Trong thông cáo chiều 20/9, CEO Stephen Rue cho biết Optus “rất đau buồn khi biết về một trường hợp tử vong mới ở Tây Úc, dường như xảy ra trong thời gian gián đoạn dịch vụ”.

Ông nói thêm: “Tôi vô cùng đau xót trước thông tin này và xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và bạn bè nạn nhân”.

Sự cố gián đoạn dịch vụ tại nhà mạng Optus đang dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về người. Ảnh: ABC News

Sự cố khiến dịch vụ gọi khẩn cấp Triple Zero bị gián đoạn gần 14 giờ. Bốn trường hợp tử vong được ghi nhận, gồm hai ở Nam Úc và hai ở Tây Úc.

Cảnh sát Nam Úc đã làm việc xuyên đêm thứ Sáu để tiến hành kiểm tra an toàn với 150 người sau khi các cuộc gọi khẩn cấp Triple Zero không kết nối được, xác nhận có hai trường hợp tử vong liên quan đến sự cố mất liên lạc.

Nạn nhân là một bé trai tám tuần tuổi ở Gawler, khu vực rìa phía bắc Adelaide, và một phụ nữ 68 tuổi tại Queenstown, ngoại ô phía tây bắc thành phố.

Trường hợp tử vong thứ ba có liên quan đến sự cố gián đoạn, vốn ảnh hưởng đến khoảng 600 cuộc gọi khẩn cấp Triple Zero, là một người đàn ông 74 tuổi ở Tây Úc. Chính quyền bang xác nhận thông tin này vào ngày thứ Bảy.

CEO thừa nhận Optus đã nhận được hai cảnh báo từ khách hàng về việc không thể gọi Triple Zero trong thời gian sự cố, nhưng những phản ánh này “không được chuyển cấp xử lý”. Ông thẳng thắn: “Việc tiếp nhận và xử lý những cuộc gọi này chưa đạt yêu cầu”.

Thời gian gián đoạn thực tế kéo dài hơn 13 giờ, lâu hơn nhiều so với báo cáo ban đầu. Sự cố xuất phát từ một đợt nâng cấp kỹ thuật lúc 0h30 sáng và chỉ được dừng lại vào 13h50 khi cảnh sát Nam Úc thông báo có vấn đề.

Trong thời gian khắc phục, Optus tiến hành các cuộc gọi kiểm tra an toàn và phát hiện ba người đã tử vong. Chính phủ liên bang sau đó xác nhận Cơ quan Quản lý Truyền thông và Truyền hình Úc (ACMA) sẽ mở cuộc điều tra toàn diện.

Cảnh sát Nam Úc xác nhận hai nạn nhân là một bé trai 8 tuần tuổi ở Gawler và một phụ nữ 68 tuổi ở Queenstown. Chính quyền Tây Úc cũng cho biết một người đàn ông 74 tuổi đã thiệt mạng trong thời gian sự cố.

Các nhà lãnh đạo bang và liên bang đồng loạt chỉ trích Optus vì chậm trễ thông tin và thiếu quy trình phối hợp với cơ quan chức năng. Thủ hiến Nam Úc Peter Malinauskas gay gắt: “Tôi chưa từng chứng kiến sự thiếu năng lực đến vậy từ một công ty viễn thông Úc”.

Bộ trưởng Truyền thông liên bang Anika Wells gọi đây là sự cố “nghiêm trọng và hoàn toàn không thể chấp nhận”, đồng thời khẳng định tất cả nhà mạng có nghĩa vụ đảm bảo kết nối dịch vụ khẩn cấp.

Optus cho biết sẽ thuê một đơn vị độc lập tiến hành rà soát toàn diện và lập kế hoạch quy trình thông báo chính thức tới cơ quan chức năng trong các sự cố tương lai.

Sự cố này xảy ra gần hai năm sau khi Optus từng bị gián đoạn hơn 16 giờ vào tháng 11/2023, khiến 10 triệu khách hàng bị ảnh hưởng.

Khi đó, công ty bị phạt hơn 12 triệu AUD vì vi phạm quy định về dịch vụ khẩn cấp. CEO Stephen Rue nhậm chức năm 2024, kế nhiệm Kelly Bayer Rosmarin, người đã từ chức sau vụ việc năm 2023.

(Theo The Guardian)