Một người đàn ông 34 tuổi tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) nhận chẩn đoán mắc ung thư thực quản sau khi có triệu chứng khó nuốt và đi ngoài phân đen. Ông nội và cha mẹ của bệnh nhân này cũng mắc loại ung thư trên và điểm chung giữa ba thế hệ là thói quen dùng thức ăn "nóng bỏng lưỡi".

Theo thông tin từ Beijing Time, bệnh nhân họ Trương cho biết gia đình anh thường xuyên dùng thức ăn vừa nấu xong. Do nhịp sống bận rộn, họ ăn vội vàng, bất kể nhiệt độ món ăn còn rất cao. Các bác sĩ nhận định thói quen ăn uống đó là yếu tố nguy cơ dẫn đến tỷ lệ mắc ung thư thực quản cao trong gia đình người bệnh.

Bác sĩ cảnh báo việc thường xuyên ăn thực phẩm trên 60 độ C có thể khiến niêm mạc thực quản bị tổn thương, tăng nguy cơ phát triển ung thư. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp các loại đồ uống nóng trên 65 độ C vào nhóm có khả năng gây ung thư thực quản.

Dùng đồ ăn quá nóng không tốt cho cơ thể. Ảnh minh họa: Ban Mai

Nhiều yếu tố nguy cơ khác ngoài thói quen ăn nóng

Ung thư thực quản còn liên quan đến một số yếu tố nguy cơ khác. Trong đó, hút thuốc lá bị xem là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương niêm mạc thực quản, tạo điều kiện cho tế bào ung thư phát triển. Uống nhiều rượu, đặc biệt là rượu mạnh, cũng làm tăng nguy cơ ung thư do tác động trực tiếp đến niêm mạc và khả năng gây viêm kéo dài.

Bên cạnh đó, các loại thực phẩm chứa nitrosamine như đồ muối chua, thực phẩm hun khói, khô mặn… bị xếp vào nhóm tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư. Các yếu tố như béo phì, tiền sử trào ngược dạ dày - thực quản, từng tiếp xúc với hóa chất gây bỏng thực quản cũng làm tăng khả năng mắc bệnh.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân nên duy trì lối sống lành mạnh và kiểm tra sức khỏe định kỳ để phòng ngừa bệnh tật hiệu quả.

Các dấu hiệu ung thư thực quản

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, ở giai đoạn đầu, ung thư thực quản có thể âm thầm phát triển mà không gây đau hay khó chịu rõ rệt, khiến việc chẩn đoán sớm trở nên khó khăn. Khi khối u phát triển, các triệu chứng sẽ trở nên rõ hơn do thực quản bị chèn ép hoặc tổn thương nghiêm trọng. Người bệnh gặp khó khăn trong việc nuốt thức ăn, kèm theo các triệu chứng như xuất huyết thực quản, nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen. Nếu cảm giác nuốt vướng kéo dài hơn 2-3 tuần, người bệnh cần đi khám ngay để được chẩn đoán sớm.

Ngoài ra, người bệnh có thể cảm giác đau ngực hoặc đau sau xương ức, khàn giọng kéo dài, ho mạn tính, sút cân nhanh chóng không rõ nguyên nhân, mệt mỏi thường xuyên và nôn mửa. Trong một số trường hợp, họ bị trào ngược thức ăn.