Theo New Indian Express, cả hai bé gái bị chuột cắn bên trong Đơn vị Chăm sóc Tích cực Phẫu thuật Sơ sinh của Bệnh viện Maharaja Yeshwantrao (MY) ở thành phố Indore (Ấn Độ).

Trẻ sơ sinh đầu tiên mất vào ngày 2/9, trong khi bé gái thứ hai, được hỗ trợ thở máy, qua đời vào chiều 3/9.

Sự việc bị phanh phui khi gia đình một trong 2 bệnh nhi phát hiện 4 ngón tay của con bị chuột cắn khi mở túi đựng thi thể trước tang lễ, dẫn đến phẫn nộ.

Bệnh viện Maharaja Yeshwantrao. Ảnh: Mgmmcindore

Các quan chức bệnh viện cho biết chuột đã cắn hai bé sơ sinh vào đêm 31/8 và 1/9. Tuy nhiên, họ khẳng định cái chết của cả hai trẻ không liên quan trực tiếp đến chuột cắn mà do các biến chứng nặng từ dị tật bẩm sinh.

“Bé gái tử vong vào khoảng 13h ngày 3/9 có dị tật bẩm sinh về đường ruột. Bệnh nhi được phẫu thuật thành công sau đó chuyển vào phòng hồi sức. Tuy nhiên, tình trạng của trẻ xấu dần, buộc phải hỗ trợ thở máy”, bác sĩ Jitendra Verma, Phó Giám đốc Y khoa Bệnh viện MY, cho biết.

Ông Verma nói, hai ngón tay của bệnh nhi chỉ bị trầy xước, nghi do bị chuột cắn nhưng thừa nhận tình trạng của bé trở nên nghiêm trọng do nhiễm trùng huyết lan rộng khắp cơ thể.

Cảnh sát Indore chưa thể xác định được cha mẹ của trẻ sơ sinh còn lại được cho là bị bỏ rơi tại bệnh viện trong quá trình điều trị. “Đội của chúng tôi đã đến thăm ngôi làng ở huyện Dhar nhưng không tìm thấy cha mẹ”, một sĩ quan cảnh sát cho biết.

Sau sự việc, ban giám đốc bệnh viện đã kỷ luật 6 nhân viên y tế liên quan đến các vụ tử vong. Theo đó, 2 y tá bị đình chỉ, giám sát viên điều dưỡng bị cách chức, Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi nhận thông báo giải trình. Cơ quan kiểm soát dịch hại được bệnh viện ký hợp đồng bị phạt hơn 1.000 USD.

Một ủy ban cấp cao gồm năm bác sĩ và một nhân viên điều dưỡng được thành lập để điều tra tình trạng chuột xâm nhập vào phòng hồi sức, với yêu cầu nộp báo cáo trong vòng 7 ngày. Trong khi đó, Ủy ban Nhân quyền bang Madhya Pradesh đã ghi nhận vụ việc và yêu cầu bệnh viện báo cáo chi tiết trong vòng một tuần.

Bệnh viện MY là bệnh viện công lớn nhất ở bang Madhya Pradesh và là một trong những trung tâm chăm sóc y tế quan trọng nhất ở miền Trung Ấn Độ. Theo các nguồn tin, tình trạng chuột xâm nhập trong khuôn viên bệnh viện từng được báo cáo trước đây, làm dấy lên mối lo ngại về những thiếu sót kéo dài trong vệ sinh và bảo trì bệnh viện.