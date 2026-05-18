Đó là những nỗ lực kéo dài suốt từ tháng 09/2025 đến tháng 01/2026 trong dự án cải tạo quy mô lớn tại đảo An Bình do AkzoNobel Việt Nam, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn phối hợp thực hiện. Đây là chiến dịch thuộc sáng kiến Dulux Let’s Colour với mong muốn cải tạo cảnh quan và lan tỏa những giá trị bền vững sâu sắc về việc bảo tồn thiên nhiên và hệ sinh thái biển. Sau hơn 4 tháng cải tạo, dự án đã làm mới hơn 17.000m² công trình, bao gồm ngoại thất của 83 hộ dân, Trường Mầm non & Tiểu học An Vĩnh (điểm An Bình) và Lăng Ông linh thiêng…

Những ngày “đánh cược với thời tiết”

Nằm cách đảo lớn Lý Sơn khoảng 3 hải lý về phía Tây Bắc, đảo bé An Bình rộng chưa đầy 0,7km² với hơn 400 nhân khẩu sinh sống. Hòn đảo được hình thành từ nham thạch núi lửa, sở hữu những bãi đá đen độc đáo, bờ cát trắng mịn và làn nước xanh ngắt nên được ví như “Maldives của Việt Nam”. Nhưng phía sau vẻ đẹp yên bình ấy là điều kiện thi công khắc nghiệt khiến mọi tiến độ đều phụ thuộc vào thời tiết và những chuyến tàu vượt sóng.

Nhớ lại những ngày gần như “đánh cược với thời tiết” anh Huỳnh Hùng, đại diện nhà thầu thi công cho biết, có hôm vừa sơn xong, mưa bất ngờ ập xuống, cả đội phải làm lại từ đầu. Có đợt biển động kéo dài, tàu chở sơn và vật tư không thể cập bến, tiến độ dự án đứng trước nguy cơ chậm trễ. “Ở đất liền, thiếu vật tư có thể bổ sung ngay. Nhưng ở đảo, chỉ cần biển động một ngày là mọi kế hoạch phải thay đổi. Các kíp thợ phải tranh thủ từng giờ nắng, chia ca làm từ sáng sớm đến tối muộn để kịp hoàn thiện các mảng tường trước khi thời tiết chuyển xấu. Mệt nhưng ai cũng có cảm giác mình đang làm một điều có ý nghĩa cho hòn đảo này”, anh Hùng chia sẻ.

Chiến dịch cải tạo diễn ra trong 4 tháng dưới điều kiện khắc nghiệt của thời tiết ở đảo

Không chỉ vượt khó bởi thời tiết, điều khiến đội thi công nhớ nhất lại là sự thay đổi của người dân địa phương. Anh Lê Lộc, trưởng nhóm sơn nhà dân trên đảo, cho biết những ngày đầu, nhiều hộ còn dè dặt, hoài nghi về dự án. Nhưng khi các ngôi nhà dần khoác lên diện mạo mới, bà con bắt đầu chủ động hỗ trợ đội thi công, người nấu cơm, người pha nước, có nhà còn thu xếp chỗ nghỉ cho công nhân. “Từ chỗ đứng nhìn, bà con dần trở thành người đồng hành. Bởi vậy cực mấy cũng đáng, vì thấy bà con vui, đảo đẹp hơn từng ngày”, anh Lộc kể.

Đảo An Bình trong màu sắc mới

Góp phần bảo tồn biển

Không chỉ làm mới những bức tường cũ bạc màu vì nắng gió, dự án còn mở ra một cách tiếp cận rộng hơn về bảo tồn biển gắn với sinh kế cộng đồng. Điểm nhấn của dự án là 20 bức bích họa mới được thực hiện với hình ảnh rùa biển, san hô và các sinh vật đại dương đặc trưng của Lý Sơn. Ngoài ra, dự án còn phục hồi nhiều không gian cộng đồng và các bích họa được thực hiện từ giai đoạn 2017-2018 đã xuống cấp.

Sinh vật biển đặc trưng của Lý Sơn là nhân vật chính trong các bức bích hoạ

Bà Nguyễn My Lan, Giám đốc phụ trách đơn vị kinh doanh Sơn trang trí khu vực Đông Nam Á của AkzoNobel, cho biết dự án thể hiện cam kết lâu dài của tập đoàn trong thúc đẩy phát triển bền vững và bảo vệ môi trường biển. Thông qua các sáng kiến cộng đồng như Dulux Let’s Colour, AkzoNobel mong muốn cùng địa phương lan tỏa ý thức gìn giữ thiên nhiên, bảo tồn giá trị bản địa và tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng. Thực tế triển khai tại đảo An Bình cũng cho thấy, các dự án chỉ có thể tạo ra giá trị bền vững khi xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân và có sự đồng hành của nhiều bên liên quan.

Không chỉ góp phần làm mới cảnh quan, dự án còn mở ra kỳ vọng về phát triển du lịch bền vững cho người dân. Từ những thay đổi nhỏ trong không gian sống, nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường biển cũng dần được nâng lên. Khi cảnh quan được chăm chút, không gian cộng đồng được cải thiện và người dân cùng tham gia gìn giữ hệ sinh thái biển, đảo An Bình có thêm nền tảng để trở thành điểm đến hấp dẫn giữa biển khơi.

Các bức bích hoạ mang đến sức sống mới, biến đảo thành điểm đến thu hút

Chiều muộn trên đảo An Bình, những bức tường mới đã khô màu dưới nắng, những con đường nhỏ bừng sáng giữa biển xanh sau nhiều tháng thi công. Hơn 17.000m² được làm mới không chỉ là những lớp sơn phủ lên tường cũ, mà còn là một cách nhìn khác về bảo tồn biển gắn với cộng đồng và sinh kế bền vững. Giữa biển khơi, sắc màu mới ở An Bình cũng gợi nhắc rằng đôi khi, những thay đổi nhỏ vẫn có thể tạo nên giá trị lớn lao và lâu dài.

Trong khuôn khổ chương trình, AkzoNobel đã tài trợ gần 10.000 lít sơn Dulux với các gam màu tươi sáng, hài hòa cùng cảnh quan tự nhiên. Đáng chú ý, bộ ba “Màu của năm 2026 - The Rhythm of Blues™ (Xanh Thanh Âm)” được lựa chọn làm điểm nhấn chủ đạo, gợi liên tưởng đến nhịp sóng, sắc biển và vẻ bình yên đặc trưng của đảo An Bình.

Xem video về câu chuyện sơn đảo An Bình tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=zheDgw1QX3o

Thúy Ngà