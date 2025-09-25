Trung Quốc đang đẩy mạnh tham vọng phát triển điện mặt trời ngoài khơi với một dự án thí điểm quy mô lên tới 1,8 GW tại huyện Trường Lệ, thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc.

Dự án có tổng vốn đầu tư 14,4 tỷ nhân dân tệ (2,2 tỷ USD), do các doanh nghiệp nhà nước gồm Huadian, Guodian, Guohua Investment và China Power Construction hợp tác phát triển.

Dự án bao phủ khoảng 17 km2 diện tích biển, gồm bốn tiểu dự án và dự kiến sẽ được kết nối hoàn toàn vào lưới điện vào cuối tháng 7/2026.

Nhà máy điện mặt trời nổi công suất 1,8 GW tại biển Bột Hải dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2026. Ảnh: China Power

Theo chính quyền thành phố Tần Hoàng Đảo, dự án bao gồm bốn hạng mục riêng biệt:



- Dự án thí điểm Huadian Trường Lệ 500 MW: Công suất phía AC đạt 460,8 MW, diện tích 4,68 km2, sản lượng điện hàng năm ước tính 770 GWh, vốn đầu tư 3,1 tỷ nhân dân tệ. Sử dụng thiết kế có kết cấu cố định.

- Dự án Guodian 500 MW: Vốn đầu tư 2,6 tỷ nhân dân tệ, sản lượng hàng năm dự kiến 690 GWh, tỷ suất hoàn vốn trên vốn chủ sở hữu đạt 7,02%, sử dụng mô-đun N-type TOPCon và đường dây thu gom 110 kV.

- Dự án Guohua 500 MW: Công suất DC/AC lần lượt là 500/201,6 MW, sử dụng mô-đun N-type TOPCon 620 Wp kết hợp inverter chuỗi 300 kW, dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2025.

- Dự án China Power Construction 300 MW: Sử dụng thiết kế móng cọc cố định dưới nước sâu, có kích thước nền lớn nhất và độ sâu trung bình của nước cao nhất trong bốn dự án, các thông số kỹ thuật chi tiết hiện chưa được công bố.

Tất cả bốn tiểu dự án đều được kết nối qua cáp ngầm tới các trạm tăng áp 220 kV tự xây dựng, sau đó đưa điện vào trạm tăng áp Qin Hai Guang 500 MW. Tiểu dự án của Huadian sử dụng đường dây thu gom 110 kV và công nghệ khoan định hướng cho cáp ngầm, được cho là đã lập kỷ lục quốc gia về chiều dài tuyến cáp.

Các vật liệu xây dựng được lựa chọn để chống ăn mòn. Trong đó, thép chuyên dụng kết hợp lớp phủ chống ăn mòn tiên tiến, cùng với khung viền linh kiện phủ polyurethane nhằm hạn chế hiện tượng PID suy giảm chất lượng do điện áp trong điều kiện độ ẩm cao và môi trường hơi muối.

Xây dựng từ đầu năm 2025, đến tháng 8, khoảng 240 cọc thép ống đã được lắp đặt. Việc thi công cáp ngầm và chạy thử thiết bị sẽ được đẩy mạnh trong những tháng tới.

Khi đi vào vận hành, dự án dự kiến sẽ sản xuất khoảng 2,75 TWh điện mỗi năm, đáp ứng khoảng 49% nhu cầu điện năng của thành phố Tần Hoàng Đảo, đồng thời giảm tiêu thụ than hằng năm khoảng 840.000 tấn và cắt giảm phát thải CO2 khoảng 2,16 triệu tấn mỗi năm.

Ngành công nghiệp địa phương cũng sẽ hưởng lợi với hơn 2.000 việc làm mới, trong khi chuỗi cung ứng năng lượng xanh (thiết bị trên biển, kỹ thuật điện) dự kiến tạo ra hơn 1 tỷ nhân dân tệ giá trị kinh tế mỗi năm.

Là sáng kiến điện mặt trời nổi ngoài khơi quy mô lớn đầu tiên của tỉnh Hà Bắc, dự án Trường Lệ đang được kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu cho chiến lược phát triển năng lượng mặt trời biển của Trung Quốc.

Với nguồn tài nguyên ven biển dồi dào, bức xạ mặt trời cao và vị trí gần các trung tâm phụ tải dọc bờ biển phía đông, điện mặt trời ngoài khơi được xem là một trong những hướng đi triển vọng nhất để mở rộng năng lượng sạch.

Trung Quốc hiện chiếm gần 3/4 tổng số dự án năng lượng mặt trời và gió quy mô lớn được xây dựng trên toàn thế giới. Chỉ riêng năm 2024, quốc gia này đã bổ sung 278 GW điện mặt trời, đó là chưa kể còn nhiều dự án đang trong quá trình xây dựng.

Ngoài các trang trại điện mặt trời xuất hiện dày đặc trên lãnh thổ Trung Quốc, chuyên gia ước tính đến năm 2030, điện mặt trời trên biển có thể đóng góp hơn 10% vào tăng trưởng công suất năng lượng sạch của Trung Quốc, với tổng công suất lắp đặt vượt mức 100 GW.

Theo PV