Hơn 3 tháng sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, MC - siêu mẫu Phương Mai khiến nhiều người bất ngờ bởi sự thay đổi tích cực cả về ngoại hình lẫn tinh thần.

Chia sẻ với PV VietNamNet, MC Phương Mai cho biết, quãng thời gian căng thẳng, stress, mất ngủ đã lùi lại phía sau. Hiện tại, cô tận hưởng cuộc sống vui vẻ, lạc quan, dành nhiều thời gian cho con trai và chăm sóc bản thân.

"Tôi tự lựa chọn rời bỏ một mối quan hệ sai lầm nên với tôi đó không phải là đổ vỡ mà là 'cắt lỗ thành công'. Giờ đây, tôi đang tận hưởng mỗi ngày của một hành trình mới", Phương Mai chia sẻ.

Sau biến cố hôn nhân, Phương Mai lên kế hoạch thanh lọc tinh thần và ngoại hình.

Để nhanh chóng cân bằng sau biến cố, Phương Mai lên kế hoạch thanh lọc tinh thần, kết hợp luyện tập thể thao và chế độ ăn uống khoa học. Chỉ trong 3 tháng, với lịch tập gym, yoga, golf, múa cột ít nhất 3 buổi/tuần, cô đã lấy lại số đo 3 vòng ấn tượng 86-60-96cm. Bên cạnh đó, việc quyết định cắt tóc tém - kiểu tóc gắn liền với hình ảnh thời còn độc thân, giúp bản thân thêm phần cá tính, mạnh mẽ.

Phương Mai khoe trọn vẻ quyến rũ với những thiết kế cut-out táo bạo.

Gia đình, bạn bè đều chúc mừng sự thay đổi tích cực này của cô. "Tình yêu vẫn luôn là điều đẹp đẽ. Tôi thích yêu và luôn sẵn sàng yêu", người đẹp thẳng thắn bày tỏ khi được hỏi có mất niềm tin vào tình yêu sau ly hôn hay không.

Không chỉ lấy lại phong độ ngoại hình, Phương Mai còn cho thấy sự quyết liệt trong công việc. Bên cạnh vai trò MC song ngữ cho nhiều sự kiện, cô bắt đầu thử sức ở vai trò sản xuất và tổng đạo diễn show ca nhạc, thời trang.

"Tỏa sáng trước ống kính và trên sân khấu, tôi thấy được là chính mình - một phụ nữ bản lĩnh, vượt mọi sóng gió để tạo ra giá trị không chỉ cho bản thân mà còn cho xã hội", cô bộc bạch.

Với phong thái rạng rỡ, vóc dáng gợi cảm, Phương Mai cho thấy tinh thần "tái sinh" mạnh mẽ sau biến cố hôn nhân.

Sinh năm 1990 trong một gia đình ở phố cổ Hà Nội, Phương Mai sớm được biết đến nhờ ngoại hình nổi bật và thành tích học tập xuất sắc. Cô từng là học sinh trường chuyên Hà Nội – Amsterdam, giành giải nhất Olympic tiếng Anh toàn quốc.

Trong lĩnh vực nghệ thuật, Phương Mai gặt hái nhiều thành tích: Giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2012, top 15 Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, top 10 Siêu mẫu châu Á 2009. Cô cũng tham gia diễn xuất trong các bộ phim: Âm mưu giày gót nhọn, Chung cư, Thần tượng, Hào quang trở lại… Trước khi lấn sân sang lĩnh vực sản xuất, Phương Mai là MC song ngữ có tiếng.

