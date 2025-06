Hà Việt Dũng

Sinh năm 1987 tại Hòa Bình, tuổi thơ của chàng trai dân tộc Mường Hà Việt Dũng gắn liền với những ngày tháng thiếu thốn ở huyện Tân Lạc, nơi gia đình phải "đong gạo từng bữa một" và mẹ phải vay 70.000 đồng để có tiền ăn Tết.

Từ nhỏ, anh làm đủ nghề từ đốt lò vôi đến cào hến kiếm tiền mua sách vở. "Những tháng hè, cả nhà tôi phải đi cào hến để bán, một rổ hến chỉ tầm 15.000 - 20.000 đồng", nam diễn viên hồi tưởng về quá khứ gian khó.

Sau 2 năm nhập ngũ, Hà Việt Dũng quyết định "Nam tiến tìm cơ hội" với quyết tâm thoát khỏi vòng nghèo. Anh từng đánh giấy nháp tại Đồng Tháp đến phục vụ nhà hàng tiệc cưới ở TPHCM với mức lương 1,4 triệu đồng/tháng.

Hà Việt Dũng và vợ.

Bước ngoặt đến khi một người giới thiệu anh học người mẫu. Từ giải Đồng Siêu mẫu Việt Nam 2011, Hà Việt Dũng chuyển sang diễn xuất với vai đầu tay trong Mùa hè lạnh. Những vai diễn "trai hư" trong Đồng tiền quỷ ám, Hãy nói lời yêu khiến anh bị khán giả gắn mác "sở khanh màn ảnh".

"Có lẽ vì tôi đóng nhiều vai phản diện quá nên khán giả thường nhận xét tôi 'sở khanh'", anh chia sẻ. Tuy nhiên, vai Đại úy Hải Triều trong Bão ngầm năm 2022 giúp anh thoát khỏi hình tượng cũ, chuyển sang dòng phim hình sự với những nhân vật công an ấn tượng. Gần đây, Hà Việt Dũng vào vai Trung tá Long trong phim Độc đạo.

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên vợ xinh đẹp người dân tộc Thái - Hà Thị Nhung cũng là nguồn động lực lớn. Cặp đôi kết hôn năm 2018 chỉ sau 2 tháng tìm hiểu và có 1 con gái. "Từ khi kết hôn, tôi có mục tiêu rõ ràng hơn để chăm lo cho gia đình, vợ con", nam diễn viên bày tỏ.

Hà Việt Dũng trong "Độc đạo":

Quách Thu Phương

Được mệnh danh "mỹ nhân có đôi mắt buồn nhất Việt Nam", diễn viên Quách Thu Phương (sinh 1977) từng là biểu tượng sắc đẹp một thời. Gương mặt đài các, hiền hậu cùng đôi mắt chứa đựng cả trời tâm sự khiến cô trở thành gương mặt được yêu mến bậc nhất màn ảnh nhỏ thập niên 1990-2000.

Sự nghiệp rực rỡ với các bộ phim Sống mãi với Thủ đô, Hà Nội mùa đông năm 46, Của để dành và những vở kịch kinh điển tại Nhà hát Tuổi trẻ như Vũ nữ đêm giao thừa, Diễm 500 đô. Giới chuyên môn từng nhận xét: "Trong làng kịch phía Bắc, không ai có đôi mắt biết nói như Quách Thu Phương".

Quách Thu Phương là gương mặt được yêu mến màn ảnh nhỏ thập niên 1990-2000.

Thế nhưng, khi đang ở đỉnh cao, cô bất ngờ rút khỏi làng giải trí để toàn tâm chăm sóc gia đình. "Con tôi khi đó còn rất nhỏ, tôi cứ đi quay từ sáng đến đêm mới về. Con khát sữa mẹ, khóc quấy… tôi thấy như vậy không ổn", cô giải thích về quyết định hy sinh sự nghiệp.

13 năm biến mất khỏi màn ảnh không hề dễ dàng. Nữ diễn viên thừa nhận từng rơi vào trầm cảm nặng, vật lộn để tìm lại sự cân bằng. "Tôi stress nặng rồi trầm cảm. Suốt 13 năm, dù có muốn cũng không thể đóng phim", cô từng chia sẻ.

Quách Thu Phương

Yoga trở thành "người bạn đồng hành không thể thiếu" giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn. "Yoga không chỉ giúp tôi nâng cao sức khỏe mà còn biến tôi từ một người u buồn thành phụ nữ tự tin trước đám đông", cô chia sẻ bí quyết giữ gìn vóc dáng trẻ trung ở tuổi U50.

Năm 2019, Quách Thu Phương tái xuất ngoạn mục với vở Dưới cát nước và giành huy chương Vàng tại Liên hoan sân khấu quốc tế. Vai bà Xuân trong Hương vị tình thân năm 2021 khiến khán giả không thể rời mắt khỏi một nữ diễn viên đã biết cách "làm mới bản thân qua từng vai diễn". Gần đây, NSƯT ghi dấu ấn với vai bà Liên trong Đấu trí (2022), bà Thúy trong Đừng nói khi yêu (2023) và Thu Lê trong Lỡ hẹn với ngày xanh (2024).

Captain Boy

Hoàng Đức Duy hay còn gọi là Captain Boy (sinh năm 2003) - là thủ khoa thanh nhạc khoa Âm nhạc ứng dụng của Đại học Thăng Long, đồng thời là rapper có thể hát, rap, sáng tác và chơi nhạc cụ.

Hành trình âm nhạc của Captain Boy bắt đầu từ Giọng hát Việt nhí 2015 khi mới 12 tuổi. Những chương trình King of Rap 2020, Rap Việt mùa 3 năm 2023 giúp cậu bé quê Hòa Bình trưởng thành thành nghệ sĩ được chú ý. Đặc biệt, tiết mục Rolling Down khi Captain Boy đưa mẹ lên sân khấu tại Rap Việt tạo nên cảm xúc khó quên.

Mẹ Captain Boy - Hiệu trưởng THPT Công Nghiệp TP. Hòa Bình là nguồn cảm hứng lớn trong sự nghiệp con trai. "Tôi từng ước mơ theo đuổi ca hát nhưng chưa có duyên. Khi thấy con có tài năng, đam mê, gia đình ủng hộ tuyệt đối", bà chia sẻ.

Captain Boy rất đa tài, có thể hát, rap, sáng tác và chơi nhạc cụ.

Tại Anh trai say hi 2024, Captain Boy với vai trò "em út" trong dàn 30 nghệ sĩ đã chứng minh tài năng đa dạng. Anh góp công sáng tác, phối nhạc cho những bản hit như You, Chân thành, No far no star và còn bùng nổ với màn chơi guitar điện ấn tượng.

"Càng lớn, có thêm trải nghiệm sống, tôi viết nhạc mang chiều sâu hơn. Các đề tài tôi chọn thường gần gũi cuộc sống, giới trẻ, mang thông điệp truyền cảm hứng", anh nói về sự thay đổi phong cách từ rap sang ballad sâu lắng.

MV debut Ừ thì chia tay đánh dấu bước chân chuyên nghiệp với sự góp mặt nhiều bạn bè thân thiết như RHYDER, Hùng Huỳnh, Lou Hoàng. Với khẩu hiệu "Làm hết hơi, chơi hết nấc, sống phải chất" và mục tiêu thành công trước tuổi 25, Captain Boy đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ đầy năng lượng và tài năng.

Ảnh: Tư liệu, Video: VTV