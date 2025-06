Từ ngày 2-4/7, hội nghị bàn tròn du lịch ASEAN – Hàn Quốc (AK-RT) lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại TP Đà Nẵng. Hội nghị là nền tảng đối thoại giữa các bên liên quan trong ngành du lịch của Hàn Quốc và ASEAN, với mục tiêu hình thành các khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy giao lưu du lịch giữa hai khu vực.

Theo ban tổ chức, hội nghị được tổ chức với mục tiêu tạo không gian đối thoại cởi mở và thực chất, nơi các nhà hoạch định chính sách, đại diện doanh nghiệp và các chuyên gia cùng thảo luận về những khó khăn tồn tại và thống nhất các giải pháp để phục hồi và phát triển bền vững du lịch song phương.

TS Mo Chul Min, Phó Giám đốc ĐH Duy Tân (đơn vị phối hợp với các cơ quan Hàn Quốc đăng cai sự kiện) trao đổi về bàn tròn du lịch ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 1 tổ chức ở Đà Nẵng

Hội nghị AK-RT 2025 tập trung thảo luận 4 chủ đề trọng tâm, hướng đến những vấn đề then chốt của du lịch khu vực. Trong đó, chủ đề đầu tiên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường an ninh và tạo điều kiện thuận lợi phát triển du lịch, từ quản lý rủi ro sức khỏe cộng đồng đến bảo đảm an toàn cho du khách.

Chủ đề thứ hai tập trung vào nâng cấp hạ tầng du lịch, cải thiện chất lượng sản phẩm và trải nghiệm của du khách, qua đó nâng cao sức hút của các điểm đến trong ASEAN và Hàn Quốc.

Hội nghị cũng đi sâu vào vấn đề đào tạo nhân lực ngành du lịch, với mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, có kỹ năng và am hiểu văn hóa du khách quốc tế.

Chủ đề thứ 4 là thúc đẩy trao đổi, hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng văn hóa giữa ASEAN và Hàn Quốc - nền tảng vững chắc để tăng cường hợp tác du lịch và phát triển cộng đồng.

Khách quốc tế đến Đà Nẵng thời gian qua tăng cao

Những chủ đề này không chỉ bám sát Kế hoạch Công tác hợp tác du lịch ASEAN+3 giai đoạn 2021-2025, mà còn thể hiện tinh thần về hợp tác kinh tế toàn diện giữa ASEAN và Hàn Quốc, nhất là các mục tiêu về trao đổi khách du lịch và tăng cường gắn kết giữa các bên tham gia.

Theo Cục Thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2025, nhu cầu tiêu dùng, du lịch của người dân tăng trong các kỳ nghỉ lễ, cùng với số lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao (đạt 9,2 triệu lượt) là các nhân tố đóng góp tích cực cho tăng trưởng của ngành thương mại, dịch vụ từ đầu năm đến nay.

Cục Thống kê cho biết, với 1,9 triệu lượt khách, Hàn Quốc là thị trường lớn thứ hai sau Trung Quốc, chiếm 20,7% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 tháng đầu năm.