Diệu Nhi

Diệu Nhi sinh năm 1991 tại Phan Thiết, nổi tiếng với phong cách diễn xuất tự nhiên, hài hước qua vai Linh Đan trong sitcom Chiến dịch chống ế. Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TPHCM, cô hoạt động tại sân khấu kịch 5B, sau đó chuyển sang Thế giới trẻ. Diệu Nhi từng nhận giải Mai Vàng 2016 hạng mục Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất.

Vợ chồng Diệu Nhi - Anh Tú.

Sự nghiệp điện ảnh cô phát triển mạnh với các phim Gái già lắm chiêu, Điệp vụ chân dài, Vu quy đại náo, Chị Mười Ba, Anh trai yêu quái, Bẫy ngọt ngào. Năm 2023, cô tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, tạo được tiếng vang lớn với hình ảnh tự nhiên, hài hước đặc trưng và "dũng cảm" vì dám thử sức ca hát.

Tháng 10/2022, Diệu Nhi kết hôn với diễn viên Anh Tú. Trong chương trình Người yêu tôi đỉnh nhất 2024, cô chia sẻ chọn Anh Tú vì anh có vẻ đẹp giống cha mình. Có tin đồn cặp đôi chào đón con đầu lòng tại Hà Nội nhưng chưa xác nhận chính thức.

Năm 2024 đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp khi Diệu Nhi cùng chồng Anh Tú đóng chính phim Gặp lại chị bầu của đạo diễn Nhất Trung, chiếu tết Nguyên đán, đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng. Cô còn tham gia phim Trên bàn nhậu dưới bàn mưu với vai Gạo - nhân vật hướng nội, khác hẳn những vai hài hước trước đây.

Diệu Nhi và Anh Tú trong "Gặp lại chị bầu"

Vy Oanh

Vy Oanh tên thật là Nguyễn Mỹ Oanh sinh năm 1985 tại Phan Thiết, từng theo học tại Nhạc viện TPHCM. Vy Oanh nổi tiếng với giọng hát ngọt ngào qua các ca khúc Đồng xanh, Fly, Để cho em khóc.

Ca sĩ Vy Oanh.

Vy Oanh sở hữu khối tài sản lớn bao gồm bất động sản hai miền Nam - Bắc, biệt thự rộng hơn 1.400m2, nhẫn kim cương 22 tỷ đồng, bộ sưu tập hàng hiệu và xế hộp đắt tiền. Năm 2015, cô kết hôn với doanh nhân Việt kiều Lê Thiện sinh năm 1970 và có 3 con. Chồng cô kín tiếng, không xuất hiện công khai nhưng hỗ trợ tài chính mạnh mẽ. Từ 2014, Vy Oanh tạm dừng hoạt động nghệ thuật để chăm sóc gia đình.

Hiện Vy Oanh sống hạnh phúc và thường xuyên chia sẻ hình ảnh gia đình trên mạng xã hội nhưng ít hoạt động nghệ thuật hơn trước.

Ali Hoàng Dương

Ali Hoàng Dương tên thật là Nguyễn Ngọc Dương, sinh ngày 14/9/1996 tại Bình Thuận. Sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật, anh đam mê ca hát từ nhỏ, từng làm nông để hỗ trợ gia đình. Dù có ngoại hình sáng và giọng hát tốt, Ali thừa nhận mình không có duyên với các cuộc thi trước khi thành công tại Giọng hát Việt 2017.

Ca sĩ Ali Hoàng Dương.

Năm 2017, Ali trở thành Quán quân Giọng hát Việt với ca khúc Trắng đen do Hồ Hoài Anh sáng tác, có sự hỗ trợ từ NSND Thanh Hoài. Anh được vinh danh Nghệ sĩ triển vọng tại Làn Sóng Xanh và làm giám khảo Giọng hát Việt nhí 2019 cùng Lưu Thiên Hương, dẫn dắt đội quán quân. Các ca khúc nổi bật gồm: Xinh lung linh (2019), Vì em lý do, Theo anh, Đường em đi anh sẽ đi ngược lại (2020) và Điều cha chưa nói trong phim Bố già.

Sau khi cha qua đời năm 2017, Ali trở thành trụ cột gia đình, chăm lo mẹ và em gái. Năm 2024, anh tham gia Anh trai say hi nhưng thường xếp vị trí cuối.

Đình Văn

Đình Văn sinh năm 1960 tại TPHCM, quê gốc Mũi Né (Bình Thuận). Trước khi đến với âm nhạc, anh từng là công nhân sửa chữa và lắp ráp máy in. Nhờ các buổi giao lưu văn nghệ quần chúng, giọng ca anh dần được biết tới. Năm 1982, bước ngoặt cuộc đời khi giành huy chương Vàng tại Cuộc thi văn nghệ quần chúng với ca khúc Thành phố của tôi do nhạc sĩ Phan Nhân sáng tác, mở ra con đường trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Ca sĩ Đình Văn.

Năm 1985, anh tiếp tục giành huy chương Vàng tại Hội diễn Văn nghệ Quần chúng với ca khúc Hát về anh. Dấu ấn lớn sự nghiệp loạt chương trình âm nhạc Mưa bụi những năm thập niên 1990. Đình Văn nhớ lại: "5 tháng, ngày nào tôi cũng hát mà chương trình luôn cháy vé". Anh phát triển khả năng sáng tác từ năm 2000 với hơn 100 ca khúc, trong đó nổi bật: Xóm nhỏ do Quang Linh thể hiện, Thương áo bà ba do Cẩm Ly hát, Ba người bạn do Ưng Hoàng Phúc trình bày, Nội ơi do Đan Trường thể hiện.

Hiện tuổi 65, Đình Văn có cuộc sống bình yên bên vợ kém 24 tuổi, không thuộc giới showbiz. Vợ anh đảm đương nội trợ, đến khi anh chưa có gì trong tay nên anh rất trân trọng.

Ảnh: Tư liệu