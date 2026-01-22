NSND Nguyễn Thị Thu Hà: "Nữ tướng" sở hữu nhiều danh hiệu "khủng"

Đại tá, NSND Nguyễn Thị Thu Hà. Ảnh: Huế Ex

Đại tá, Tiến sĩ, NSND Nguyễn Thị Thu Hà sinh năm 1972 tại Khâm Thiên, Hà Nội. Xuyên suốt sự nghiệp, chị từng giành nhiều giải thưởng như: Giải Nhì Biên đạo trẻ toàn quốc 2001; 3 lần được Bộ VH-TT&DL vinh danh Biên đạo trẻ xuất sắc toàn quốc năm 2005, 2009 và 2013; nhiều HCV, HCB trong Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc.

Thu Hà được nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2015; Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2022; được tặng nhiều bằng khen cấp Bộ Quốc phòng, Tổng cục chính trị, các Bộ, ban, ngành trong và ngoài quân đội; Phụ nữ tiêu biểu toàn quân. Chị còn là tổng đạo diễn, dàn dựng sân khấu, biên đạo hàng nghìn chương trình cấp quốc gia trong và ngoài quân đội.

Với công chúng, Thu Hà được biết đến rộng rãi với hình ảnh Em bé Tượng đài tại lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 2024; màn xếp hình nghệ thuật "Đất nước trọn niềm vui" tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và tổng đạo diễn khối xe nghi trượng tại A80 - Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Màn xếp hình nghệ thuật "Đất nước trọn niềm vui" nổi tiếng của NSND Nguyễn Thị Thu Hà

Ngoài sự nghiệp nghệ thuật, Thu Hà còn là Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật thực hành – Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Học viện Múa Việt Nam, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Trường Sĩ quan Chính trị…

Dù duy trì nhịp độ làm việc bất kể thời gian nào, hiếm có ngày nghỉ cuối tuần và gần như các ngày lễ thường xuyên tham gia biểu diễn, chị vẫn thường ước 1 ngày có nhiều hơn 24 tiếng để có thêm thời gian làm việc và nghiên cứu.

"Nhiệm vụ đôi khi mang lại áp lực lớn nhưng với bản lĩnh của người lính, chẳng có gì làm khó tôi được. Tôi thấy hạnh phúc khi được cấp trên tin tưởng và giao nhiệm vụ để bản thân được thoả sức sáng tạo", NSND chia sẻ.

NSND Hà Thủy: Người thầy của nhiều thế hệ ca sĩ nổi tiếng

Đại tá, NSND Hà Thủy. Ảnh: Tư liệu

Đại tá, NSND Hà Thủy sinh năm 1960 tại thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Tốt nghiệp Trường Trung cấp Nghệ thuật quân đội, bà tiếp tục học hệ chính quy chuyên ngành Thanh nhạc - Nhạc viện Hà Nội.

Với nhiều thành tích cao tại các hội diễn chuyên nghiệp quốc tế, toàn quốc, toàn quân, bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT năm 1997 và NSND năm 2024.

Năm 1991, Hà Thủy chuyển sang làm giảng viên dạy thanh nhạc tại Trường Nghệ thuật Quân đội (nay là Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội). Từ năm 1977 tới nay, bà có 48 năm hoạt động nghệ thuật, trong đó có 33 năm giảng dạy.

NSND Hà Thủy và trò cưng - ca sĩ Hồ Quỳnh Hương song ca aria "Habanera".

Xuyên suốt sự nghiệp, nữ NSND không ngừng nỗ lực trong công tác giảng dạy ở Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và Học viện Âm nhạc Quốc gia, dàn dựng, tập huấn cho các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân, toàn quốc.

33 năm giảng dạy, Hà Thủy có hơn 10 học trò được phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND; 15 học trò đoạt giải quán quân, á quân các cuộc thi tiếng hát truyền hình toàn quốc; 8 học trò đoạt giải quốc tế và hàng trăm học trò đạt huy chương vàng các cuộc thi chuyên nghiệp toàn quốc, toàn quân.

Một số học trò của bà có thể kể đến như: NSND Phạm Phương Thảo, NSƯT Phương Anh; các ca sĩ: Hồ Quỳnh Hương, Văn Mai Hương, Hương Tràm, Hoàng Quyên, Hoàng Hồng Ngọc, Ngọc Ánh, Thu Thủy, Cẩm Tú...

NSND Hồng Hạnh: Nữ giám đốc đầu tiên của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội

Đại tá, NSND Hồng Hạnh. Ảnh: FBNV

Sinh ra trong gia đình không ai theo nghệ thuật, tuổi thơ của Đại tá, NSND Hồng Hạnh (tên thật: Nguyễn Thị Bích Hạnh) gắn liền với những ngày mò cua, bắt ốc, trông em và những bài hát dân ca qua chiếc loa phát thanh của làng.

Chính tình yêu âm nhạc tự nhiên ấy đã đưa chị trở thành “Họa mi đất Quảng Ninh” với hàng loạt giải thưởng từ khi còn nhỏ, đặc biệt là HCV cuộc thi Tiếng hát Họa mi lần thứ I hồi năm lớp 8.

Khi theo học tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Hồng Hạnh được người thầy tài năng và tận tâm là Đại tá, NSND Dương Minh Đức trực tiếp giảng dạy chuyên môn, từ đó rèn luyện nên kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện cùng tư duy nghệ thuật sâu sắc.

"Trở về dòng sông tuổi thơ" - NSND Hồng Hạnh

Năm 1995, chị được Đoàn Ca múa Quân đội (nay là Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội) mời về và đoạt HCV toàn quốc cùng năm khi mới 20 tuổi. Sau đó, chị tiếp tục giành HCV cuộc thi Mùa xuân và người chiến sĩ năm 2002 và HCB Hội diễn Ca múa nhạc toàn quốc năm 2009.

Nữ NSND thành danh với dòng nhạc quê hương, đất nước, nhất là các bài hát về mẹ và ngợi ca Bác Hồ.

Nhiều năm cống hiến cho đơn vị, Hồng Hạnh kinh qua nhiều vị trí như Đội trưởng, Phó đoàn trưởng, Phó Giám đốc và hiện tại là Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.

Đại tá, NSND Dương Thị Kim Ngân: Sơn ca của Việt Bắc

Đại tá, NSND Dương Thị Kim Ngân

Đại tá, NSND Dương Thị Kim Ngân sinh năm 1979, bắt đầu con đường nghệ thuật từ Khoa Thanh nhạc, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (nay là Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội).

Với tài năng tỏa sáng từ sớm, Kim Ngân được về công tác tại Đoàn Văn công Quân khu I.

Trong nghề, nữ NSND được yêu mến, gọi bằng biệt danh "Sơn ca của Việt Bắc" bởi việc thường xuyên biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân tại các tỉnh miền núi như Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang... Không chỉ núi rừng, chị còn mang lời ca, tiếng hát đến với các chiến sĩ nơi hải đảo xa xôi.

Mashup "Hành quân xa - Áo mùa đông" - NSND Dương Thị Kim Ngân

Năm 2012, ở tuổi 33, Kim Ngân trở thành Đoàn trưởng Đoàn Văn công Quân khu I. Dưới sự lãnh đạo của chị, đơn vị không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà còn góp phần giữ gìn và lan tỏa vẻ đẹp của văn hóa Việt Bắc – nơi hội tụ tinh hoa của 25 dân tộc anh em.

Hơn 10 năm nay, Kim Ngân đứng sau, tạo nên những chương trình nghệ thuật đặc sắc như: Khởi nguồn Việt Bắc, Âm hưởng gió ngàn, Sắc màu Việt Bắc… giúp chị mang về HCV Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc năm 2015, HCV Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân các năm 2018 và 2023.

Gần 30 năm cống hiến, Kim Ngân sở hữu nhiều thành tích ấn tượng như: Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba năm 2017 và hạng Nhì năm 2022; và Bằng chứng nhận Phụ nữ quân đội tiêu biểu giai đoạn 2012 - 2022.

