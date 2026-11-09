Nhiều loại cây cảnh có lá, hoa bắt mắt, thường được đặt trong phòng khách hoặc sân vườn. Tuy nhiên, một số cây chứa độc tố có thể gây ngộ độc khi trẻ ăn phải; số khác có gai nhọn hoặc nhựa gây kích ứng, tiềm ẩn nguy cơ chấn thương.

Trẻ nhỏ thường tò mò, thích khám phá và chưa nhận biết được những nguy hiểm xung quanh. Vì vậy, khi lựa chọn cây cảnh trong nhà, cha mẹ cần chú ý đến đặc tính của từng loại cây, nhất là những cây có độc tính hoặc bộ phận sắc nhọn.

Dưới đây là 4 loại cây cảnh cha mẹ cần đặc biệt lưu ý khi gia đình có trẻ nhỏ.

Cây vạn niên thanh lá đốm

Vạn niên thanh lá đốm, còn gọi là môn trường sinh, thuộc chi Dieffenbachia, là loại cây quen thuộc trong nhiều gia đình Việt Nam.

Trong phong thủy, môn kiểng tượng trưng cho may mắn, thăng tiến và tài lộc, giúp gia chủ hanh thông trong công việc và sự nghiệp.

Môn kiểng quen thuộc nhưng nhựa cây chứa canxi oxalate, có thể gây bỏng rát miệng, sưng lưỡi nếu trẻ ăn phải.

Cây có lá lớn, xanh với những mảng màu trắng hoặc vàng, thường được trồng trong chậu để trang trí phòng khách, văn phòng và sảnh chung cư.

Tuy nhiên, các bộ phận của cây chứa tinh thể calcium oxalate hình kim và một số chất gây kích ứng. Khi trẻ cắn hoặc nhai lá, thân cây, các tinh thể này có thể gây đau rát dữ dội ở miệng, môi và lưỡi, kèm theo chảy nước bọt, sưng và khó nuốt.

Trong trường hợp nghiêm trọng, tình trạng sưng có thể ảnh hưởng đến đường thở, khiến trẻ khó thở. Vì vậy, gia đình có trẻ nhỏ nên tránh đặt cây trong khu vực trẻ vui chơi, sinh hoạt. Tốt nhất là không trồng loại cây này ở nơi trẻ có thể tiếp cận.

Nếu vẫn muốn giữ, phải đặt ở vị trí cao, xa tầm tay và dán biển cảnh báo rõ ràng.

Cây trúc đào

Trúc đào (Nerium oleander) là loại cây có hoa đẹp, thường được trồng ở sân vườn, công viên và ven đường. Hoa có nhiều màu như hồng, trắng, đỏ, tạo điểm nhấn cho cảnh quan.

Trúc đào tượng trưng cho sự rực rỡ, may mắn và sức sống mãnh liệt, được xem là loài cây mang lại sinh khí và vượng khí cho không gian sống.

Trúc đào hoa rực rỡ nhưng độc toàn thân, tuyệt đối tránh xa khi nhà có trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, toàn bộ cây, từ lá, hoa, thân đến nhựa, đều chứa các hợp chất glycoside tim có độc tính.

Nếu ăn phải, trẻ có thể bị buồn nôn, nôn, đau bụng, chóng mặt và rối loạn nhịp tim. Trường hợp ngộ độc nặng có thể đe dọa tính mạng.

Với mức độ độc tính cao, trúc đào không phải lựa chọn phù hợp cho khu vực vui chơi hoặc sinh hoạt của trẻ. Gia đình nên tránh trồng cây trong sân vườn nếu trẻ thường xuyên tiếp xúc với khu vực này; đồng thời không để trẻ hái hoa, lá hoặc chơi với cành cây rụng.

Cây thầu dầu

Thầu dầu (Ricinus communis) là loài cây mọc hoang, đồng thời được trồng làm cảnh ở một số nơi. Cây có lá lớn, xẻ thùy, quả thường có gai mềm và chứa những hạt có hoa văn loang màu.

Hình dáng hạt dễ khiến trẻ tò mò nhặt chơi hoặc đưa vào miệng. Tuy nhiên, hạt thầu dầu chứa ricin, một độc tố tự nhiên có khả năng gây tổn thương nghiêm trọng cho tế bào.

Thầu dầu có hạt nhỏ xinh như ‘viên bi’ nhưng chứa ricin - một trong những độc tố mạnh nhất trong tự nhiên.

Khi hạt bị nhai hoặc nghiền rồi nuốt, ricin có thể được giải phóng và gây ngộ độc. Triệu chứng có thể gồm đau bụng, nôn, tiêu chảy, mất nước; trường hợp nặng có thể gây tổn thương nhiều cơ quan và đe dọa tính mạng.

Do đó, gia đình có trẻ nhỏ nên tránh trồng thầu dầu ở khu vực trẻ vui chơi. Nếu cây mọc tự nhiên trong sân vườn, cần loại bỏ an toàn và không để trẻ tiếp xúc với quả, hạt rụng.

Cây xương rồng

Xương rồng (Cactaceae) là loài cây cảnh phổ biến, được nhiều người yêu thích nhờ hình dáng đa dạng, dễ chăm sóc và khả năng chịu hạn tốt. Một số loại có kích thước nhỏ thường được đặt trên bàn làm việc, bệ cửa sổ hoặc kệ trang trí.

Nhưng với gia đình có trẻ nhỏ, đây là lựa chọn cần cân nhắc kỹ. Gai của xương rồng sắc nhọn, có thể gây thương tích cho trẻ nếu vô tình chạm phải, đặc biệt là với trẻ mới biết đi, hiếu động, thích sờ mó mọi thứ.

Gai nhọn có thể gây trầy xước da, thậm chí găm sâu vào tay, gây đau đớn và khó lấy ra.

Cần lưu ý, một số cây thường được gọi là xương rồng nhưng thực chất thuộc chi khác, chẳng hạn cây bát tiên (Euphorbia milii). Loại cây này vừa có gai vừa có nhựa trắng gây kích ứng da và mắt, nên cũng cần để xa trẻ nhỏ.

Cách phòng tránh nguy cơ từ cây cảnh trong nhà

Không nhất thiết phải loại bỏ tất cả cây xanh khỏi không gian sống. Tuy nhiên, cha mẹ nên tìm hiểu tên và đặc tính của cây trước khi mua, đặc biệt là những loại có độc tính, nhựa gây kích ứng hoặc gai nhọn.

Với cây có độc, tốt nhất không trồng trong khu vực trẻ vui chơi. Việc đặt chậu cây lên kệ cao không phải lúc nào cũng bảo đảm an toàn, bởi trẻ có thể trèo lên hoặc chậu cây có thể bị đổ. Với cây có gai, cần đặt ở vị trí trẻ không thể chạm tới.

Cha mẹ cũng nên dạy trẻ không tự ý hái lá, ngắt hoa, nhặt hạt hoặc ăn bất kỳ bộ phận nào của cây khi chưa được người lớn cho phép.