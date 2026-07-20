Đầu tháng 7, Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận hàng trăm trẻ mắc Adenovirus gây viêm hô hấp, kết mạc, trong đó có 4 trẻ được xác định lây nhiễm sau khi cùng học bơi tại một bể bơi công cộng.

TS.BS Trần Đức Hậu - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết bản thân các khu vui chơi không phải là nơi sinh ra virus, vi khuẩn, nhưng lại dễ trở thành “ổ chứa” và phát tán virus, vi khuẩn nếu không làm tốt công tác vệ sinh, khử khuẩn. Nguy cơ lây nhiễm bệnh tăng lên khi có số trẻ tập trung đông đúc, khu vui chơi có nhiều đồ chơi dùng chung bằng các chất liệu dễ bám bẩn, khó vệ sinh. Trong khi đó, trẻ nhỏ thường có thói quen ngậm đồ chơi, dụi mắt, ngoáy mũi hoặc đưa tay lên miệng, tạo điều kiện cho mầm bệnh xâm nhập dễ dàng. Ông lưu ý 5 khu vực vui chơi và vật dụng công cộng như sau:

Hồ bơi công cộng

Môi trường ẩm ướt tạo điều kiện cho nhiều loại vi khuẩn, nấm mốc tồn tại và phát tán. Trẻ có thể bị lây bệnh khi bơi trong nước hoặc sử dụng phòng thay đồ, tay vịn, ghế nghỉ, đồ chơi. Ngoài Adenovirus gây bệnh hô hấp, trẻ còn có nguy cơ mắc viêm kết mạc (đau mắt đỏ), mụn cóc do HPV, tiêu chảy, các bệnh đường tiêu hóa do virus hoặc vi khuẩn, viêm tai ngoài, bệnh ngoài da và một số bệnh nhiễm trùng khác.

Nhà bóng (nhà banh)

Theo BS. Hậu, nhà bóng là một trong những khu vui chơi có nguy cơ lây nhiễm chéo cao nhất do không gian thường kín, trẻ tiếp xúc gần và các quả bóng được xếp nhiều lớp, tạo nhiều khe khó làm sạch. Trẻ có thể mắc tay chân miệng, cúm, Adenovirus, RSV, thủy đậu, tiêu chảy do Rotavirus, Norovirus cùng các bệnh ngoài da như nấm da, chốc lở…

Một nghiên cứu đăng trên American Journal of Infection Control năm 2019 phát hiện 31 loài vi khuẩn và nấm mốc trên các quả bóng tại 6 nhà bóng dành cho trẻ em.

Nhà bóng là nơi trẻ tiếp xúc với hàng trăm bề mặt dùng chung, nguy cơ lây nhiễm chéo nếu không được vệ sinh, khử khuẩn đúng quy trình. Ảnh minh họa: Shutterstock

Thú nhồi bông, đồ chơi vải

Thú nhồi bông và các đồ chơi bằng vải như trang phục hóa trang, tóc giả, bờm cài, mũ dùng chung có cấu trúc nhiều sợi, dễ giữ bụi, nước bọt, dịch mũi họng và chất bẩn hơn đồ chơi bề mặt cứng. Nếu không được vệ sinh thường xuyên, các vật dụng này có thể làm tăng nguy cơ lây cúm, RSV, Adenovirus, đau mắt đỏ, tay chân miệng, bệnh ngoài da cho trẻ.

Nhà vệ sinh công cộng

Tay nắm cửa, nút xả nước, vòi nước, bồn rửa tay trong nhà vệ sinh thường xuyên bị nhiều người chạm vào và lưu lại mầm bệnh. Trẻ không rửa tay bằng xà phòng hoặc rửa tay không đúng cách sau khi đi vệ sinh và đưa tay lên mắt, mũi miệng, cầm nắm thức ăn có thể bị lây các bệnh hô hấp, tiêu chảy cấp do Rotavirus, Norovirus, viêm gan A, tay chân miệng và các bệnh lây truyền theo đường phân - miệng khác.

Phòng chiếu phim, phòng tập và khu hóa trang

Các rạp chiếu phim, phòng tập, khu chụp ảnh có nhiều vật dụng dùng chung như chăn, gối, nệm thảm tập, bóng tập, thanh vịn, khăn lau, trang phục hóa trang, váy áo, mũ nón, băng đô. Các vật dụng này có thể mang dịch tiết chứa mầm bệnh và lây cho nhiều người.

Phòng bệnh như thế nào?

Theo TS.BS Trần Đức Hậu, nhiều phụ huynh vẫn hiểu nhầm khu vui chơi nhìn sạch, hồ bơi có nước trong hoặc mùi clo là an toàn, hay chỉ cần vệ sinh đồ chơi là đủ, nhưng trên thực tế các tác nhân gây bệnh không thể nhìn bằng mắt thường. Phụ huynh nên ưu tiên lựa chọn các cơ sở có quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn chặt chẽ theo chuẩn khoa học, sử dụng dung dịch tẩy rửa an toàn, có nhân viên vệ sinh, khử khuẩn liên tục đồ chơi, bàn ghế, tay vịn và các bề mặt tiếp xúc. Các không gian vui chơi, đọc sách, tô màu, lắp ghép, trò chơi trí tuệ và các thiết bị có bề mặt cứng, nhẵn, ít khe kẽ để thuận tiện vệ sinh, khử khuẩn. Không gian vui chơi nên được bố trí thông thoáng, phân chia theo độ tuổi, kiểm soát số lượng trẻ, bố trí điểm rửa tay hoặc dung dịch sát khuẩn.

Khu vui chơi tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC có không gian rộng rãi, sử dụng đồ chơi có bề mặt cứng, dễ làm sạch, các nhân viên thường xuyên vệ sinh và khử khuẩn bằng các chất tẩy rửa an toàn cho trẻ em và người lớn

Bên cạnh đó, phụ huynh không nên đưa trẻ đang sốt, ho, đau mắt đỏ, tiêu chảy hoặc nghi mắc bệnh truyền nhiễm đến nơi vui chơi công cộng; hướng dẫn trẻ rửa tay trước và sau khi chơi, hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

Trước khi trẻ trở lại trường học, cha mẹ nên rà soát lịch tiêm, bổ sung các mũi còn thiếu để phòng các bệnh truyền nhiễm như cúm, sởi, thủy đậu, viêm gan A, não mô cầu, phế cầu, RSV, Rotavirus… Việc này góp phần giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong trường học và cộng đồng.

Ánh Dương