Trước yêu cầu đó, Asia Vietnam (thuộc FPT) xây dựng mô hình đào tạo “Bánh xe thành công”, hướng tới phát triển sự nghiệp bền vững cho sinh viên trong môi trường toàn cầu.

Asia Vietnam là chương trình liên kết quốc tế đào tạo trình độ đại học giữa Trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT và Asia University (Đại học Asia, Đài Loan, Trung Quốc). Trên cơ sở hợp tác này, chương trình triển khai mô hình đào tạo gồm 4 nhóm năng lực cốt lõi, đồng hành cùng sinh viên trong suốt quá trình học tập và phát triển nghề nghiệp.

1. Kỹ năng chuyên môn từ chương trình đại học Top 401-500 thế giới

Kỹ năng chuyên môn là yếu tố cốt lõi của mọi sự nghiệp và cần được bảo chứng bởi chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc tế. Nền tảng này tại Asia Vietnam đến từ chương trình được chuyển giao từ Asia University (Đài Loan, Trung Quốc) - Top 401-500 đại học tốt nhất thế giới (THE 2026), nổi bật ở các lĩnh vực công nghệ và kinh doanh.

Chương trình được giảng dạy 100% bằng tiếng Anh, đào tạo các ngành mũi nhọn như Công nghệ bán dẫn, Trí tuệ nhân tạo, Quản trị kinh doanh và Tài chính, đồng thời triển khai mô hình 50% học tại Việt Nam - 50% tại Đài Loan, giúp sinh viên tiếp cận môi trường công nghệ hàng đầu châu Á.

Bên cạnh tiếng Anh, sinh viên được trang bị tiếng Trung - lợi thế chiến lược trong chuỗi cung ứng công nghệ và tài chính khu vực. Sinh viên ngành kinh doanh, tài chính có nền tảng tham gia các kỳ thi chứng chỉ chuyên môn do cơ quan quản lý tài chính Đài Loan cấp phép, trong khi sinh viên công nghệ được định hướng theo đuổi chứng chỉ quốc tế từ NVIDIA, AWS, Google và Microsoft, gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường lao động toàn cầu.

2. Kỹ năng thực tiễn - khi kiến thức được kiểm chứng bằng thực tế doanh nghiệp

Trong thị trường lao động hiện đại, kiến thức chỉ thực sự phát huy giá trị khi giải quyết được các vấn đề thực tiễn. Vì vậy, năng lực ứng dụng vào thực tế trở thành yếu tố then chốt giúp “bánh xe thành công” của người học vận hành hiệu quả.

Theo chương trình Asia Vietnam, năng lực này được hình thành thông qua các dự án thực tế và phòng thí nghiệm chuyên ngành, giúp sinh viên làm quen với cách làm việc và yêu cầu của môi trường công nghệ - kinh doanh quốc tế.

Với mô hình 2 năm tại Việt Nam - 2 năm tại Đài Loan, sinh viên trực tiếp tiếp cận phòng thí nghiệm hiện đại, hệ sinh thái công nghệ và kinh doanh quốc tế

Trong giai đoạn học tập tại Đài Loan, sinh viên thuộc chương trình Asia Vietnam có cơ hội thực tập và làm việc tại các tập đoàn và viện nghiên cứu uy tín như TSMC, UMC, MediaTek, cùng nhiều doanh nghiệp công nghệ và tài chính lớn. Tại đây, kiến thức học thuật được kiểm chứng bằng sản phẩm, quy trình và hiệu quả thực tế, giúp sinh viên hình thành tư duy nghề nghiệp và chuẩn hóa năng lực theo yêu cầu của thị trường.

3. Năng lực công dân toàn cầu - khả năng phối hợp và giải quyết vấn đề trong môi trường quốc tế

Trong kỷ nguyên AI và toàn cầu hóa, doanh nghiệp ngày càng coi trọng nhóm năng lực liên quan đến tư duy phân tích, sáng tạo, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và giao tiếp đa văn hóa. Đây chính là những yếu tố giúp lao động trẻ không bị thay thế và có khả năng thích ứng dài hạn.

“Chương trình Công dân toàn cầu của Asia Vietnam được thiết kế dựa trên nền tảng công nghệ giáo dục hiện đại, kết hợp các phương pháp học tập tích cực, học qua trải nghiệm và học tập đa giác quan. Sinh viên tham gia thảo luận, thuyết trình, tranh biện bằng tiếng Anh, qua đó rèn luyện tư duy học thuật và năng lực làm việc trong môi trường quốc tế”, TS. Hoàng Việt Hà - Giám đốc Asia Vietnam nhấn mạnh.

Chia sẻ từ thực tế học tập, Nguyễn Phương Yến Linh - sinh viên ngành Công nghệ bán dẫn cho biết, các hoạt động phản biện bằng tiếng Anh đã giúp em phát triển tư duy học thuật và sự tự tin khi làm việc trong môi trường quốc tế

Bên cạnh đó, sinh viên còn được phát triển năng lực công dân toàn cầu thông qua các chương trình trải nghiệm quốc tế. Từ năm nhất, sinh viên có thể tham gia chuyến kiến học tại Đài Loan, tìm hiểu môi trường học tập và văn hóa làm việc tại các trường đại học - viện công nghệ. Nguyễn Trí Việt - sinh viên ngành Công nghệ bán dẫn chia sẻ: “Chuyến đi giúp em tự tin hơn khi bước ra khỏi vùng an toàn và thử thách những điều mới”.

4. Kỹ năng cá nhân & xã hội - nền tảng làm việc hiệu quả trong môi trường đa văn hóa

Trong các tập đoàn toàn cầu, giỏi chuyên môn là điều kiện cần, nhưng khả năng giao tiếp, thích nghi, làm việc nhóm và chủ động xây dựng mối quan hệ mới là yếu tố quyết định hiệu quả hợp tác và sự phát triển lâu dài.

Tại Asia Vietnam, các kỹ năng cá nhân - xã hội được rèn luyện thông qua hoạt động câu lạc bộ, hoạt động xã hội - cộng đồng, chương trình kết nối doanh nghiệp và các trải nghiệm văn hóa đa dạng. Nhờ đó, sinh viên từng bước hình thành tư duy toàn cầu, khả năng hòa nhập và năng lực làm việc hiệu quả trong môi trường cạnh tranh quốc tế.

Khi 4 ‘bánh răng’ cùng chuyển động

Trong thị trường lao động biến động, một kỹ năng đơn lẻ không tạo được lợi thế dài hạn; chỉ khi bốn bánh răng - kỹ năng chuyên môn, năng lực thực tiễn, năng lực công dân toàn cầu và kỹ năng cá nhân - xã hội vận hành đồng bộ, sinh viên mới có thể xây dựng sự nghiệp bền vững và năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Đó cũng là triết lý của mô hình “Bánh xe thành công” tại Asia Vietnam, nơi giáo dục không chỉ hướng tới bằng cấp mà còn hướng tới giáo dục toàn cầu - nghề nghiệp toàn cầu, tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn của thế hệ trẻ.

(Nguồn: FPT)