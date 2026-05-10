MC Thảo Vân

Sau khi ly hôn với NSND Công Lý năm 2010, Thảo Vân chọn làm mẹ đơn thân. 16 năm qua, hình ảnh người mẹ yêu thương, chăm sóc con cái của chị nhận được nhiều sự ngưỡng mộ.

Nữ MC rèn dạy con từ bé nên cậu sớm hiểu chuyện, tự lập. Thảo Vân và Công Lý vẫn giữ mối quan hệ bạn bè văn minh, cùng nhau chăm sóc con trai.

Thảo Vân quan niệm làm mẹ đơn thân là 1 cách sống. Với chị, đó không phải là hoàn cảnh đặc biệt, cũng không phải điều gì quá kinh khủng nên cứ bình thản đón nhận.

"Tôi luôn nghĩ đó là điều không may mắn trong hành trình hôn nhân của chúng ta thôi. Và thực tế có những điều thú vị tôi học được và có lẽ chỉ khi làm mẹ đơn thân tôi mới làm được", chị kể với VietNamNet.

Con trai Thảo Vân là Gia Bảo (còn gọi là Tít) năm nay 20 tuổi, đang theo học tại Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuổi dậy thì, cậu được chú ý với vẻ ngoài điển trai, cao ráo, đồng thời bộc lộ ước muốn theo đuổi nghệ thuật như cha mẹ.

MC Thảo Vân từng bày tỏ niềm tự hào về con trai, gửi lời cảm ơn con vì đã luôn biết nghĩ, tự lập để mẹ yên tâm công tác hoặc vắng nhà.

MC Phương Mai

Đầu năm 2025, MC Phương Mai bất ngờ thông báo đã đệ đơn ly hôn với ông xã ngoại quốc vì lý do không tìm được tiếng nói chung.

Hậu sóng gió, nữ MC lấy lại sự cân bằng và tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ. Hiện cô tận hưởng cuộc sống vui vẻ, lạc quan, dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân và con trai.

Phương Mai hay đưa con đi du lịch, cùng học đàn, hát, chơi thể thao, chăm mèo. Mọi thứ giữa 2 mẹ con hạnh phúc, không có nhiều thay đổi so với trước đây.

Nữ MC cũng nhanh chóng trở lại guồng quay công việc. Bên cạnh MC song ngữ cho nhiều sự kiện, cô bắt đầu thử sức ở vai trò sản xuất và tổng đạo diễn show ca nhạc, thời trang.

"Mọi người xung quanh đều nhận xét ánh mắt của Phương Mai rạng rỡ hơn trước nhiều. Điều này đồng nghĩa tôi đã thực hiện quyết định đúng đắn khi trở lại với trạng thái độc thân”, Phương Mai kể với VietNamNet.

MC Thùy Minh

Nữ MC cá tính Thùy Minh từng chia sẻ lựa chọn làm một mẹ đơn thân để chăm lo tốt con trai. Dù bận rộn công việc, cô vẫn luôn cố gắng dành thời gian, cảm xúc để ở bên con.

Dẫu vất vả, Thùy Minh xem đó là niềm hạnh phúc mà chỉ những người làm mẹ mới thấu hiểu hết được. Ngoài sinh hoạt hàng ngày, Thùy Minh vẫn thường xuyên đưa con đi học nhạc, du lịch… Cô nói mình hay làm những điều mà ai nhìn vào cũng lắc đầu nói không thể.

Nữ MC từng có lúc yếu lòng, rơi nước mắt vì cô đơn, khao khát được chăm sóc, quan tâm. Song cô vượt qua vì nghĩ cần mạnh mẽ để làm điểm tựa cho con.

Những năm gần đây, Thùy Minh khá kín tiếng, dần rút về các công việc hậu trường. Cô giữ vai trò host của 1 podcast trên mạng xã hội, thu hút lượng khán giả theo dõi đáng kể.

MC Hoàng Oanh

Ly hôn chồng Tây vào giữa tháng 4/2022, Hoàng Oanh nuôi con trai và trở thành bà mẹ đơn thân.

Hoàng Oanh từng bước xây dựng lại cuộc sống ổn định. Cô thay đổi trong suy nghĩ và hành động, tập trung làm những điều tốt đẹp nhất cho con. Dù là "con đường khó khăn và không ai muốn đi", cô đã vượt qua để trở thành một người mẹ đơn thân vui vẻ.

Là trụ cột kinh tế của gia đình, Hoàng Oanh luôn ý thức rõ trách nhiệm, nỗ lực làm việc với mong muốn sống một cuộc đời không hối hận. Nữ MC tham gia show truyền hình, tự sản xuất podcast truyền cảm hứng tới phụ nữ.

Nữ nghệ sĩ mong muốn bản thân vững vàng về tinh thần lẫn thể chất để có thể cho con trai một cuộc sống hạnh phúc nhất.

Khi được hỏi về việc tìm hạnh phúc mới, cô chia sẻ: "Có một người bạn đồng hành mới là điều đẹp đẽ nhưng cũng đi kèm sự đánh đổi khiến tôi cân nhắc và thận trọng".

