ với kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với công nghệ mới. Như vậy, cánh cửa nghề nghiệp sau khi ra trường sẽ rộng mở hơn rất nhiều.