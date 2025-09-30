Thống kê từ Viện Răng Hàm Mặt Quốc gia cho thấy thực trạng đáng lo ngại: khoảng 80% trẻ em Việt Nam trong độ tuổi 4 - 8 bị sâu răng, đáng chú ý, trong đó hơn 90% chưa được chăm sóc răng miệng đúng cách.

1. Trẻ tiếp xúc với đồ ngọt sớm và nhiều hơn

Trẻ em ngày nay tiếp xúc sớm và nhiều với các loại thực phẩm chế biến sẵn như bánh kẹo công nghiệp, nước ép đóng hộp, sữa có hương vị ngọt. Hầu hết các sản phẩm này đều chứa đường tinh luyện hoặc chất tạo ngọt nhân tạo, là tác nhân hàng đầu hình thành mảng bám trên răng. Khi lượng đường lưu lại trong khoang miệng, vi khuẩn dễ dàng chuyển hóa thành axit, gây mòn men răng và sâu răng.

Để hạn chế tình trạng này, cha mẹ nên hạn chế đồ ngọt, đồng thời vệ sinh khoang miệng sau khi ăn, đặc biệt buổi tối. Với trẻ sơ sinh, có thể dùng gạc sạch hoặc gạc tẩm dịch thảo dược dịu nhẹ. Khi răng sữa mọc, cần chuyển sang gạc răng miệng để làm sạch cặn bám hiệu quả hơn. Khi trẻ tập chải răng, bên cạnh việc dùng gạc làm sạch, hãy cho bé làm quen dần với bàn chải và kem đánh răng, từ đó hình thành thói quen tự chăm sóc răng miệng..

2. Thói quen bú bình kéo dài

Hiện tượng "Sâu răng do bú bình" rất phổ biến ở trẻ nhỏ hiện nay. Sữa để lâu trong miệng, nhất là khi trẻ ngủ, tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển, phá hỏng men răng sữa.

Các chuyên gia khuyên rằng, cha mẹ không nên cho trẻ ngậm bình sữa khi ngủ, hạn chế bú đêm và luôn vệ sinh miệng sau khi bú. Các loại gạc mềm, vô khuẩn, thấm sẵn dịch chiết thảo dược (ví dụ lá hẹ, keo ong) có thể hỗ trợ làm sạch an toàn, tiện lợi.

3. Trẻ chưa được chăm sóc răng miệng từ sớm

Nhiều cha mẹ vẫn cho rằng "chưa mọc răng thì chưa cần đánh răng". Thực tế, khoang miệng trẻ ngay từ khi sinh ra đã có vi khuẩn, nếu không vệ sinh kỹ lưỡng sẽ gây viêm nướu (lợi), tưa lưỡi. Và khi răng mọc, tiềm ẩn nguy cơ vi khuẩn tấn công ngay gây nên sâu răng sữa sớm.

Cách đơn giản giúp giảm nguy cơ là cho trẻ làm quen với việc chăm sóc răng miệng ngay từ những ngày đầu đời. Mẹ có thể dùng gạc rơ lưỡi hoặc gạc răng miệng chuyên dụng giúp loại bỏ cặn sữa, đồng thời tạo nền tảng để sau này trẻ hợp tác hơn khi chuyển sang bàn chải và kem đánh răng.

4. Lựa chọn Kem đánh răng và cách vệ sinh chưa phù hợp

Việc chủ quan để cho bé tự chải răng một mình cũng là một nguyên nhân khiến bé bị sâu răng. Trẻ thường sẽ vệ sinh qua loa, nhanh chóng cho xong khiến cho những vùng kẽ răng, sâu bên trong không được vệ sinh tới, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển gây sâu răng.

Ngoài việc thường xuyên giám sát, hướng dẫn con chải răng đúng cách, cha mẹ cũng nên lựa chọn sản phẩm phù hợp với trẻ.

Thực tế, nhiều bé ngại đánh răng vì kem có vị cay, không hợp khẩu vị, hoặc do sử dụng loại chứa hàm lượng chất tẩy rửa hay fluor quá cao, dễ gây kích ứng và thậm chí dẫn đến tình trạng fluorosis (xuất hiện đốm vàng, nâu trên men răng).

Trong giai đoạn trẻ mới tập chải răng, một lựa chọn an toàn là kem đánh răng thảo dược Ích Nhi dưới 6 tuổi, được thiết kế cho nhu cầu chăm sóc răng miệng nhạy cảm của trẻ nhỏ.

● Không chứa fluor - phù hợp khi tập đánh răng và giai đoạn răng sữa

● Chiết xuất thảo dược: cúc la mã, keo ong, hương thảo kết hợp cùng erythritol, hydrat silica vừa làm sạch răng sữa dịu nhẹ vừa bảo vệ khỏi các tác nhân gây sâu răng sớm.

● Vị dâu hoặc dưa gang - được các bạn nhỏ ưa chuộng, tạo thói quen chải răng vui vẻ mỗi ngày.

Trong giai đoạn tập chải răng, cha mẹ có thể kết hợp sử dụng gạc răng miệng thảo dược Ích Nhi 6m+ để đảm bảo hiệu quả làm sạch tối ưu.

Sâu răng sữa sớm không phải “số phận” mà là hậu quả của chế độ ăn và cách chăm sóc chưa đúng. Cha mẹ hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng việc hạn chế đồ ngọt, vệ sinh miệng từ sớm, chọn sản phẩm phù hợp và đồng hành cùng trẻ trong suốt quá trình hình thành thói quen.

Bộ sản phẩm chăm sóc răng miệng Ích Nhi - từ gạc rơ lưỡi 0+ cho trẻ sơ sinh, gạc răng miệng 6M+, đến kem đánh răng dưới 6 tuổi - là gợi ý đồng hành khoa học, an toàn và tiện lợi để bảo vệ nụ cười đầu đời cho con.