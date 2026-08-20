Động cơ tăng áp ngày càng phổ biến trên ô tô hiện đại. Theo báo cáo Automotive Trends 2025 của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), xe sử dụng động cơ tăng áp đã chiếm hơn 44% sản lượng ô tô trong năm 2024. Công nghệ này cho phép động cơ dung tích nhỏ tạo ra công suất tương đương động cơ lớn hơn trong khi vẫn có khả năng cải thiện hiệu quả nhiên liệu ở một số điều kiện vận hành.

Xe trang bị động cơ tăng áp ngày càng chiếm số lượng lớn khi vấn đề khí thải và tiết kiệm nhiên liệu trở nên quan trọng. Ảnh: TurboTurbos

Tuy nhiên, công nghệ turbo không phải giải pháp hoàn hảo trong mọi trường hợp. Dưới đây là 4 nhược điểm người dùng nên cân nhắc trước khi mua xe sử dụng động cơ tăng áp.

Hệ thống phức tạp, chi phí bảo dưỡng có thể cao hơn

So với động cơ hút khí tự nhiên, động cơ tăng áp có thêm nhiều thành phần như turbo, đường ống khí nạp, van điều khiển áp suất và thường đi kèm bộ làm mát khí nạp.

Theo công ty chuyên thiết kế và sản xuất bộ tăng áp Garrett Motion, một số turbo có thể quay tới khoảng 300.000 vòng/phút và chịu nhiệt độ rất cao. Vì vậy, hệ thống turbo tăng áp cũng thường xuyên hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt. Do đó, dầu bôi trơn và hệ thống làm mát đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Chủ xe động cơ turbo cần tuân thủ nghiêm lịch bảo dưỡng, sử dụng đúng loại dầu mà nhà sản xuất khuyến cáo. Ảnh: Procto

Đáng chú ý, Garrett Motion cho biết hơn 90% các trường hợp hỏng turbo có liên quan đến vấn đề bôi trơn như thiếu dầu hoặc dầu bị nhiễm bẩn. Khoảng thời gian thay dầu quá dài, sử dụng dầu không phù hợp hoặc hệ thống bôi trơn gặp trục trặc đều có thể làm giảm tuổi thọ turbo.

Điều này đồng nghĩa chủ xe cần tuân thủ nghiêm lịch bảo dưỡng, sử dụng đúng loại dầu mà nhà sản xuất khuyến cáo và không nên bỏ qua các dấu hiệu bất thường như tiếng hú, mất công suất hoặc khói bất thường.

Turbo hỏng có thể kéo theo những hư hại nghiêm trọng

Nếu bộ tăng áp turbo hỏng, đương nhiên là phải thay thế và chi phí cho việc này có thể khiến chủ xe tốn kém vài chục triệu đồng. Thế nhưng một trong những rủi ro đáng ngại nhất là việc turbo hỏng còn có thể gây ảnh hưởng tới các bộ phận khác.

Bộ tăng áp hỏng có thể kéo theo nhiều hư hại nghiêm trọng khác cho động cơ. Ảnh Turbo Reman

Theo trang Turbo Reman, khi ổ trục hoặc cánh turbine, cánh máy nén bị phá hủy, các mảnh kim loại có thể đi vào hệ thống nạp hoặc xả. Ngoài ra, turbo bị thiếu dầu, quá nhiệt hoặc quay quá tốc độ thiết kế cũng có thể dẫn đến hư hỏng nghiêm trọng.

Đặc biệt, với những xe động cơ turbo được độ công suất, việc tăng áp suất nạp vượt giới hạn thiết kế có thể tạo thêm áp lực lên piston, thanh truyền, hệ thống làm mát và nhiều bộ phận khác của động cơ. Do đó, độ turbo không đơn giản là lắp thêm một bộ phận rồi tăng công suất. Turbo, động cơ, ECU, hệ thống nhiên liệu và làm mát phải được tính toán đồng bộ.

Có thể xuất hiện hiện tượng trễ turbo

Thuật ngữ "Turbo lag" hay độ trễ tăng áp là khoảng thời gian từ lúc người lái đạp ga đến khi turbo tạo đủ áp suất để động cơ đạt mức mô-men xoắn mong muốn. Đây là hạn chế đã được nghiên cứu trong ngành công nghiệp ô tô.

Hiện tượng turbo lag là đặc tính và là hạn chế của động cơ turbo. Ảnh: The Drive

Một công trình đăng trên trang chủ Hiệp hội Kỹ sư Ô tô Quốc tế (SAE International) chỉ ra rằng động cơ tăng áp thường gặp hiện tượng lag trong quá trình chuyển trạng thái tải, đặc biệt ở vòng tua thấp. Một nghiên cứu khác của SAE International còn cho biết độ trễ áp suất tăng áp có thể làm giảm khả năng tăng tốc của xe và hiện tượng này còn rõ hơn khi xe hoạt động ở độ cao lớn.

Ngày nay, các công nghệ hiện đại đã giúp giảm đáng kể turbo lag. Theo EPA, nhiều động cơ turbo hiện nay kết hợp phun nhiên liệu trực tiếp và công nghệ điều khiển van biến thiên, qua đó vừa hỗ trợ hiệu suất vừa giảm độ trễ tăng áp. Tuy nhiên, với những bộ turbo độ không được tính toán phù hợp, phản ứng chân ga chậm vẫn có thể ảnh hưởng đến cảm giác lái.

Xe động cơ tăng áp không phải lúc nào cũng tiết kiệm nhiên liệu

Một quan niệm phổ biến là cứ có trang bị động cơ tăng áp thì xe sẽ tiết kiệm xăng hơn nhưng thực tế phức tạp hơn. Khi người lái thường xuyên đạp ga mạnh, vận hành ở vòng tua máy cao để khai thác tối đa công suất, động cơ sẽ phải cung cấp nhiều nhiên liệu hơn.

Động cơ tăng áp giúp cải thiện hiệu suất nhưng không tuyệt đối giúp xe tiết kiệm nhiên liệu. Ảnh: TMV

Bên cạnh đó, khi xe chạy chậm, thường xuyên dừng đỗ và nhích ga liên tục, động cơ dung tích nhỏ có turbo sẽ phải làm việc vất vả hơn để kéo tải trọng lớn nên cũng sẽ tốn xăng hơn.

Theo Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE), một số mẫu xe yêu cầu xăng cao cấp do sử dụng động cơ công suất cao, tỷ số nén lớn và tăng áp. Dẫu vậy, không phải xe động cơ turbo nào cũng bắt buộc sử dụng xăng cao cấp, người mua xe nên xem kỹ hướng dẫn sử dụng thay vì mặc định rằng động cơ turbo luôn phải dùng xăng cao cấp.

Turbo vẫn là công nghệ đáng giá

Những nhược điểm trên không có nghĩa động cơ tăng áp kém tin cậy. Garrett Motion khẳng định động cơ turbo được thiết kế đúng tiêu chuẩn và bảo dưỡng đúng cách hoàn toàn có thể đạt tuổi thọ tương đương động cơ hút khí tự nhiên.

Vấn đề nằm ở cách thiết kế, chất lượng linh kiện và chế độ sử dụng. Với xe nguyên bản từ nhà sản xuất, hệ thống turbo đã được tính toán đồng bộ với động cơ. Ngược lại, việc tự ý độ turbo hoặc tăng áp suất vượt giới hạn thiết kế có thể làm tăng đáng kể rủi ro.

Tổng hợp (theo Garrett Motion, EPA, DOE và SAE)