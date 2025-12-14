Suốt 8 ngày, nữ du khách Việt ngủ trong lều, sống không có điện lưới và mạng internet chỉ sử dụng chập chờn vào buổi tối. Đã tới 140 quốc gia khắp thế giới nhưng đây là nơi đầu tiên, chị Thúy Anh được xem cách người dân bản địa sinh tồn trong hang đá vào mùa mưa bão dữ dội ập tới.

"Socotra đúng là điểm đến độc đáo bậc nhất thế giới mà tôi từng khám phá. Mỗi ngày tôi lại được hướng dẫn viên đưa tới một nơi đẹp ngoài sức tưởng tượng", chị chia sẻ.

Vẻ đẹp bờ biển Detwah Lagoon khiến nữ du khách ngỡ ngàng. Chị miêu tả, cát ở đây mịn tới mức có thể đi chân trần cả ngày

Hòn đảo kỳ lạ bậc nhất thế giới

Socotra là quần đảo thuộc Yemen, nằm ngoài khơi Ấn Độ Dương, gần bờ biển Somalia. Nhờ vị trí cách xa đất liền, nơi này hầu như không bị ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột đang diễn ra tại Yemen.

Đảo chính của Socotra, chiếm khoảng 95% diện tích toàn quần đảo, đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2008 và được mô tả là "nơi trông giống vùng đất ngoài hành tinh nhất trên Trái Đất".

Trên đảo có hàng trăm loài động vật, thực vật độc nhất vô nhị của thế giới, trong đó nổi tiếng nhất là cây huyết rồng (Dracaena Cinnabar). Theo truyền thuyết địa phương, chất nhựa màu đỏ của loài cây này trước đây là máu của rồng, có tác dụng chữa bệnh.

Cây huyết rồng có hình dáng như cây nấm khổng lồ, mọc giữa đất đá khô cằn

"Hình ảnh về những cây huyết rồng độc lạ đã thôi thúc tôi tới Socotra. Chúng mọc dày đặc trên những mảnh đất đồi khô cằn, tạo nên cảnh tượng như vùng đất ngoài hành tinh. Tôi gặp một cành cây gãy, nhựa chảy ra đỏ tươi như máu. Nếu du khách yếu tim chắc chắn sẽ sợ hãi khi thấy cảnh tượng này", chị Thúy Anh kể.

Chị Thúy Anh trước cây huyết rồng cao tới 12m, được xem là cao nhất đảo Socotra

Socotra còn có một loài cây độc đáo khác là "hoa hồng sa mạc" (Adenium Obesium). Thân cây phình to trên đất cằn sỏi đá với hình dáng kỳ lạ, có thể cao tới 5m, bề ngang 3m. Mỗi dịp tháng 4, "hoa hồng" nở rực rỡ.

Hoa hồng sa mạc là loài cây thường mọc ở vùng đất liền châu Phi và Ả Rập. Tuy nhiên ở Socotra, thân cây phình lớn hơn để giữ nước và hoa nở cũng rực rỡ hơn

Cảnh quan của Socotra cũng vô cùng độc đáo. Nơi đây có những đồi cát lớn trắng xóa, những bờ biển trải dài, nước trong xanh thấy đáy.

"Bãi biển Socotra đẹp êm đềm như thiên đường Bora Bora kết hợp với những ngọn đồi cát nhấp nhô kiểu Namibia. Cảnh quan này tôi chưa từng thấy ở đâu trên thế giới, thật sự gây choáng ngợp", chị Thúy Anh khẳng định.

Cảnh quan trên đảo vô cùng đẹp mắt

Hành trình không dễ dàng

Nữ du khách cho biết, khi có ý định tới Socotra, chị mất hơn 2 tháng để tìm được đơn vị tổ chức tour, và mất thêm 3 tháng để hoàn thành việc đặt vé máy bay, thủ tục visa.

Ngay khi tới sân bay Socotra, chị Thúy Anh đã sửng sốt vì sân bay rất nhỏ, không có hệ thống máy tính nhập dữ liệu. Họ yêu cầu khai báo thông tin và viết hoàn toàn bằng tay.

"Rời khỏi sân bay là khu vực thị trấn của Socotra. Khắp nơi đều thấy rác, thậm chí rác bay đầy trời. Đường gồ ghề, nhà cửa đơn sơ, thấp nhỏ. Lúc ấy, tôi nghi ngờ về những hình ảnh đẹp đẽ chia sẻ trên mạng", chị kể.

Thế nhưng rời khỏi thị trấn, những ngôi làng bắt đầu xuất hiện. Khung cảnh trở nên bình yên và sạch sẽ, đơn sơ nhưng đẹp mắt. Xuyên suốt chuyến đi chị Thúy Anh có 1 hướng dẫn viên và 1 lái xe địa phương hỗ trợ.

Những khu vực sầm uất nhất trên đảo

Hai đêm đầu tiên, nữ du khách ở khu vực cắm trại ven bờ biển xinh đẹp Detwah Lagoon. "Đi tới đâu, hướng dẫn viên và lái xe sẽ cắm trại ở đó cho tôi nghỉ ngơi. Trong lều chỉ có một chiếc nệm ọp ẹp và gối. Nếu đòi hỏi sự thoải mái thì rất khó", chị nói.

Thức ăn tại đây rất đơn giản. Vài loại rau củ như bí đỏ, bí xanh, khoai tây được nhập từ đất liền. Trái cây chỉ có cam, táo và đều nhỏ xíu.

"Thời tiết khắc nghiệt nên trên đảo hiếm rau củ, chỉ có chà là. Hải sản được đánh bắt hoàn toàn thủ công nên chủ yếu là cá, cua nhỏ. Họ chủ yếu luộc, hấp đồ ăn mà không dùng dầu ăn", chị Thúy Anh kể.

"Họ cũng không có các loại dầu rửa bát. Đồ dùng xong được rửa bằng nước biển. Nếu nhìn cảnh này, nhiều du khách sẽ không dám ăn", nữ du khách chia sẻ thêm.

Du khách ngủ trong những chiếc lều cá nhân

Điều khủng khiếp nhất với chị Thúy Anh là nhà vệ sinh trên đảo quá bẩn và thiếu thốn.

"Dịch vụ du lịch ở đây thô sơ là vậy nhưng người dân lại vô cùng thân thiện, nhiệt tình. Cảnh quan nơi đây có thể nói là 1 trong 5 điểm tuyệt vời nhất tôi từng tới", chị nói.

Những con đường trên đảo chủ yếu là đường đất đá gồ ghề, có khi chiếc xe tụt dốc không phanh làm nữ du khách hú hồn

Sau bữa tối, những chiếc đèn leo lét được tắt hết. Các du khách như vỡ òa trước bầu trời lấp lánh ánh sao. Các chòm sao xuất hiện rất rõ, rực rỡ vì hòn đảo không ô nhiễm khói bụi cũng không ô nhiễm ánh sáng.

Ban ngày, chỉ dạo trên bờ cát trắng mịn không một chút sỏi đá, ngắm bình minh, hoàng hôn cũng đủ khiến nữ du khách mê mẩn

Những ngày tiếp theo, chị lên rừng để chiêm ngưỡng cây huyết rồng, hoa hồng sa mạc. "Có một hôm chúng tôi di chuyển tới khu cắm trại trên núi quá muộn, trời tối đen như mực. Ấy vậy mà hướng dẫn viên và lái xe vẫn băng băng bê đồ đạc qua con đường đá gồ ghề. Họ sống như người nguyên thủy, không phụ thuộc vào đèn điện", chị kể.

Những rừng cây huyết rồng là bối cảnh chụp ảnh ấn tượng

Trải nghiệm đáng nhớ nhất với chị Thúy Anh là vào hang đá, xem cách người dân trú ngụ, sinh tồn trong mùa mưa bão của đảo.

Những người đàn ông chỉ mặc khố, cởi trần hoặc thêm chiếc áo phông đơn giản. Họ hướng dẫn du khách cách bắt hàu bám vào những tảng đá hay nhận biết nơi có sò điệp dưới biển. Đây là thực phẩm giúp họ sống sót khi bão ập tới.

"Người dân sống đơn giản nhưng hạnh phúc. Tôi cảm nhận được điều đó", chị Thúy Anh chia sẻ

Ở các ngôi làng, dân địa phương không bao giờ chèo kéo du khách mua đồ ăn, hàng lưu niệm. Họ có quy định nghiêm ngặt, không cho phép du khách cho tiền trẻ con.

"Người dân Socotra sợ rằng, 10 năm sau, con em họ vẫn đứng ở đây xin tiền chứ không chịu làm việc. Nếu hướng dẫn viên để du khách cho tiền trẻ con, sẽ bị đuổi việc ngay. Tôi rất bất ngờ vì suy nghĩ văn minh, tiến bộ này của họ", nữ du khách nói.

Theo chị Thúy Anh, tổng chi phí cho chuyến đi này vào khoảng 4.000 USD (hơn 105 triệu đồng). "Chi phí này không hề rẻ nhưng rất xứng đáng", nữ du khách khẳng định

Ảnh/Video: Anh Hoang