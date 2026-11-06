Chỉ cần vài chậu cây đặt đúng chỗ, sân thượng không còn là nơi nắng nóng, khô cằn mà thành một khu vườn xanh mát, rực rỡ sắc màu, gia chủ có thể thư giãn mỗi ngày.

Sân thượng là nơi có nhiều ánh sáng tự nhiên, thích hợp để bố trí cây cảnh và tạo không gian thư giãn. Tuy nhiên, đây cũng là khu vực có điều kiện trồng trọt khá khắc nghiệt. Nắng chiếu trực tiếp, nhiệt độ mặt sàn cao và gió mạnh có thể khiến đất trong chậu nhanh khô, cây mất nước hoặc bị gãy lá, đổ chậu.

Không phải loại cây nào cũng thích nghi tốt với môi trường này. Bên cạnh khả năng chịu nắng, người trồng cần chú ý đến kích thước chậu, độ thoát nước, khả năng cố định cây và tải trọng mà sân thượng có thể chịu được.

Dưới đây là 4 loại cây có thể cân nhắc khi muốn tạo mảng xanh trên sân thượng.

Cây sen đá

Sen đá (Echeveria, Sedum, Graptopetalum...) là cái tên đầu tiên khi nhắc đến cây trồng sân thượng. Đây là nhóm cây mọng nước có khả năng chịu nắng, chịu hạn cực tốt, gần như không cần tưới nước thường xuyên.

Sen đá chịu nắng tốt, rễ nông nên an toàn cho lớp chống thấm sân thượng.

Lá cây mọng nước, xếp thành hình hoa thị đẹp mắt, mang đủ sắc xanh, tím, hồng, đỏ, càng nắng càng lên màu đẹp.

Một số giống sen đá có thể phát triển tốt ở nơi nhiều nắng. Tuy nhiên, không phải loại nào cũng chịu được nắng trưa gay gắt kéo dài. Nên tăng thời gian tiếp xúc với ánh nắng từ từ để cây thích nghi, hạn chế cháy lá.

Sen đá cần giá thể tơi xốp, thoát nước nhanh và chậu có lỗ thoát nước. Người trồng chỉ nên tưới khi đất đã khô, tránh để nước đọng lâu trong chậu.

Trong quan niệm phong thủy, sen đá thường được xem là biểu tượng của sức sống bền bỉ, sự gắn bó và may mắn.

Cây dứa cảnh

Dứa cảnh (Neoregelia, Aechmea, Guzmania...) là nhóm cây cảnh lá có nguồn gốc nhiệt đới, nổi bật với những chiếc lá dài, cứng cáp, xếp thành hình hoa thị và mang màu sắc rực rỡ: đỏ, hồng, tím, cam, xanh đốm, thích hợp trồng trong chậu để tạo điểm nhấn cho sân thượng.

Dứa cảnh lá màu rực rỡ, chịu nắng gió tốt, rễ chùm nông không phá sàn.

Tuy nhiên, các loại dứa cảnh không có cùng nhu cầu ánh sáng. Một số giống chịu được ánh sáng mạnh, trong khi nhiều giống khác thích hợp với nơi sáng nhưng có bóng che.

Cây ưa sáng, tưới nước vào giữa các kẽ lá (nơi cây tích nước tự nhiên), tránh để đất úng.

Dứa cảnh thường có dáng thấp, phù hợp đặt trong chậu ở khu vực được che chắn một phần. Nên đặt chậu sát tường hoặc ở vị trí ít bị gió lùa, tránh để cây ở mép lan can.

Theo quan niệm phong thủy, dáng lá xòe thành hình hoa thị và màu sắc rực rỡ của dứa cảnh thường được liên tưởng đến sự sung túc, may mắn và thịnh vượng.

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ (Sansevieria trifasciata) có lá mọc thẳng, cứng và khá gọn. Cây chịu hạn tốt, không cần tưới thường xuyên nên phù hợp với người bận rộn.

Lưỡi hổ phát triển tốt ở nơi sáng. Cây cần chậu có lỗ thoát nước và giá thể không giữ nước quá lâu. Chỉ nên tưới khi đất đã khô, bởi tình trạng úng nước kéo dài dễ làm thối rễ. Khi trồng trên sân thượng, nên chọn chậu có đáy rộng, đủ vững để hạn chế bị gió làm đổ.

Trong phong thủy, lưỡi hổ thường được xem là biểu tượng của sự mạnh mẽ, kiên cường và bảo vệ gia đình. Lá cây mọc thẳng, có hình dáng như lưỡi kiếm nên được nhiều người lựa chọn để trang trí nhà cửa.

Cây hoa giấy

Hoa giấy (Bougainvillea) là loài cây gắn liền với sân thượng và ban công ở Việt Nam. Cây chịu nắng gắt, càng nắng càng sai hoa, lại chịu gió rất tốt nhờ thân cây dẻo dai và tán lá dày.

Hoa giấy trồng trong chậu đặt trên kệ, vừa chắn nắng chắn gió vừa không ảnh hưởng chống thấm.

Hoa giấy có thể trồng trong chậu lớn hoặc tạo giàn leo. Khi trồng trên sân thượng, nên chọn chậu chắc chắn, có lỗ thoát nước và đủ không gian cho cây phát triển. Cây cần được cắt tỉa định kỳ để kiểm soát kích thước, loại bỏ cành khô và giữ dáng.

Trong quan niệm phong thủy, hoa giấy thường tượng trưng cho sự sum vầy, may mắn và sức sống bền bỉ. Sắc lá bắc rực rỡ cũng giúp không gian sân thượng thêm sinh động.

Nguyên tắc vàng khi trồng cây trên sân thượng

Dù chọn loại cây nào, người trồng cũng cần chú ý đến điều kiện thực tế của sân thượng, người trồng cần lưu ý một số nguyên tắc dưới đây:

Kê chậu và kiểm soát nước thoát: Có thể dùng chân kê hoặc giá đỡ chắc chắn để tạo khoảng cách giữa đáy chậu và mặt sàn, giúp nước thoát thuận lợi.

Chọn vị trí tránh gió giật: Nên đặt chậu ở nơi có tường hoặc vật chắn gió phù hợp. Với cây cao, tán rộng hoặc cây leo, cần cố định chậu, cọc và giàn đỡ.

Kiểm tra tải trọng: Đất trồng khi ngậm nước, chậu lớn và các vật liệu trang trí có thể tạo tải trọng đáng kể. Nếu có nhiều chậu lớn hoặc làm vườn trên mái, nên kiểm tra khả năng chịu tải của công trình.

Bảo vệ lớp chống thấm: Nên sử dụng khay hứng hoặc tấm kê phù hợp, tránh kéo lê chậu trên sàn và thường xuyên kiểm tra khu vực đặt cây.