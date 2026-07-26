Sự phát triển của công nghệ giúp động cơ ô tô ngày càng mạnh hơn, tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải. Tuy nhiên, đi kèm là kết cấu phức tạp hơn, kéo theo nguy cơ phát sinh lỗi kỹ thuật.

Dựa trên dữ liệu triệu hồi của Cục Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA), đánh giá từ J.D. Power và phản hồi của người dùng, dưới đây là những động cơ được đánh giá bền bỉ và đáng tin cậy nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây.

Toyota chiếm ưu thế với 3 động cơ

Động cơ A25A-FKS hiện đang sử dụng trên mẫu Toyota Camry. Ảnh: Wikipedia

Toyota là hãng góp mặt nhiều nhất với ba đại diện, nổi bật là dòng Dynamic Force phát triển trên nền tảng TNGA. Đứng đầu là động cơ 2.5L A25A-FKS, ra mắt năm 2016 để thay thế 2AR-FE. Động cơ này được trang bị trên Camry, RAV4, Highlander, Avalon cùng nhiều mẫu Lexus như ES và NX.

Với tỷ số nén 13:1 và hiệu suất nhiệt đạt 40%, động cơ A25A-FKS nổi tiếng nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu, vận hành ổn định và gần như không ghi nhận các đợt triệu hồi liên quan đến động cơ.

Toyota Innova Cross được trang bị động cơ M20A-FKS rất bền bỉ. Ảnh: Engine Code

Một động cơ khác nhỏ hơn ra mắt vào năm 2018 là Dynamic Force 2.0L mã hiệu M20A-FKS cũng được đánh giá cao về độ bền. Động cơ này xuất hiện trên Corolla, Corolla Cross, Innova Cross và Harrier tại nhiều thị trường. Dù công suất thấp hơn A25A-FKS nhưng vẫn duy trì mức tiêu hao nhiên liệu thấp và độ ổn định cao.

Dữ liệu từ NHTSA cho thấy tỷ lệ triệu hồi liên quan đến hai khối động cơ này gần như bằng không. Tại Việt Nam, Toyota Camry và Innova Cross là hai mẫu xe đang được sử dụng các động cơ này.

Động cơ 3 xi-lanh 1.6L tăng áp mã hiệu G16E-GTS, có mặt trên mẫu GR Yaris và GR Corolla. Ảnh: Toyota

Đại diện còn lại là động cơ 3 xi-lanh 1.6L tăng áp mã hiệu G16E-GTS, có mặt trên mẫu GR Yaris và GR Corolla. Với công suất gần 300 mã lực, đây không chỉ là một trong những động cơ 3 xi-lanh mạnh nhất thế giới mà được cộng đồng chơi xe đánh giá rất cao nhờ kết cấu chắc chắn, chịu được cả việc nâng cấp công suất mà vẫn duy trì độ bền của các chi tiết nguyên bản.

Honda nổi bật với động cơ 1.5L tăng áp

Honda góp mặt trong danh sách này với hai phiên bản động cơ 1.5L Turbo mang mã hiệu L15B7 và L15CA. Động cơ L15B7 lần đầu xuất hiện trên Civic thế hệ thứ 10 vào năm 2016. Một số xe đời đầu từng gặp hiện tượng pha loãng dầu tại các khu vực có khí hậu lạnh và hiện tượng bám cặn carbon trên động cơ phun xăng trực tiếp.

Honda L15B7 được trang bị trên mẫu Honda Civic thế hệ thứ 10. Ảnh: CarBuzz

Tuy nhiên, trang chuyên cung cấp lỗi ô tô Automotive Faults của Anh cho rằng đây chỉ là vấn đề nhỏ và Honda đã sớm khắc phục bằng các bản cập nhật kỹ thuật. Các chuyên gia kỹ thuật nhận định Honda đã thiết kế động cơ này vượt xa tiêu chuẩn vận hành thông thường. Nếu được bảo dưỡng đúng cách, L15B7 sẽ là một trong những động cơ tăng áp đáng tin cậy.

Đến năm 2022, Honda giới thiệu bản nâng cấp động cơ L15B7 trên Civic thế hệ mới mang tên L15CA. Động cơ này được bổ sung công nghệ VTEC, công suất tăng khoảng 11% lên gần 200 mã lực nhưng vẫn duy trì khả năng tiết kiệm nhiên liệu và độ ổn định.

Động cơ L15CA là phiên bản nâng cấp của động cơ động cơ L15B7 và áp dụng cho Civic thế hệ mới. Ảnh CivicClub

Theo NHTSA, từ khi ra mắt đến nay chỉ ghi nhận một đợt triệu hồi liên quan đến động cơ L15CA. Nhiều chủ xe cũng thừa nhận động cơ này khá tin cậy.

Mazda Skyactiv-G 2.5 Turbo

Mazda góp mặt với động cơ tăng áp Skyactiv-G 2.5 Turbo được giới thiệu từ năm 2016 và sử dụng trên Mazda6, CX-5, CX-9, CX-30, CX-50 cùng một số phiên bản Mazda3 tại nhiều thị trường.

Động cơ Mazda Skyactiv-G 2.5 Turbo được áp dụng cho nhiều sản phẩm trong đó có Mazda CX-5 dành cho thị trường Mỹ. Ảnh: Mazda

Theo J.D. Power, Mazda nhiều năm liền nằm trong nhóm thương hiệu có độ tin cậy cao tại Mỹ. Một số xe đời đầu từng xuất hiện hiện tượng rò rỉ nước làm mát nhưng đã được hãng xử lý thông qua các chương trình kỹ thuật. Nhìn chung, động cơ 2.5 Turbo vẫn được người dùng đánh giá cao và chỉ ghi nhận rất ít đợt triệu hồi liên quan đến động cơ.

Xe Mỹ vẫn sở hữu nhiều "cỗ máy" bền bỉ

Bên cạnh các hãng xe Nhật, nhiều động cơ V8 của Mỹ cũng nổi tiếng nhờ độ bền và kết cấu đơn giản. Đầu tiên là GM V8 6.6L L8T, trang bị trên Chevrolet Silverado HD và GMC Sierra HD. Động cơ này sử dụng thiết kế truyền thống, ít công nghệ phức tạp và nhiều chi tiết bằng gang nên có khả năng chịu tải rất tốt. Theo NHTSA, các đợt triệu hồi khá thấp, chủ yếu liên quan đến cảm biến hoặc hộp số thay vì bản thân động cơ.

Động cơ GM V8 6.6L L8T trang bị trên Chevrolet Silverado HD và GMC Sierra HD. Ảnh: GM

Ford đóng góp hai đại diện gồm động cơ V8 7.3L Godzilla và V8 5.0L Coyote Gen III. Trong đó, động cơ V8 7.3L Godzilla nổi tiếng nhờ thiết kế đơn giản, ít công nghệ phức tạp, hướng đến khả năng làm việc bền bỉ. Do động cơ này được hãng bán lẻ nên ngay từ đầu, nhiều bộ phận bên trong đã được thiết kế từ đầu rất chắc chắc với mục tiêu độ bền cao.

Vấn đề chính mà động cơ 7.3L Godzilla gặp phải là các con đội bị hỏng, thường do hoạt động ở cường độ cực cao và không tuân thủ các chu kỳ bảo dưỡng.

Bộ đôi động cơ V8 7.3L Godzilla và V8 5.0L Coyote Gen III của Ford. Ảnh: Ford

Trong khi đó, động cơ V8 5.0L Coyote Gen III trang bị trên Mustang GT và F-150 có công suất lên tới 460 mã lực. Dù Mustang từng có nhiều đợt triệu hồi, không có trường hợp nào liên quan trực tiếp đến động cơ. Các chuyên gia đánh giá Coyote có kết cấu rất chắc chắn, nhưng cần tuân thủ lịch bảo dưỡng do đây là động cơ hiệu suất cao.

BMW B58 thay đổi định kiến về xe Đức

Đại diện duy nhất của châu Âu là BMW B58, động cơ tăng áp 3.0L 6 xi-lanh thẳng hàng. B58 được xem là bước ngoặt giúp BMW cải thiện đáng kể danh tiếng về độ tin cậy. Động cơ này không chỉ được sử dụng rộng rãi trên nhiều mẫu BMW mà còn được Toyota lựa chọn cho GR Supra.

B58 được xem là bước ngoặt giúp BMW cải thiện đáng kể danh tiếng về độ tin cậy. Ảnh: CarBuzz

Động cơ B58 được đánh giá cao nhờ khả năng chịu tải lớn, vận hành mượt và rất ít lỗi nghiêm trọng. Một số vấn đề nhỏ như cặn carbon trên van nạp, bơm nhiên liệu áp suất cao hoặc rò rỉ hệ thống làm mát vẫn có thể xuất hiện sau thời gian dài sử dụng, nhưng nhìn chung đều không phải lỗi nghiêm trọng nếu được bảo dưỡng định kỳ.

Theo các chuyên gia, điểm chung của các động cơ có mặt trong danh sách là thiết kế tối ưu, kết cấu chắc chắn và hạn chế sử dụng quá nhiều công nghệ phức tạp ở những bộ phận cốt lõi. Cùng với biên độ an toàn lớn trong quá trình chế tạo, những động cơ này có thể vận hành ổn định hàng trăm nghìn km nếu chủ xe sử dụng dầu nhớt đúng tiêu chuẩn, thay thế vật tư đúng hạn và tuân thủ lịch bảo dưỡng của nhà sản xuất.

Tổng hợp (J.D. Power, NHTSA)

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